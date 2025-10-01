WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
國慶黃金周｜內地團到土瓜灣購物 有團友稱貨品比內地便宜(羅家晴報道)
【Now新聞台】旅監局預計國慶八日長假會有約1200個內地團來港，局方稱近日接獲少量涉及旅行團遭高壓式銷售個案，已經完成調查，會提醒持牌導遊和職員避免出現威逼或強逼購物情況。
這個內地旅行團來香港玩兩日一夜，團費二千多元，他們先到土瓜灣一間商舖購物，入到去看完宣傳片後，就可以自行在店內買東西。
有來自東北的團友稱，香港的手表較內地便宜，希望買到心頭好。
內地團團員趙小姐：「這個品牌的手表在這邊可能是一千多元，但在內地或者深圳可能是四千、五千多元，所以我希望真的是物有所值。」
內地團團員賈小姐：「其實來了也想看看這邊的商品給家人帶一帶，因為畢竟對香港的印象還是比較好，覺得購物比較有保證，買是值得的。」
有商戶指，國慶期間來港的旅行團，普遍購買力較高。
商戶職員楊小姐：「來到這裡的客人都可以，都是會購物的。年輕的可能消費會好點，買些名牌，有些50歲左右的可能消費低點，會購買千多元眼鏡。」
旅監局派員在現場巡查，局方稱八天長假，內地約有1200團來港，近日接獲少量涉及內地團遭高壓式銷售個案，已經完成調查和跟進。
旅監局執行總監吳浩然：「我們與持牌導遊亦有向他們講解銷售時，帶旅客到註冊商店時，希望他們盡力配合銷售，不要有誤導手法或不良營銷等，這方面會配合海關方面指引，我們確保他們貨品上不會有威逼、強逼購物。」
旅監局又指，已經和旅行代理商溝通，希望他們幫助分流旅行團到不同景點。
#要聞
其他人也在看
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸
郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科
特斯拉 (TSLA) 創辦人、科技狂人馬斯克周二（9 月 30 日) 證實旗下 xAI 正開發「Grok 版百科全書」（Grokipedia），目標是取代他口中「充滿偏見」的維基百科。鉅亨網 ・ 6 小時前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 10 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss
「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？Yahoo Style HK ・ 11 分鐘前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 天前
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案
美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
創紀錄！美國15萬聯邦僱員9月底離職
據多家媒體報導，美國已有約 15.4 萬名聯邦政府僱員接受政府開出的條件，將於周二（30 日）正式離職，這意味著 2025 年將是二戰結束以來美國政府離職人數最多的一年。鉅亨網 ・ 10 小時前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高
利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。信報財經新聞 ・ 1 天前
聰心雅談│十月市場會否有股災？（何啟聰）
美國的市場現在不論大型與小型股，全球都有不少資金炒賣，而一旦有任何不利情況，在相對無限制的金融市場環境下，股市非常多槓桿產品及衍生工具，以致出現以裂口大跌股災的機會，相對較大。Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
無懼成龍魔咒？啟德樓盤成功通過三道「壓力測試」
啟德跑道區曾被唱衰「爆煲』」如今卻接連通過颱風、交通及成龍魔咒三道壓，樓市數據亦顯示庫存回落、成交回暖，啟德豪宅能否吐氣揚眉？Yahoo 地產 ・ 1 天前