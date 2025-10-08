國慶黃金周｜內地客累計逾131萬人次 楊淑芬：旅客錯峰出行令黃金周效應延長(劉倩桐報道)

【Now新聞台】內地國慶黃金周最後一天，不少旅客經西九龍高鐵站返回內地。截至早上10時，連同首七天假期，訪港內地客累計有逾131萬人次。旅議會指，不少內地客提早來港避開人潮，有助延長黃金周效應，對整體客量感到滿意。

國慶黃金周來到尾聲，早上在西九龍高鐵站不少旅客拖著行李，準備乘搭高鐵回內地。在顯示屏見到一片紅色，早上大部分離境列車車票已售罄。

有旅客指，在香港過國慶假期氣氛濃厚，專程來港度假5日。

上海旅客母小姐：「看到街道上都掛滿了中國國旗覺得很開心，過來之後亦覺得香港人特別熱情友善都很好，所以這趟玩得很開心。我有買相機，所以有比較大的(消費)，去香港迪士尼也花比較多的錢，我們兩個應該有兩萬多元。」

她就帶同小朋友，7日的國慶假期都在香港度過。

江西旅客陳女士：「這有意義，難得國慶和中秋在一起，所以我們來體驗一下、感受一下。」

亦有旅客抓緊假期的尾巴，市內多個打卡位都有旅客的蹤影。不少遊客都期望感受老香港情懷，九龍寨城公園展出了城寨的電影場景，吸引不少人來打卡。

內地國慶黃金周首七日，整體訪港客量有150萬人次，其中內地旅客有約129萬5千人次，按年升6.4%。而海外旅客亦有21萬人次，按年升幅更達27%。

入境處早前預期十一黃金周八天，訪港內地客有154萬人次。旅議會指，不少旅客為避開人潮會提前來港，相信黃金周連同前後的周末，訪港內地客量可望與估算相約，甚至超出預期。

旅議會總幹事楊淑芬：「我們看到旅客模式，多了旅客採取錯峰出行模式來香港旅遊，所以來香港旅行時，不局限於10月1日至8日，有些會早前來了，有些會留至周末。整體旅客不是單止看8日，而是整個黃金周效應帶給我們旅客數字，我們覺得滿意。」

楊淑芬又指，年尾是傳統旅遊旺季，加上有全運會等多項盛事，有信心全年旅客能達到4900萬人次。

