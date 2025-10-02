國慶黃金周假期首日 市面人流、零售兩旺

【Now新聞台】國慶黃金周首日，有逾22萬內地客訪港。有旅遊界人士預計，接下來數天訪港旅客會更多。有零售業界人士指，市面人流及市道都較預期理想。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦：「來香港玩的大軍，其實應該是今天才是更加多朋友會到。有一些早點已經到深圳的朋友，我手上看數據，其實前天9月30日已經有12.2萬人進入香港，這比平時一般8至10萬人多。」

立法會議員(批發及零售界)邵家輝：「在市面上其實都旺，而一些零售，化妝、奢侈品，也有一些朋友在排隊，金飾也有人買，以及藥房也是，所以對於香港的氣氛都是大於(預期)，以及非常好。」

