國慶煙花2025｜海港城露天停車場觀賞煙花匯演！即睇2大入場方法，最平只需$30

國慶煙花匯演2025將於10月1日8pm維港上空舉行，海港城將開放海運大廈露天停車場讓市民進場觀看這項盛事，今年共有兩種方法入場：消費換領及直接訂票，最平只需$30即可站在最前排位置，無遮無擋欣賞璀璨煙花！
加入熊貓、哪吒、全國運動會等元素
今年國慶煙花匯演，以「維港煙花 閃耀中華」為主題，歷時約23分鐘，合共發放3萬枚煙花。煙花匯演分為八幕，加入熊貓、哪吒、全國運動會等元素，配上多元化音樂，如電影《哪吒》的配樂、歌手陳卓賢和姜濤的《抱抱大熊貓》、全運會主題曲《全運來四方》等，打造目不暇給的壯麗畫面。
2大入場方法 最平只需$30
海港城今年繼續開放海運大廈露天停車場讓市民進場觀看這項盛事，由即日起至2025年10月1日，顧客可透過Klook憑消費換領慈善入場券或直接訂票，購票後需於煙花匯演當日3pm-8pm在海港城海運大廈展覽大堂出示有效的Klook憑證，並一次過兌換全部「入場貼紙」，逾時到達將不獲受理，任何年齡人士包括嬰兒及兒童均需憑獨立的貼紙進場。活動收益扣除成本後將全數撥捐香港芭蕾舞團，數量有限，先購先得，售完即止。即睇以下2種換領/購買方法。
方法1. 消費換領
由即日起至9月30日，凡免費登記成為HARBOUR CITYZEN會員並於推廣期內在場內同日以指定電子付款方法滿$1,500（最多2間不同商戶），即可換領一次性Klook優惠碼一張。會員登入個人Klook帳戶並在專頁輸入指定優惠碼後，即可以每張$30購買慈善入場券最多4張（原價每張$300）。
價錢：$30
（原價$300）
方法2. 直接訂票
由即日起至9月30日，凡於Klook專頁購買慈善入場券，即可享半價早鳥優惠，折後每張只需$150。於2025年10月1日購買則需付原價。
價錢：早鳥優惠每張$150
（原價$300）
2025國慶煙花匯演 @海港城 – 活動詳情
日期﹕2025年10月1日
活動舉行時間﹕8pm
活動舉行地點﹕香港維多利亞海港上空
參與活動地點﹕海港城海運大廈露天停車場（地圖按此）
換領「入場貼紙」
時間﹕3pm – 8pm
地點﹕海港城海運大廈展覽大堂
進場時間﹕5pm–8pm（視乎當日尖沙咀區封路措施開始時間而定)
進場地點﹕海港城海運大廈二階入口大堂（近連卡佛)
