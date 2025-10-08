每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
國慶黃金周︱錄128 萬內地旅客 業界：內地六成人未訪港 市場龐大︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】國慶黃金周長假期結束，截至昨晚九時，黃金周訪港內地旅客人數達 128 萬。旅遊促進會總幹事崔定邦表示訪港旅客數字理想，相信與10.1國慶與中秋節重疊、以及多項盛事活動有關，酒店的入住率亦較高。他指本港長假期內目標包括內地北方、二線城市、新增自由行城市的旅客，形容內地仍有龐大市場潛力待本港旅遊業界開拓。餐務管理協會主席梁振華指黃金周期間旅遊景點附近餐廳日均生意額錄約兩成增長，旅遊區以外的餐廳在中秋節期間錄得一成增長。
旅客數字符合預期 「落日飛車」內地平台廣傳
一連八日的國慶黃金周長假期踏入最後一日，截至昨晚九時，訪港內地旅客人數達 128 萬。旅遊促進會總幹事崔定邦接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，訪港旅客數字理想，黃金周前夕亦見很多旅客陸續入境，9 月 30 日已錄得約 12 萬人次入境，連同今日的入境人次，他相信實際旅客數字會與政府早前估計的 150 萬相若。
崔定邦指旅客數字上升與國慶與中秋節重疊有關，本港亦有許多盛事活動吸引旅客，包括一向聞名的國慶煙花匯演、中秋綵燈會、大坑舞火龍等；「落日飛車」開篷觀光巴士亦在內地社交平台廣傳，此類「新玩法」大受旅客歡迎。
平價酒店爆滿 業界需與內地競爭
崔定邦又指，黃金周期間大部分酒店入住率較高，但房價除了假期首兩日，只有約一成增長，客房爆滿的情況多見於價錢較便宜、規模較小的酒店。他承認內地旅客住宿選擇多，本港仍需要與深圳、珠海等地競爭。崔定邦又指，長假期主要吸引來自內地北方、二線城市、西安、青島等新增自由行城市的旅客，旅行社業界和內地網路平台已進行相關宣傳。他估計內地仍有六成人未曾訪港，相信本港旅遊界有潛力開釋放內地龐大市場。
近八成旅客光顧茶餐廳、快餐店
餐務管理協會主席梁振華接受電台訪問時亦表示，黃金周期間旅遊景點，例如尖東、銅鑼灣等地周邊食肆日均生意額錄得約一成半至兩成增長，相信與國慶煙花匯演、大坑舞火龍等活動有關。他又指近八成旅客都選擇光顧茶餐廳、快餐店，傳統酒樓多吸引旅行團預訂。他又指在旅遊區外、以本地居民光顧為主的的酒樓，亦在中秋節期間錄得約一成增生意額長。
其他人也在看
十一長假總出入境人次料遜預期 昨訪港內地客僅13萬創新低
【on.cc東網專訊】一連8日的內地十一長假期踏入尾聲，昨日(7日)長假第7日共有61.2萬人次入境，較去年同期的37.2萬人次，飆近65%，屬長假開始以來最高的一日。然而，昨日內地旅客訪港人次僅13萬，創長假期間新低，趨勢與去年同期相似。相反，昨日港人入境人次on.cc 東網 ・ 5 小時前
國慶黃金周｜內地客累計逾131萬人次 楊淑芬：旅客錯峰出行令黃金周效應延長(劉倩桐報道)
【Now新聞台】內地國慶黃金周最後一天，不少旅客經西九龍高鐵站返回內地。截至早上10時，連同首七天假期，訪港內地客累計有逾131萬人次。旅議會指，不少內地客提早來港避開人潮，有助延長黃金周效應，對整體客量感到滿意。 國慶黃金周來到尾聲，早上在西九龍高鐵站不少旅客拖著行李，準備乘搭高鐵回內地。在顯示屏見到一片紅色，早上大部分離境列車車票已售罄。有旅客指，在香港過國慶假期氣氛濃厚，專程來港度假5日。上海旅客母小姐：「看到街道上都掛滿了中國國旗覺得很開心，過來之後亦覺得香港人特別熱情友善都很好，所以這趟玩得很開心。我有買相機，所以有比較大的(消費)，去香港迪士尼也花比較多的錢，我們兩個應該有兩萬多元。」她就帶同小朋友，7日的國慶假期都在香港度過。江西旅客陳女士：「這有意義，難得國慶和中秋在一起，所以我們來體驗一下、感受一下。」亦有旅客抓緊假期的尾巴，市內多個打卡位都有旅客的蹤影。不少遊客都期望感受老香港情懷，九龍寨城公園展出了城寨的電影場景，吸引不少人來打卡。內地國慶黃金周首七日，整體訪港客量有150萬人次，其中內地旅客有約129萬5千人次，按年升6.4%。而海外旅客亦有21萬人次，按年升幅now.com 新聞 ・ 4 小時前
西九海濱迫滿追月人潮
【Now新聞台】追月夜，多區海濱都有市民聚集賞月。 在西九文化區，不少一家大小帶同摺椅、燈籠以及月餅、柚子等應節食品到場，海旁附近草地人山人海，不過由於今晚雲量較多，過來的人都只能夠觀賞雲隙中的「超級月亮」。而在港島的大坑，連續第三晚上演舞火龍盛會，300位健兒抬起點滿過萬支長壽香的火龍遊走大坑多處，吸引市民及遊客圍觀，火龍今晚完成「遊大運」儀式之後，就會被投入海中「龍歸天」，寓意把社區內的污穢送到海裡，讓社區有一個新開始。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
零售業十一生意額雙位數增長 內地客讚中秋氣氛濃厚「下次會再來」
【on.cc東網專訊】內地十一長假期臨近尾聲，不少內地旅客啟程離港。有來港探親的旅客認為香港中秋氣氛濃厚，花費約1萬元人民幣，也有訪港期間盡情購物，購買藥品、化妝品及手袋，花費數萬元人民幣。有議員表示，長假期間尖沙咀等旅遊旺區人頭湧湧，零售業界的生意額有低雙位數on.cc 東網 ・ 1 天前
第3季消費者信心指數 物價狀況降3.7% 生活狀況跌3.3%
【on.cc東網專訊】香港城市大學決策分析及營運學系統計諮詢中心今日(8日)公布，本港2025年第3季消費者信心指數錄得87.6，按季上升1.2%，按年則顯著上升約12%。調查亦顯示，經濟發展的分指數按季上升3.6%，但物價狀況的分指數下降3.7%。生活(消費)on.cc 東網 ・ 6 小時前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Amazon必掃蛋白粉推薦10款！最平低至63折/Oath Nutrition檸檬水口味只需$1XX｜Prime Day優惠2025
健身熱潮席捲全球，不少人的運動目標是增肌減脂。而要達到這個目標，蛋白粉絕對是運動後補充優質蛋白質的頭號幫手。各位gym mates請注意！想用最實惠的價格補貨蛋白粉嗎？機會來了，鎖定Amazon Prime Day，正是大量掃貨的最佳時機。Yahoo購物專員不藏私，為大家特搜了10款Amazon上超級值得入手的抵買蛋白粉，讓大家輕鬆入手最符合訓練需求的產品！Yahoo Food ・ 8 小時前
非法棄置垃圾｜食環署擬倍增攝錄機加強打擊 議員：每機月均貢獻不足一張告票｜Yahoo
政府為了打擊非法棄置垃圾，已經在全港各區 500 個非法棄置垃圾黑點安裝了網絡攝錄機，食環署並計劃在未來一年將設置攝錄機的地點增加至 1,500 個。立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席楊永杰今早（8 日）在電台節目指，網絡攝錄機對於打擊衛生黑點有一定程度幫助，但執法力度須進一步加強。楊永杰引述數據指，今年 1 至 7 月因為攝錄機證據而發出的非法棄置垃圾告票為 2,500 多張，平均每部機發出的告票數目不到 1 張，情況並不理想。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前
1週狂瘦近5kg！韓國短髮女神親測「快速減肥法」只要多吃「1神物」7天有感甩肉
在韓國時尚圈提到「短髮女神」，姜泰利絕對榜上有名。她以清新短髮加上甜美又帶個性的外貌走紅，合作品牌無數。近期，她在 YouTube 公開挑戰「7 天速瘦 5 公斤」的日記，採取一天一餐搭配高強度運動，女人我最大 ・ 1 小時前
《大行》高盛升英偉達(NVDA.US)目標價至210美元 評級「買入」
高盛發表報告指，英偉達(NVDA.US)宣布與OpenAI等公司進行策略投資和合作，這些公告引發了投資者對於交易性質以及Nvidia的股權投資可能被投資對象用於購買GPU、形成英偉達「循環」收入的討論。 該行認為，來自策略投資的潛在「循環收入」可能會對英偉達估值倍數產生稀釋效應。但同時亦認為英偉達的投資具有戰略意義，因為可以增強英偉達CUDA軟件生態系統在開發者中的市場地位；交易向投資者發出信號，表明Nvidia對市場機會規模的看法。 該行認為對英偉達的2026年預估有顯著的上行空間，並對風險/回報感到滿意，因為「循環」交易在2027 年預估收入中佔比不到約15%。該行見到來自核心客戶的強勁增長跑道，以及來自非傳統客戶的潛在上行空間，因此上調2026年預測，予英偉達「買入」評級，目標價由200美元升至210美元，相當於預測市盈率35倍，每股常態化盈利預測由5.75美元升至6美元。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
寒露2025養生必讀！中醫警告：食大閘蟹易肚痌 教你祛寒湯水食譜
寒露湯水養生祛寒食譜！中醫：忌食寒涼食物 大閘蟹易引肚痌 大閘蟹雖然美味但卻十分寒涼，但你又否知道寒涼是甚麼意思？一個不覺意還會引致肚痌？二十四節氣寒露的飲食養生方法、養生湯水又應該如何？這次請來註冊中醫師劉嘉傑為我們講解一二！Yahoo Food ・ 10 小時前
將軍澳尚德邨40歲男 疑吸毒後墮樓亡(更新)
將軍澳尚德邨一名40歲男子周二（7日）懷疑吸毒後失足墮樓，傷重死亡。據了解警方在其房間找到毒品，懷疑他事前曾經吸毒。警方昨日中午接獲報案，指一名男子倒臥尚信樓平台。救護員到場發現傷者傷重昏迷，送往將軍澳醫院搶救無效不治。 自行拆除睡房金屬窗花 消息指，警方發現死者房間的窗花被拆下並放在床上，床上有螺絲批和螺am730 ・ 7 小時前
視鐵娘子為偶像 高市早苗勢將帶領日本向右轉
【彭博】— 勢將成為日本首位女首相的高市早苗，是主張刺激政策的保守派，也是一位精力充沛的民族主義者。她欣賞鐵娘子瑪嘉烈·戴卓爾的強硬政治作風，也熱愛「鐵娘子樂隊」(Iron Maiden)的重金屬音樂。Bloomberg ・ 2 天前
【杜蘭說AI】中國快時尚出海
拼多多不僅在國內讓人直呼真香，現在海外版的拼多多——Temu，也讓歐美消費者“上癮”了。 嗨，大家好，我是杜蘭，帶你一起探索科技前沿。 上線3年，Temu的下載量就穩居全球購物類APP榜首。2023年，Temu豪擲1400萬美元在超級碗投放了兩個30秒廣告，那句“Shop Like a Billionaire”馬上就火遍海外，從此，Temu就在海外也掀起了“幫我砍一刀”的風潮，拉朋友砍價就能0元購，讓不少人秉著“不用白不用”的心態沈迷其中。2024年，Temu的實際交易額突破了500億美元，成了海外購物圈當之無愧的“黑馬”。 而Temu在海外目前最大的競爭對手之一，是一家叫希音的公司，有趣的是，這也是一家中國公司。在出海方面，如果說Temu是拿著拼多多在國內打下的經驗和模式照搬國外，那麽希音則是在海外市場一步一步打拼起來的。2012年，希音就以女裝出口業務揚帆出海，2015年搬到廣州番禺後，憑借著”小單快反”的柔性供應鏈，7天就能完成從設計到發貨的全流程，短短幾年，希音就做到了美國服裝銷售榜第三，海外不少人都在希音上買衣服，這也讓希音成為了中國快時尚出海的代表。 不過你知道嗎？希音、Temu這兩家公司在國內其實離得並不遠，不僅都在廣州，甚至還在同一個區——番禺，為什麽這兩家跨境電商巨頭都在番禺落戶？看下番禺做了什麽你就知道了。 如果你打算做個服裝品牌，第一步就得解決生產場地吧？番禺在獲評國家級時尚產業集群之後，為了打造千億級時尚產業集群，就規劃了時尚服裝產業園，在這里你不僅完全不愁找不到場地生產，還有完整的產業鏈支持；如果你是做跨境電商的，還能得到很多扶持，比如基金扶持等等，而且要是你一不小心把年營收做到了一定規模，還能拿到更多獎勵和補貼；這樣運營成本一下子就能降下來不少。 場地問題解決了，接下來拼的就是設計，畢竟服裝的核心競爭力在款式。但是好的設計師並不好招，所以番禺專門給設計人才提供了住房補貼，幫他們在這里安家，這樣優質的設計人才自然願意來，你也能更輕松地找到能抓住海外潮流的設計師，不用再為“缺設計”而頭疼。 而且如果你想搞AI服裝生意，番禺還能提供給你數字化轉型的補貼，用專業的AI技術服務平台幫你解決設計、生產遇到的問題。 設計、生產都搞定了，最後一步是怎麽把貨送到海外消費者手里。番禺的交通優勢正好補上：在番禺，廣州南站作為物流樞紐，可以直接連接上珠三角的港口網絡，你生產好的衣服從產業園發貨後，通過高鐵、港口的海鐵聯運轉駁，可以直接對接到廣州南沙港、深圳鹽田港的貨輪，把衣服發到歐美市場。 就是這種配套，讓希音、Temu這類快時尚巨頭都選在這里紮根。而且現在被業界譽為“中國三大時裝周之一”的廣東時裝周也已經永久落戶番禺萬博，你的創意可以在這里獲得更多的展示機會。可以說，番禺這里早就成了中國時尚品牌的“黃金起點”，未來這里或許還會誕生新的快時尚巨頭。現代電視 ・ 1 天前
深水埗男子膠袋笠頭吸氣體尋短 父親發現已太遲
【on.cc東網專訊】深水埗有人吸氦氣自殺亡。今晨(8日)11時52分，大南街203號一單位男子報案，指其兒子倒臥在單位大門後，以膠袋包裹頭部並暈倒，膠袋連接着一罐氦氣，懷疑他企圖自殺。救援人員接報到場，經檢驗後證實姓顧(37歲)男事主已氣絕身亡。警員在現場沒有on.cc 東網 ・ 5 小時前
Jisoo同款Dior手袋新目標！溫柔牛油果綠＋圓潤蝴蝶，放入「仙女系」手袋名單
「Dior小公主」智秀Jisoo近日在Dior 2026春夏大秀中率先演繹全新手袋，精緻的蝴蝶結設計與復古金屬細節瞬間成為焦點，讓這款未上市包款直接登上粉絲的願望清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
63歲關之琳街頭被捕獲！大方合照「近拍仍看不見皺紋」 網驚豔：說30歲我都信
「香江第一美人」關之琳近日在香港街頭被民眾野生捕獲，63歲的真實狀態在零修圖鏡頭下依然令人驚豔，網友直呼「一點皺紋都沒有」，凍齡模樣引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
高市早苗考慮放棄秋祭參拜靖國神社 避免引起外交問題｜Yahoo
日本《共同社》引述多名消息人士指，自民黨總裁高市早苗考慮放棄在 10 月 17 日至 19 日舉行的秋季大祭期間參拜靖國神社。消息指，高市認為繼續參拜將難免引發中國和韓國的強烈反對，最好避免令事件發展為外交問題。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
北韓黑客轉攻加密貨幣富有投資者 今年竊取逾 20 億美元 料佔該國經濟總量逾一成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】區塊鏈分析公司 Elliptic 近日公布調查，指北韓黑客今年已從全球加密貨幣市場竊取逾 20 億美元（約 156 億港元），金額創歷來新高。調查顯示，這些黑客現時由攻擊企業轉向針對富有的加密貨幣投資者，專挑防護較弱的目標下手。被盜資金估計佔北韓經濟總量約 13%，反映網絡犯罪已成為該國主要收入來源之一。Yahoo新聞 ・ 1 小時前