國慶黃金周｜有內地客到快餐店及露營過夜 旅議會：大部分家庭及年長旅客入住酒店(何潁之報道)
【Now新聞台】十一黃金周有內地旅客為節省旅費，到快餐店或者露營過夜。旅議會表示，大部分家庭及年長旅客仍會選擇入住酒店。內地客就指，露營是為了體驗香港郊野風光。
這裡24小時營業，可以醫肚、又能補眠。內地國慶長假踏入第二天，尖沙咀這間連鎖快餐店清晨五時許，有不少人趴在餐桌上抱頭大睡。
內地旅客：「因為昨天有煙花秀，然後沒趕上車。房價漲得太厲害，1000元一晚受不了。」
內地旅客戰先生：「沒有甚麼太多預算，就是過來玩一下。對有些人來說，(酒店房價)數百元還是有點貴，應該是這樣，可能收入的差別。」
有旅遊業界指，十一黃金周酒店平均入住率達9成，房價較平日平均貴約一成多。對於有旅客為節省旅費在快餐店過夜，旅議會指不少人仍會入住酒店，業界都有推出不同活動，吸引旅客延長留港時間。
旅遊業議會主席譚光舜：「哪怕20多萬人來到，我不相信20多萬人都在快餐店過夜，他們亦有些可能帶小朋友及長者來到都會住酒店 。我相信可以令他們部分，不是全部樂意在快餐店過夜，部分亦樂意品嚐這些。」
市區太擁擠，郊遊都是內地旅客另一個選擇，帶齊被鋪，親親大自然，連三餐都能自給自足，走麥理浩徑玩足一周。
重慶旅客許先生：「大概走全程，7、8號回去吧，然後昨天已經在香港市區溜達了一圈，露營比較自由自在一點。然後住酒店的話，因為香港地價比較貴，然後沒法跟內地(比較)，是有點差距的。」
住在廣州的他經常過來香港行山，行得多，如何規劃路線最省錢，他都駕輕就熟。
廣州旅客林先生：「高鐵再轉地鐵過來就會便宜很多，然後在市區就吃下茶餐廳，大概就是幾百元的消費，一千元以內。(今次)過來四天，看看是否可以走完全程，一百公里這樣。」
十一黃金周期間，往來北潭涌及萬宜水庫東壩的專線小巴會加密班次，現場亦有警員指揮交通疏導遊客。
