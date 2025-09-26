國慶煙花下周三維港上演 港九多區下午4時起分階段封路

【Now新聞台】國慶煙花匯演下周三晚上8時在維港兩岸上演，港島及西九龍區當日下午4時開始分階段封路。

最先封路的是金紫荊廣場，其餘受影響的道路就會在下午5時起陸續封路，包括中環及灣仔海傍一帶、北角東岸公園附近、尖沙咀的梳士巴利道及廣東道等。

多條巴士路線要改道，所有封路範圍內的咪錶中午12時開始暫停使用，違泊車輛會即時被拖走。晚上8時起，西九高鐵站及柯士甸站對出的匯民道會增設臨時過境巴士站，便利過境旅客。

廣告 廣告

警方表示會預備足夠警力，應付人流。

西九龍總區交通部署理警司何雋軒：「我不會在這裡估算到時會觀賞煙花的人數，但是我們可以參考上次國慶煙花匯演在維港兩岸一帶的高峰人數，上年最高峰人數在維港兩岸是有29萬人，我們相信今次都會是差不多的人流。」

#要聞