國慶煙花2025｜五大酒店煙花匯演自助晚餐低至6折！最平$496起享受和牛、鮑魚、扇貝/360°旋轉餐廳高空賞煙花

10月1日的煙花匯演還有不足一個月時間就到！不想到時等幾小時入海傍，同人逼到身水身汗也難見煙花一面，最好就提前預訂可以望到維港景緻的餐廳，一邊悠閒地歎自助美食，一抬頭就可觀賞煙花匯演。Yahoo Food搜羅到這五間餐廳，分佈在尖沙咀、紅磡、灣仔三個地方，當中馬哥孛羅酒店Cafe Marco最平6折，人均$496起享受和牛、鮑魚、扇貝等美食；而灣仔自助山全港唯一360°旋轉餐廳餐超有特色，帶大家高空中欣賞煙花美景。想知更多詳情就繼續看下吧！

煙花匯演餐廳1）灣仔自助山 全港唯一360°旋轉餐廳

無死角欣賞維港美景的灣仔自助山，是紀念日慶祝餐廳、約會餐廳好去處！餐廳即將會在10月1日為大家帶來包羅萬有的國際特色美食，廚師團隊送上新鮮美味的時令海鮮冷盤、熱辣辣的明火燒烤、外脆內軟的天婦羅、鐵板燒及印度咖喱等應有盡有！值得留意的是，餐廳為旋轉設計，座位視角會不斷變換，不保證能全程看到煙花，不過好處是，在62層的高空下，大家都可以多角度欣賞維港夜景，給大家另一種觀賞體驗。

Skyline任食海鮮自助晚餐｜62樓 360° 城景旋轉體驗｜10月1日高空賞煙花

價錢：$1,408/位

灣仔自助山

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和商場62樓（地圖）

海鮮

360°旋轉餐廳景色

煙花匯演餐廳2）都會海逸酒店 露天花園近距離欣賞煙火

都會海逸酒店10月自助餐主題為「瑤池海宴：鮑魚花膠夜宴」，可以任食芝士煙肉焗生蠔、鼎皇高湯一品鍋、泰式甲拋葉肉碎炒龍蝦、清蒸海上鮮等極品海鮮美食。最值得一試的是以鮑魚、花膠、魚唇、干貝、金華火腿等多種矜貴食材熬製而成的精華鼎皇高湯一品鍋，每一口都十分鮮美，令人想一再encore！若想食完自助餐再欣賞煙花，可以選擇首輪自助晚餐，從17:00吃到19:30，等到20:00到達戶外露天花園The Patio的專屬煙花觀賞區，近距離欣賞煙花美景，時間上安排地非常完美！

【7折優惠】10.1 煙花盛典自助晚餐（無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水）

用餐時間：首輪 5:00pm - 7:30pm，次輪 8:30pm - 11:00pm

優惠價：$768/位｜ 原價：$1,076/位

都會海逸酒店Promenade西餐廳

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓（地圖）

瑤池海宴：鮑魚花膠夜宴

任食海鮮

煙花匯演餐廳3）太子酒店 火熱燒烤主題

位於尖沙咀的太子酒店即將會在10月1日開展極尚海陸燒烤主題自助餐，以火辣辣的燒烤美食搭配看美景心情！珍貴豐盛的食材包括粗壯的阿拉斯加帝王蟹蟹腳、軟韌多汁的燒鮑魚香葱醬、緊實有嚼勁的烤焗黑豚肉、入口即融的鐵板鴨肝等，組成了歡樂的自助晚餐體驗。享受美食之餘別忘了重頭戲煙花匯演，大家可以稍移玉步，到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演，十分享受！

【低至7折】10月1日煙花匯演SAVVY極尚海陸燒烤自助晚餐

優惠價：$606起/位｜ 原價：$834/位

太子酒店SAVVY

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道23號3樓（地圖）

燒烤美食

欣賞夜景

煙花匯演餐廳4）港威酒店 特色海鮮美食

Three on Canton 10月1日的美食主題是海鮮市集自助晚餐，任食磯燒鮑魚、松露焗扇貝及椒鹽軟殼蟹等令人垂涎三尺的新鮮美味。值得一提的是有三文魚、鯖魚、鰻魚、蝦、吞拿魚、紅魚、北寄貝等製作而成的押壽司，壽司飯酸味重而味道濃，凸顯出魚類的肥美，口感非常豐富！現在預訂有7折優惠，只需$614即可品嚐海鮮美食，然後到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演。心動不如行動，趕快預訂吧！

【低至7折】10月1日煙花匯演 Three on Canton自助晚餐

優惠價：$614起/位｜ 原價：$845/位

港威酒店Three On Canton

地址：廣東道13號海港城港威酒店3樓（地圖）

海鮮市集自助晚餐

酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演。（圖源：港威酒店官網）

煙花匯演餐廳5）馬哥孛羅香港酒店 即點即製

位於尖沙咀的馬哥孛羅咖啡廳，10月主打即點即製主題美食，全新即煮美食站登場，多款即製美食輪流送上，包括鮮嫩的和牛、肉質細嫩的扇貝、Q彈惹味的鮑魚等，滿足不同食客的口味需求。自助餐桌現場更有經典的海鮮，如凍龍蝦、 藍青口、凍蝦、蜆、海螺等；特色中菜也新鮮美味，中式蒸魚、魚香肉碎茄子、燴時菜火腩、豬腳薑等，大家可以瘋狂任食！同樣地也可以到到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演。如此美妙的體驗現在預訂有6折優惠，人均$496即可享受到，大家快來預定吧！

【低至6折】10月1日煙花匯演馬哥孛羅咖啡廳自助晚餐

優惠價：$496起/位｜ 原價：$779/位

馬哥孛羅咖啡廳

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店1樓（地圖）

即煮美食站

精美甜品

