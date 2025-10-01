國慶黃金周︱舊油麻地警署吸引打卡人潮 旅客批車資貴消費高：百多元只得幾款點心︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】十一黃金週首日（1 日）一如往年，吸引大量內地旅客訪港，在「小紅書」大受內地旅客歡迎的「打卡聖地」舊油麻地警署，有不少內地客到場拍攝及購買紀念品。在深圳口岸轉乘港鐵到港的旅客認為，相較內地車費「只需四、五塊」，香港車資比較昂貴；亦有旅客指以香港的伙食費用，在內地以同等價錢可以「吃更多」。

內地客帶同不少拍攝裝備到現場「打卡」，有人在警署門外做出不同姿勢拍照留念。

花約 60 港元乘搭港鐵

截至今日下午 4 時，入境處指今日約有55 萬人次出入境，當中 18.6 萬是內地入境旅客。《Yahoo新聞》記者黃昏時段到舊油麻地警署觀察，有不少內地旅客聚集，排隊於油麻地警署字牌下拍照打卡，眾人紛紛做出「舉槍」手勢，感受舊差館氣氛。

來自江蘇揚州的陳小姐選擇來港逗留五日，想感受香港與內地城市不一樣的一面：「這個城市跟我們內地還是有一些區別的 ... 這邊的街道無論是生活居民區，跟我們那邊的氛圍感、風格、整體的建築構造還是有非常大的差距。」

陳小姐根據社交平台上的推薦安排行程，之後幾天會去山頂、迪士尼、以及乘坐觀光巴士「落日飛車」。她表示，香港的消費物價比內地高出不少，除了國慶節期間機票酒店價格高昂，自己昨日從江蘇乘搭飛機到深圳，再到口岸轉乘港鐵到港，而這程港鐵的票價需約 60 港元：「我還記得印象比較深刻，一趟地鐵費用是 60 元，但是那個旅程在我們內地可能只要四、五塊錢。 」

來自江蘇揚州的陳小姐。

「在我們那裡人均 100 多元可以吃很多」

來自湖南長沙的曹小姐與妹妹一起到香港度過三日黃金周假期，打算在舊油麻地警署打卡後再到尖沙咀觀看國慶煙花大匯演。兩姊妹在來港前沒有做任何攻略，飯餐、景點等基本都是即興在社交媒體搜尋。曹小姐預計與妹妹兩人在港的支出約 4000 至 5000 人民幣左右：「主要是酒店比較貴，大概要一千多一晚上。」

來自山西長治市的李小姐在港逗留兩日，之後會轉到澳門遊玩。她認為香港的消費物價有點高：「在我們那裡人均 100 多元可以吃很多，但是在這裡 100 多元可能就幾個點心吧。」

來自湖南長沙的曹小姐（左）和妹妹（右）。

圓 10 歲兒子「港劇夢」

來自上海的黃先生與太太帶同 10 歲的兒子到港四日，只因兒子喜歡看警匪主題的港劇，圓孩子一個夢。兒子 Jacky：「就是感覺我現在就是在拍電影，就是在吃他們（港劇）裏面的美食，都是他們去過的地方。」

黃先生在舊油麻地警署內的警察禮品廊內為兒子購買金屬警徽證件套（定價 120 元）、帶有香港警察字樣的掛繩（定價 40 元）、以及幾個證物袋（定價 5 元一個）。黃先生覺得香港的物價與上海相若：「可能就是換個城市生活，整個消費用港幣和『滬幣』其實也差不多。」

來自上海的黃先生與兒子 Jacky。