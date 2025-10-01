國慶煙花大派愛心和笑臉 吸引34.4萬人維港兩岸觀賞(江瓔庭報道)

【Now新聞台】國慶煙花匯演晚上舉行，大熊貓圖案綻放，又大派愛心和笑臉，吸引34.4萬人在維港兩岸觀賞。

以維港煙花、閃耀中華為主題的匯演，用牡丹、金菊及《第一交響序曲》揭開序幕。

吉林遊客聶小姐：「金色的煙花非常燦爛，非常漂亮，很震撼，我認為這是慶祝祖國生日最好的禮物。」

藍色閃球狀的煙花象徵水源滔滔，紀念東江水供港60年。

可愛的大熊貓、近年大熱電影《哪吒》的元素都在上空出現，令到小朋友們印象深刻。

Alfred：「好好看，好色彩繽紛，好響亮。第一次。(心情如何？)好興奮、好開心。」

潘小朋友：「比深圳的大，而且更好看。」

心型、笑臉，完全代表到大家的心情。

李太：「三點到，排了五小時，等了五小時。(你覺得值不值得？)值得。(為甚麼？)因為很美，因為我們國慶，我覺得是很開心的，覺得好榮幸可以看到國家強大。」

雲南遊客張小姐：「看到那些笑臉一張張浮現在眼前。(有甚麼特別的感覺？)感覺國家正在欣欣向榮發展，太棒了，」

煙花的尾段亦有為全運會而選用顏色紅、紫、綠，代表粵港澳三地，祝願運動員取得佳績。

今次煙花匯演歷時23分鐘，多艘躉船合共發放了超過3萬枚煙花。

