男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
國慶煙花2025｜港青酒店節慶自助晚餐煙花盛宴！78折起邊睇煙花邊歎波士頓龍蝦/脆炸松葉蟹腳/燒有骨西冷
港青酒店正在推10月1日煙花夜晚餐優惠，可邊食邊看煙花！詳情即睇：
國慶的煙花特別璀璨，這天街上也特別多人，因為人人都想霸個靚位，以最美的角度看煙花！但其實最聰明的是，找間靚景餐廳book個靚位，一邊歎著冷氣，享受著美食，一邊看煙花！尖沙咀的港青酒店，憑藉無敵維港景色和豐富美食，一直是自助餐愛好者的熱門選擇。餐廳最新推出10月1日節慶燒烤自助晚餐，結合國際美食和特色主題，78折優惠後人均$1,188起，即可食波士頓龍蝦、長腳蟹、鮮蝦、琵琶蝦、麵包蟹、黑青口、燒有骨西冷以及一系列豐富甜點，之後更有靚位欣賞國慶煙花，為大家帶來難忘的用餐體驗。
平台花園節慶煙花燒烤自助晚餐 78折起食精選時令海鮮
10月1日國慶來臨之際，YMCA為大家帶來節慶燒烤自助晚餐，今次的折扣優惠2人同行低至78折，即可享受一系列精選時令海鮮、豐富甜品絕對有驚喜，必食包括：啖啖肉的波士頓龍蝦之外，海鮮愛好者更可選長腳蟹、鮮蝦、琵琶蝦、麵包蟹、黑青口等。而燒烤之選更有澳洲牛肉西冷、羊T骨、虎蝦等，熱食有濃郁鮮香的蠔豉北菇扒鴨掌、開胃下飯的美式醬燒排骨、菜胆上湯雞、脆炸松葉蟹腳、馬沙文咖喱牛肉等，不能錯過！10月1日在平台花園享受節慶燒烤自助晚餐，更可於晚上8時可前往酒店17/F戶外空間觀賞「維港煙花匯演」，打卡「呃like」當然不能錯過！
【低至78折】四樓平台花園煙花燒烤自助晚餐（用餐時段：晚上6:30 - 9:30）
優惠價：$1,188/人｜
原價：$1,527/人
於平台花園和宴會大禮堂享用並到天台戶外觀賞煙花匯演
港青酒店
地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號(地圖）
