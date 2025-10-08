國慶黃金周｜首七日訪港內地旅客逾128萬人次 崔定邦：國慶接連中秋多場盛事吸客

【Now新聞台】內地國慶黃金周首七日，截至昨晚9時，訪港內地旅客有逾128萬人次。旅遊促進會總幹事崔定邦認為國慶接連中秋節有多場盛事，吸引旅客來港感受節目氣氛。

旅遊促進會總幹事崔定邦：「我們黃金周首階段有煙花，這當然是很多內地旅客知道是很吸引的活動。到第二階段，好像這幾晚，我們有中秋綵燈會，還有大坑舞火龍等，加上平日我們香港本地有些新玩法，例如坐兩間專利巴士公司的開篷觀光巴士，所謂『落日飛車』或者九龍遊香港，這些都是很受歡迎的活動。」

#要聞