國慶煙花2025｜維港煙花海上遊船優惠低至半價！海中心近距離睇煙花/任飲任食/管家幫手影靚相

國慶煙花匯演將於10月1日8pm在維港空中上演，定必吸引一眾港人及旅客前往觀賞！不想在街上同人迫，可登上觀光船出海近距離睇壯麗煙花，Yahoo購物專員為大家精選了5個海上遊船之旅，全部都提供早鳥優惠，價錢由$688起，部份可任飲任食，亦有船上管家服務，及早報名有著數！
國慶煙花好去處1. 管家幫手影靚相 航線不走回頭路
想有尊貴的享受，KKday這個三小時奢華遊艇之旅，可選中式或西式遊艇，當中西式遊艇現正進行9折早鳥優惠，折後每位$1,249，遊艇頂層設360度全景露天飛橋甲板，配備豪華舒適梳化座椅，包無限享用西式美饌，啤酒及精選小食等，全程由專業管家貼心服務，換言之有人幫手影靚相，加上登船點為中環公眾碼頭10號、落船點為油麻地避風塘碼頭，不走回頭路，能欣賞不同景色！
【早鳥優惠即享9折】豪華西式遊艇｜連精緻晚餐 + 無限啤酒、軟飲及精選小食即買即用
價錢：$1,249
（原價$1,388）
國慶煙花好去處2. 限時早鳥優惠88折 西灣河上船
同樣登上西式遊艇，這個價錢較平，限時早鳥優惠88折後，每位只需$780，費用已包晚餐、小食及飲品，吃到越式網春巻、粟米墨魚餅、乾炒豬扒意粉、蜜味雞中翼、班蘭葉椰汁糕等，當晚將於筲箕灣避風塘碼頭即西灣河嘉亨灣對出碼頭上船，6點半登船，直至煙花結束後才返回登船點，落船後轉乘其他公共交通工具都不怕塞車塞人。
【限時早島優惠88折】10.1遊艇維多利亞港觀賞煙花｜連晚餐、小食及飲品
價錢：$780起
（原價$888）
國慶煙花好去處3. 5pm九龍城碼頭登船 慢慢歎美酒美食
這維港煙花匯演豪華遊艇遊船之旅，同樣連上晚餐、無限供應啤酒、飲料和小吃，但登船時間為下午5點比其他早，代表大家有足夠時間慢慢享受海上之旅，歎歎美食美酒、觀賞日落景色。旅程由九龍城碼頭上落船，於維港核心煙花觀賞區巡航，可坐在舺板360度近距離欣賞國慶煙花匯演，如今推出83折早鳥優惠，折後每位$988，大小同價。
【早鳥優惠83折】10月1日維港煙花匯演豪華遊艇船票｜連晚餐、無限供應啤酒、飲料和小吃｜九龍城碼頭集合
價錢：$988
（原價$1,188）
國慶煙花好去處4. 永安號早鳥77折 每位只需$688
若打算自理晚餐，推介只包無限暢飲紅白酒、啤酒、汽水的永安號觀光遊覽船，如今正推出77折早鳥優惠，由原價$888大減$200至每位$688，每人送神秘小禮物一份。當晚6:30pm在港島西灣河公眾碼頭出發，全程約2小時，能觀賞維港夜景及兩岸標誌性建築，如啟德郵輪碼頭、紅磡、尖沙咀東海旁、西九文化區，最後停泊在維港中讓大家盡情欣賞煙花，留意船上無指定座位，大家可自由選擇室內或室外坐位就座，迎合不同人士需要。
【2025煙花】10.1維港煙花匯演｜維港夜遊｜永安號｜無限暢飲洋酒、餐酒、啤酒、汽水 每人送神秘小禮物乙份
價錢：$688
（原價$888）
國慶煙花好去處5. 早鳥優惠低至半價 2歲以下免費
論抵玩程度，這個維港煙花船的早鳥優惠低至半價，折後每位低至$688，2歲以下小童有不佔位的情況下免費，可選中式或西式艇遊，由6點半登船玩到10點半落船，全程足有4小時可享用無限量免費啤酒飲品水果及輕食，部份方案包自助中式晚餐，邊吃邊在船頭及甲板上近距離觀賞煙花匯演，尤其適合一家大細出動。
【KKday半價優惠｜10月1日維港煙花船】4小時煙花遊艇之旅｜盛大煙花匯演｜連自助中式晚餐｜無限量免費啤酒飲品水果及輕食｜頂層360度全視角景觀｜必搶最佳位置欣賞璀璨煙花
價錢：$688
（原價$983）
