國慶煙花8幕圖案率先睇 「加加」「得得」現維港上空

【Now新聞台】國慶76周年煙花大匯演將於10月1日晚上8時在維港舉行，以「維港煙花閃耀中華」為主題，共分為8幕，歷時23分鐘，合共發放逾3萬枚煙花，總金額達1800萬元，其中第4幕的大熊貓圖案相信會是大眾焦點。

首幕「煙花綻放賀國慶」將發放「牡丹」、「金菊」與「銀閃圓球」。緊隨的「東江之水越山來」以藍色帶閃球形狀的煙花，紀念東江水供港60周年，見證國家對香港的關愛精神。

中國動畫電影《哪吒》全球熱播，第三幕以「中華哪吒好故事」為主題，選播《哪吒》配樂，發放「七彩變幻球」象徵生命無限可能，再配合「游星煙花」綻放。

首對在港出生的大熊貓「加加」和「得得」作為全城寵兒，將於第四幕「總是熊貓最可愛」出現，並以牠們後援會的主題曲、由MIRROR成員姜濤和陳卓賢《抱抱大熊貓》為配樂。可愛的熊貓圖案，配合比喻竹林的「綠色禮花彈」，盡展大熊貓的憨態可掬，更體現國家長期以來對香港大熊貓保育工作的悉心指導與鼎力支持，也帶出了「熊貓經濟」新構思。

第五幕「一脈相承家國情」，以「彩色禮花彈」與「心形煙花」傳遞不同種族文化在香江交匯、始終互助和洽的氛圍。

今年適逢神舟二十號出征，第六幕「二十神舟航天夢」則以國家輝煌的航天成就為傲，圓形禮花與笑臉綻放，象徵年輕人以熱情探索未知，決心漫溯星辰大海的喜悅期待。

全運會將於今年11月在粵港澳三地舉辦，第七幕「五星閃耀全運會」以紅、紫、綠色的煙花互相輝映，展現粵港澳三地合力成就全運會這場盛會，並祝願每位運動員取得佳績。

壓軸一幕「奮勇向前復興路」，漫天的金、銀、紅煙花劃破維港夜空，藉此祝願偉大祖國富強昌盛、香港繁榮穩定。

市民可於維港兩岸多個地方或電視直播觀賞煙花匯演，香港電台第四台(FM97.6-98.9)亦將同步直播音樂。

#要聞