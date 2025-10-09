Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
國慶黃金周 國內遊錄8.88億人次 出遊總花費逾8090億
內地國慶中秋雙節8日假期，民眾去哪兒了？新華社報道，期間全國國內出遊達8.88億人次，較去年國慶節7日假期，增加了1.23億人次；而國內出遊總花費達8090.06億元人民幣(下同)，較去年國慶假期增1081.89億元。國內酒店預訂量最高的熱門10個城市為北京、重慶、成都、上海、杭州、南京、長沙、西安、武漢及廣州。
旅遊搜尋網「去哪兒」的大數據顯示，節日期間乘坐飛機的用戶中，有逾40%是家庭出行。其中一線和新一線城市，憑藉「吃喝玩樂遊購娛」一條龍服務，成為熱門旅遊目的地，包括上述10個酒店預訂量最高的城市。
深度旅遊時代 小城受青睞
報道形容目前是「深度旅遊時代」，更多寶藏小城走進公眾視野。「美團旅行」的數據顯示，大城市周邊縣域的訂單量較去年同期增長51%，其中江蘇東台、浙江海寧、廣西靖西、廣東普寧、內蒙古額爾古納、雲南騰衝、江蘇宜興、內蒙古克什克騰旗、廣西大新及安徽涇縣等目的地，旅遊消費訂單量較去年同期大增逾100%。因新晉網紅「雞排哥」李俊永而屢登熱搜的景德鎮，文旅預訂量同比上漲15%，其中20至30歲年輕人佔比達50%，前赴景德鎮沉浸式體驗陶瓷手作，更成為「新玩法」。
「票尾經濟」成消費新動力
音樂節及體育賽事也是內地民眾在長假期的熱門選擇。在北京，中國網球公開賽、WTT中國大滿貫輪番上演；浙江則有近20場城市籃球聯賽開賽；而四川成都亦有逾200多名選手齊集南河兩岸揮漿競渡。
值得參考的是，小小的票尾已成內地遊的「萬能門票」。賽事、電影及演唱會等票尾，成為促進消費的新引擎。在成都，賽艇公開賽觀眾可憑比賽門票，在大熊貓繁育研究基地及寬窄巷子等成都多個景點享折扣優惠，推動四川景區佔據全國前十熱門景區3席。江蘇部分戲院則推「電影+民樂表演」、「電影+非遺美食」活動，帶來戲院收入增、非遺獲更多人欣賞，以及觀眾享實惠的三贏局面。
逾三成上班族「拼假錯峰」
隨着內地「帶薪休假」制度推廣，不少上班族選擇「早走晚回」。多個旅遊平台數據顯示，今年更多人選擇「請3休12拼好假」——即請假3天，拼湊成連續12天的長假。美團旅行數據顯示，10月9日至10月12日期間的文旅訂單同比增長近60%，意味假期出遊熱潮有望持續至10月12日。去哪兒數據也可見有逾三成上班族選擇「拼假錯峰」，意指請假提早或推遲出行，以避開龐大人潮，節日出行高峰從9月27日持續至10月12日，涵蓋節前節後各4天。
埃及成內地客新寵 酒店訂單同比增2倍
出國旅行方面，今年因有8天長假，內地民眾可走得更遠。去哪兒平台用戶預訂了境外4,588個城市的酒店。從預訂增幅來看，埃及熱度最大，酒店預訂同比增2倍；挪威酒店預訂增1.2倍。挪威小島因中國遊客塞車，一度衝上熱搜。
國家移民管理局統計顯示，今年國慶中秋雙節期間全國邊檢機關共計有1634.3萬人次中外人員出入境，日均204.3萬人次，較去年同期增11.5%，單日出入境通關最高峰見於10月4日，達235.3萬人次。去哪兒數據顯示南韓、日本、越南、馬來西亞及新加坡遊客最愛來中國玩；而最受外國人歡迎的十大國內城市是上海、北京、廣州、成都、深圳、杭州、廈門、青島、海口及瀋陽。從預訂增幅來看，今年大力發展國際航線的山西大同表現最佳，外國遊客機票預訂同比增幅逾7倍；雲南麗江亦增逾5倍，寧夏銀川也有逾4倍增幅。
