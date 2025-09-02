Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

國慶煙花2025｜港青酒店節慶自助晚餐煙花盛宴！8折起邊睇煙花邊歎波士頓龍蝦/龍蝦鉗伊麵/黑松露軟芝士

國慶的煙花特別璀璨，這天街上也特別多人，因為人人都想霸個靚位，以最美的角度看煙花！但其實最聰明的是，找間靚景餐廳book個靚位，一邊歎著冷氣，享受著美食，一邊看煙花！位於尖沙咀港青酒店四樓的再臨閣The Haven，憑藉無敵維港景色和豐富自助餐選擇，一直是自助餐愛好者的熱門選擇。餐廳最新推出10月1日節慶自助晚餐，結合國際美食和特色主題，8折優惠後人均$988起，即可食波士頓龍蝦、琵琶蝦、自家製刁草煙三文魚、黑松露軟芝士、燒有骨西冷以及一系列豐富甜點，之後更有靚位欣賞國慶煙花，為大家帶來難忘的用餐體驗。

按此查看港青酒店再臨閣睇煙花食自助餐優惠

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

再臨閣節慶煙花自助晚餐 8折食精選時令海鮮、豐富甜品

10月1日國慶來臨之際，YMCA再臨閣為大家帶來節慶自助晚餐，今次的折扣優惠抵至8折，人均只需$988起，即可享受一系列精選時令海鮮、豐富甜品絕對有驚喜，必食包括：啖啖肉的波士頓龍蝦之外，海鮮愛好者更可選熟蝦、熟蜆、黑青口、翡翠螺、青口、小龍蝦、麵包蟹、琵琶蝦、蟹腳等。而熱食之選更有燒有骨西冷，濃郁鮮香的蠔豉北菇扒鴨掌、開胃下飯的避風塘炒蝦、蘿蔔炆牛腩、脆炸松葉蟹腳、愛爾蘭燴羊肉、煎鯪魚餅以及脆香豬手。至於黑松露軟芝士，入口有陣濃郁的松露香，絕對不能錯過！10月1日在再臨閣國慶享受節慶自助晚餐，更可於餐廳內近距離欣賞煙花匯演，打卡「呃like」當然不能錯過！

臨閣節慶煙花自助晚餐

【8折優惠】再臨閣國慶節慶自助晚餐（用餐時段：晚上6:30 - 9:30）

優惠價：$988/人｜ 原價：$1,252/人

於再臨閣旁貴賓廳 (4/F) 享用並到再臨閣餐廳觀賞煙花匯演

SHOP NOW

【2人起低至78折】四樓平台花園煙花燒烤自助晚餐（用餐時段：晚上6:30 - 9:30）

優惠價：$1,188/人，2人起｜ 原價：$1,527/人

於平台花園和宴會大禮堂享用並到天台戶外觀賞煙花匯演

SHOP NOW

【4人起低至7折】四樓平台花園煙花燒烤自助晚餐（用餐時段：晚上6:30 - 9:30）

優惠價：$1,088/人，4人起｜ 原價：$1,527/人

於平台花園和宴會大禮堂享用並到天台戶外觀賞煙花匯演

SHOP NOW

不能錯過一系列美食

YMCA再臨閣「仲夏情迷法越夜」自助晚餐

78折嘆港青咖啡座Mall Café煙花匯演四道菜晚餐

除了自助餐選擇之外，港青咖啡座Mall Café更於10月1日煙花匯演當晚推出四道菜晚餐（2人起）78折優惠，套餐包含：醉鮑魚凱撒沙律、龍蝦湯、香煎大蝦伴美國牛柳配三色甘筍、芒果流心脆皮朱古力慕絲，享受美食之後可於17/F天台花園觀賞煙花匯演，千萬不可以錯過！

燒烤美食

【低至78折】Mall Café 煙花匯演四道菜晚餐（2人起）（用餐時段：6:15pm - 8:00pm）

優惠價：$678 ｜ 原價：$867

於平台花園和宴會大禮堂享用並到天台戶外看煙花

SHOP NOW

港青咖啡座Mall Café餐廳環境

國慶煙花

港青酒店

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？