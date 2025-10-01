國慶黃金周首日 西貢往來東壩小巴加密班次(車軒珩報道)

【Now新聞台】政務司司陳國基等司局長到西貢北潭涌及東壩視察，陳國基指為應付國慶人流，小巴已加密班次，早上大約1000名旅客到訪，認為交通情況良好，又指會與警方商討改善車輛進入東壩的安排。

國慶黃金周首日，以往大排長龍等車的西貢北潭涌小巴站變成車等人，多架小巴等候乘客上車。運輸署與小巴營辦商協調，即日至8日期間會提供專線小巴服務，以及配合需要加密班次至每日不少於30輛小巴服務。

有旅客滿意現時安排。

內地旅客李先生：「害怕國慶人多，就是隨來隨走，反正車夠多。」

廣告 廣告

內地旅客唐女士：「因為看到今天人還是多，但我看到這麼多小巴全部出來，剛才我們剛剛在大巴車上，我就拍了一個全景，就覺得真的還是挺震撼的。這邊給我們準備那個9A的巴士，然後到那個萬宜水庫，所以說當時我們心裏面覺得真的、覺得踏實了很多。」

政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、環境及生態局局長謝展寰等人，早上到達西貢北潭涌視察，亦向警方了解情況。之後到達東壩，漁護署署長黎堅明向陳國基等人講解東壩的情況。早前政府暫緩的士進入東壩禁令，指會實地考察國慶黃金周交通狀況後，再適時公布優化方案。

陳國基指，截至早上，有約1000名旅客到訪東壩，認為交通情況良好，又指警方在東壩實施交通管制措施，有效改善車輛進出情況。

政務司司長陳國基：「我今天目測來看所有的車輛，等10多分鐘就可以通過，有多段路都是單線雙程行車，即是說簡單說，很多時有對頭車出現，這是不理想，我回去會跟警方研究如何改善這個情況。我們早前考慮規範的士及私家車進來，目標都是希望大家能夠交通暢順些，令他們做生意亦都快些，大家塞住是沒有意思。」

陳國基亦指，警方將會聯同運輸署設指揮中心及出動無人機監察交通狀況。

#要聞