國慶黃金周｜電車及天星小輪免費搭 內地客不嫌酒店貴留港過夜看煙花

【Now新聞台】十一黃金周假期開始，多個交通工具推出國慶優惠，電車、天星小輪等可免費乘搭，西九高鐵站人頭湧湧。截至早上十時，有逾18萬人次出入境，其中入境人次佔逾10萬。有旅客稱，為了觀看煙花表演專程來港，酒店貴一些也不怕。

來到內地今年最後一個長假期，不少旅客都把握時間，在十一黃金周的早上乘高鐵來香港，有職員在場協助旅客出閘，疏導人流。

有旅客表示，國慶長假期的高鐵票非常難搶，但都要來感受國慶氣氛。

湖南旅客李小姐：「昨天我們是住在深圳北那邊，今天就想著不想再奔波，所以今天在香港住。雖然香港酒店價格比較高，但是國慶假期想要放鬆一下，所以就還是住在這邊，花費可能在3000元左右。」

旅客袁先生：「會待一兩天，這次想去看一下太平山頂的風景，然後維多利亞港的煙花，因為維多利亞港旁有很多名人的手印，這是比較吸引我的地方，香港的經濟也是這次我主要來探查的目的。」

來到香港玩，少不了乘坐公共交通工具。為了慶祝國慶76周年，多個交通工具都推出優惠，其中有過百年歷史、遊客來到港島必搭的電車更全線免費。醫務衞生局局長盧寵茂聯同副局長范婉雯一起在灣仔乘搭免費電車，每架電車都人頭湧湧，乘客都幾乎企滿車廂。

港鐵亦透過抽獎形式，送出合共7.6萬張電子單程票，中獎者可以免費乘搭一程車。

全港52間戲院亦推出優惠，所有場次的戲飛一律半價，長者、學生及小童戲飛都可以再半價。

要過海玩還可以坐天星小輪，富衛保險舉辦「國慶免費乘船日」，乘客可免費乘搭天星小輪往返尖沙咀及中環之航線。

上海旅客葉小姐：「我覺得體驗感很好，香港人民也很熱情，希望今次假期可以旅途愉快，也祝願(祖國)母親生日快樂。」

旅客徐女士：「今天看到天氣也好心情也好，今天又是國慶放假一天又免費，非常開心、非常幸運。」

為了吸引旅客，業界也推出不同旅遊體驗，其中來往尖沙咀至鯉魚門的水上的士航線也在即日起啟航，逢周末及公眾假期提供服務。

