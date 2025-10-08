國慶黃金周︱錄128 萬內地旅客 業界：內地六成人未訪港 市場龐大︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】國慶黃金周長假期結束，截至昨晚九時，黃金周訪港內地旅客人數達 128 萬。旅遊促進會總幹事崔定邦表示訪港旅客數字理想，相信與10.1國慶與中秋節重疊、以及多項盛事活動有關，酒店的入住率亦較高。他指本港長假期內目標包括內地北方、二線城市、新增自由行城市的旅客，形容內地仍有龐大市場潛力待本港旅遊業界開拓。餐務管理協會主席梁振華指黃金周期間旅遊景點附近餐廳日均生意額錄約兩成增長，旅遊區以外的餐廳在中秋節期間錄得一成增長。

旅客數字符合預期 「落日飛車」內地平台廣傳

一連八日的國慶黃金周長假期踏入最後一日，截至昨晚九時，訪港內地旅客人數達 128 萬。旅遊促進會總幹事崔定邦接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，訪港旅客數字理想，黃金周前夕亦見很多旅客陸續入境，9 月 30 日已錄得約 12 萬人次入境，連同今日的入境人次，他相信實際旅客數字會與政府早前估計的 150 萬相若。

崔定邦指旅客數字上升與國慶與中秋節重疊有關，本港亦有許多盛事活動吸引旅客，包括一向聞名的國慶煙花匯演、中秋綵燈會、大坑舞火龍等；「落日飛車」開篷觀光巴士亦在內地社交平台廣傳，此類「新玩法」大受旅客歡迎。

平價酒店爆滿 業界需與內地競爭

崔定邦又指，黃金周期間大部分酒店入住率較高，但房價除了假期首兩日，只有約一成增長，客房爆滿的情況多見於價錢較便宜、規模較小的酒店。他承認內地旅客住宿選擇多，本港仍需要與深圳、珠海等地競爭。崔定邦又指，長假期主要吸引來自內地北方、二線城市、西安、青島等新增自由行城市的旅客，旅行社業界和內地網路平台已進行相關宣傳。他估計內地仍有六成人未曾訪港，相信本港旅遊界有潛力開釋放內地龐大市場。

近八成旅客光顧茶餐廳、快餐店

餐務管理協會主席梁振華接受電台訪問時亦表示，黃金周期間旅遊景點，例如尖東、銅鑼灣等地周邊食肆日均生意額錄得約一成半至兩成增長，相信與國慶煙花匯演、大坑舞火龍等活動有關。他又指近八成旅客都選擇光顧茶餐廳、快餐店，傳統酒樓多吸引旅行團預訂。他又指在旅遊區外、以本地居民光顧為主的的酒樓，亦在中秋節期間錄得約一成增生意額長。