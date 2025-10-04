中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
國慶黃金周｜不少內地客坐觀光巴士打卡遊 羅淑佩：8月零售超預期 有信心全年達4900萬人次(賴姵伶報道)
【Now新聞台】國慶黃金周首四天，截至下午4時，訪港內地旅客累計有近85萬人次。除了購物，不少遊客乘坐觀光巴士遊覽香港。文體旅局局長羅淑佩指，客量及零售市道理想，有信心全年達4900萬人次目標。
經過一座又一座的大廈，沿途能欣賞文武廟等香港特色景點——坐這輛開篷巴士在鬧市內穿梭是不少內地旅客在今個十一黃金周遊覽香港的熱門方式之一，內地社交平台更推介坐觀光巴士看日落打卡，不過天公不造美，要看美景就要辛苦些冒雨欣賞，但他們說都值得。
深圳旅客郝小姐：「第一次坐香港這巴士，覺得很不錯。下雨但沒有事，就坐在淋著，來都來了，就當體驗，我們都可以。」
廣東旅客韋小朋友：「覺得很誇張。(為甚麼這麼誇張？)因為這個斜坡較我家鄉更斜。」
不少遊客專程坐巴士上層打卡，落雨就返回有蓋位置或者落下層避雨。
國慶黃金周期間，本港不少景點人山人海。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，首3日的訪港內地旅客有67.6萬人次，按年上升6.3%，旅客人數及酒店入住率情況理想，又指酒店已汲取過往經驗，改善於旺季抬高房價情況。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「酒店入住率好，貴的酒店告訴我已經住滿。零售朋友或餐飲的朋友有些平時很審慎，次次都說『旺丁不旺財』 ，今次亦說可以、好些。周圍都很旺變成整體，特首都說經濟發展的紅利，希望遍及很多不同市民及商戶。」
羅淑佩指接連有颱風襲港，在惡劣天氣下，8月零售業總銷貨價值按年升3.8%，超出市場預期，感到興奮，又指首9個月整體訪港旅客已經有3650萬人次，下半年本港有全運會、美酒佳餚巡禮等多項大型盛事，有信心能達到全年接待4900萬人次目標。
