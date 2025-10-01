國慶黃金周｜內地團到土瓜灣購物 有團友稱貨品比內地便宜(羅家晴報道)

【Now新聞台】旅監局預計國慶八日長假會有約1200個內地團來港，局方稱近日接獲少量涉及旅行團遭高壓式銷售個案，已經完成調查，會提醒持牌導遊和職員避免出現威逼或強逼購物情況。

這個內地旅行團來香港玩兩日一夜，團費二千多元，他們先到土瓜灣一間商舖購物，入到去看完宣傳片後，就可以自行在店內買東西。

有來自東北的團友稱，香港的手表較內地便宜，希望買到心頭好。

內地團團員趙小姐：「這個品牌的手表在這邊可能是一千多元，但在內地或者深圳可能是四千、五千多元，所以我希望真的是物有所值。」

廣告 廣告

內地團團員賈小姐：「其實來了也想看看這邊的商品給家人帶一帶，因為畢竟對香港的印象還是比較好，覺得購物比較有保證，買是值得的。」

有商戶指，國慶期間來港的旅行團，普遍購買力較高。

商戶職員楊小姐：「來到這裡的客人都可以，都是會購物的。年輕的可能消費會好點，買些名牌，有些50歲左右的可能消費低點，會購買千多元眼鏡。」

旅監局派員在現場巡查，局方稱八天長假，內地約有1200團來港，近日接獲少量涉及內地團遭高壓式銷售個案，已經完成調查和跟進。

旅監局執行總監吳浩然：「我們與持牌導遊亦有向他們講解銷售時，帶旅客到註冊商店時，希望他們盡力配合銷售，不要有誤導手法或不良營銷等，這方面會配合海關方面指引，我們確保他們貨品上不會有威逼、強逼購物。」

旅監局又指，已經和旅行代理商溝通，希望他們幫助分流旅行團到不同景點。

#要聞