從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
國慶煙花2025｜港青酒店節慶自助晚餐煙花盛宴！8折起邊睇煙花邊歎波士頓龍蝦/龍蝦鉗伊麵/黑松露軟芝士
港青酒店正在推10月1日煙花夜晚餐優惠，人均低至$988可邊食邊看煙花！詳情即睇：
國慶的煙花特別璀璨，這天街上也特別多人，因為人人都想霸個靚位，以最美的角度看煙花！但其實最聰明的是，找間靚景餐廳book個靚位，一邊歎著冷氣，享受著美食，一邊看煙花！位於尖沙咀港青酒店四樓的再臨閣The Haven，憑藉無敵維港景色和豐富自助餐選擇，一直是自助餐愛好者的熱門選擇。餐廳最新推出10月1日節慶自助晚餐，結合國際美食和特色主題，8折優惠後人均$988起，即可食波士頓龍蝦、琵琶蝦、自家製刁草煙三文魚、黑松露軟芝士、燒有骨西冷以及一系列豐富甜點，之後更有靚位欣賞國慶煙花，為大家帶來難忘的用餐體驗。
再臨閣節慶煙花自助晚餐 8折食精選時令海鮮、豐富甜品
10月1日國慶來臨之際，YMCA再臨閣為大家帶來節慶自助晚餐，今次的折扣優惠抵至8折，人均只需$988起，即可享受一系列精選時令海鮮、豐富甜品絕對有驚喜，必食包括：啖啖肉的波士頓龍蝦之外，海鮮愛好者更可選熟蝦、熟蜆、黑青口、翡翠螺、青口、小龍蝦、麵包蟹、琵琶蝦、蟹腳等。而熱食之選更有燒有骨西冷，濃郁鮮香的蠔豉北菇扒鴨掌、開胃下飯的避風塘炒蝦、蘿蔔炆牛腩、脆炸松葉蟹腳、愛爾蘭燴羊肉、煎鯪魚餅以及脆香豬手。至於黑松露軟芝士，入口有陣濃郁的松露香，絕對不能錯過！10月1日在再臨閣國慶享受節慶自助晚餐，更可於餐廳內近距離欣賞煙花匯演，打卡「呃like」當然不能錯過！
【8折優惠】再臨閣國慶節慶自助晚餐（用餐時段：晚上6:30 - 9:30）
優惠價：$988/人｜
原價：$1,252/人
於再臨閣旁貴賓廳 (4/F) 享用並到再臨閣餐廳觀賞煙花匯演
【2人起低至78折】四樓平台花園煙花燒烤自助晚餐（用餐時段：晚上6:30 - 9:30）
優惠價：$1,188/人，2人起｜
原價：$1,527/人
於平台花園和宴會大禮堂享用並到天台戶外觀賞煙花匯演
【4人起低至7折】四樓平台花園煙花燒烤自助晚餐（用餐時段：晚上6:30 - 9:30）
優惠價：$1,088/人，4人起｜
原價：$1,527/人
於平台花園和宴會大禮堂享用並到天台戶外觀賞煙花匯演
78折嘆港青咖啡座Mall Café煙花匯演四道菜晚餐
除了自助餐選擇之外，港青咖啡座Mall Café更於10月1日煙花匯演當晚推出四道菜晚餐（2人起）78折優惠，套餐包含：醉鮑魚凱撒沙律、龍蝦湯、香煎大蝦伴美國牛柳配三色甘筍、芒果流心脆皮朱古力慕絲，享受美食之後可於17/F天台花園觀賞煙花匯演，千萬不可以錯過！
【低至78折】Mall Café 煙花匯演四道菜晚餐（2人起）（用餐時段：6:15pm - 8:00pm）
優惠價：$678 ｜
原價：$867
於平台花園和宴會大禮堂享用並到天台戶外看煙花
港青酒店
地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號(地圖）
