國慶黃金周｜周四至少近19萬人次內地客訪港 邵家輝指整體銷情理想(謝欣桐報道)

【Now新聞台】國慶假期首日訪港內地旅客逾23萬人次，較去年同期多半成。周四截至下午4時，有近19萬內地客人次來港，零售業界指整體銷情不錯。

內地國慶中秋八日長假展開，煙花匯演過後翌日的維港依然熱鬧。響應國慶氣氛，她們穿著一身紅衣在海傍打卡留影，有旅客指會繼續探索香港其他景點。

山東旅客李小姐：「香港也有很多我們覺得港片中，很多那種比較有市井氣息的小吃，或者老城區的港味很足的店，我們也想去逛一逛。」

不少旅客也排隊買雪糕，打卡之餘消暑。亦有來自北京的旅客為了節省旅費，選擇在深圳的酒店過夜。

廣告 廣告

北京旅客格小姐：「我感覺(房價)相差挺多，差不多一倍。(內地)當然會便宜啊，因為這邊物價高，看個夜景就回去了。」

入境處統計，內地國慶中秋長假，首日出入境人次超過99萬人次，其中訪港內地旅客達23.2萬人次，較去年同期多5%，超過一半人次經高鐵西九龍站和落馬洲支線以及深圳灣來港。

有旅遊業界人士指，整體酒店預訂理想，預計接下來數天會有更多北方旅客訪港。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦：「昨天大部分的酒店，我相信入住率其實都接近9成多，我也有問過一些行家，精品酒店一些價單比較便宜的，他們是爆滿的。長江以南的客人計劃今日10月2日早上才乘坐高鐵來港，我覺得我們的旅客大軍，應該今天也會維持一個很高的數字。」

有零售界立法會議員指，首日市面人流和銷售均理想。

立法會議員(批發及零售界)邵家輝：「因為是長假期，來的內地旅客可能是遠、長途的，很多都會是過夜，而這些朋友因不是經常來港，購物意欲會比一些經常來的人高，對買一些化妝產品、一些藥品、奢侈品、金飾都是特別喜歡。」

邵家輝又建議部分本港品牌可推出更多有特色產品，吸引旅客光顧。

#要聞