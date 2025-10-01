回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
國慶煙花匯演維港舉行 以哪吒熊貓等為主題
【Now新聞台】維港舉行國慶煙花匯演。
匯演分為八幕，第一幕是《煙花綻放賀國慶》，有牡丹及金菊，營造活潑、舉世歡騰的氣氛，亦有以哪吒、熊貓為主題的環節。適逢11月全運會在粵港澳三地舉行，大會特別以三種顏色代表三個地方，配以全運會宣傳曲。
匯演歷時23分鐘，發放逾3萬枚煙花，由8首背景音樂串連。
#要聞
其他人也在看
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 1 天前
賣金懶人包：沽售實金飾金 途徑要點全攻略
金價今早續創新高，不少人心動想將手上實金、飾金沽售，趁高價賣金套取現金。黃金一向被視為保值之選，不論係黃金首飾、金條定係金幣，在經濟不明朗或急需現金時，沽售黃金是不少香港人會考慮的途徑。本文介紹沽售黃金的主要途徑，以及進行交易時的注意事項，讓大家更安心、更精明變現黃金資產。Yahoo財經 ・ 5 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸
郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss
「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
「向家破產」傳聞登熱搜 向太直播反擊：珠寶豪宅還在 向佐：說話的人請有點底線
影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科
特斯拉 (TSLA) 創辦人、科技狂人馬斯克周二（9 月 30 日) 證實旗下 xAI 正開發「Grok 版百科全書」（Grokipedia），目標是取代他口中「充滿偏見」的維基百科。鉅亨網 ・ 12 小時前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法
政府曾於今年1月推出的「愛心食肆 賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高
利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。信報財經新聞 ・ 1 天前
無懼成龍魔咒？啟德樓盤成功通過三道「壓力測試」
啟德跑道區曾被唱衰「爆煲』」如今卻接連通過颱風、交通及成龍魔咒三道壓，樓市數據亦顯示庫存回落、成交回暖，啟德豪宅能否吐氣揚眉？Yahoo 地產 ・ 1 天前
「潛水」半年近況曝光！金秀賢憔悴暴瘦 獨自登山解壓
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底。而金秀賢於今年3月底現身記者會，澄清自己是在已故女星金賽綸成年後才交往1年多，並向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟，之後他便一直「潛東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
結業潮2025｜北角小店「Villa Villa」宣布10月24日結業 坦言生意惡做「估唔到我哋捱唔過十年」
位於北角的「Villa Villa Cafe & Bar」，定價走親民路線，主打一系列自家手製食品如麵包、意粉、薄餅等，於北角錦屏街小巷經營多年，在區內有不少捧場客。但日前店家於社交媒體貼出退場公告，指「生意惡做，加上股東陸陸續續去其他地方發展」，決定於10月24日後結業，感嘆「估唔到我哋捱唔過十年」，並多謝一眾食客的支持。Yahoo Food ・ 1 天前
深圳咖啡一條街｜10間文青打卡cafe推介！爆紅復古風綠房子/花店裡咖啡店/嚐冰博克厚乳拿鐵
深圳cafe選擇非常多，除了深圳福田區翠葉道有「咖啡一條街」之外，原來寶安區也有「深圳咖啡一條街」！所以說北上玩法千變萬化各有特色，如果你是一位咖啡迷，只要輕裝上陣，坐上地鐵，走出深圳地鐵12號線新安公園站，只需要徒步而行，遊走在交叉相連的前進一路及新圳東路之間，就可以展開一次咖啡探店之旅！這裡被稱為的「深圳咖啡一條街」，咖啡店比便利店多，各咖啡店裝潢充滿藝術文化氣息又不失個性，而且各款signature drink亦具代表性，值得逐家逐戶試一試！Yahoo Food今次為大家推介10間「深圳咖啡一條街」cafe，即睇內文：Yahoo Food ・ 13 小時前