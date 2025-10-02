中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
國慶黃金周｜首日訪港內地旅客逾23萬人次 邵家輝指零售業整體銷情理想(謝欣桐報道)
【Now新聞台】國慶假期首日訪港內地旅客逾23萬人次，較去年同期多半成。有旅遊業界人士表示，黃金周首天，大部分酒店入住率超過九成，料未來數仍有不少內地客抵港，零售業界指整體銷情不錯。
內地國慶中秋八日長假展開，煙花匯演過後翌日的維港依然熱鬧。響應國慶氣氛，她們穿著一身紅衣在海傍打卡留影，有旅客指會繼續探索香港其他景點。
山東旅客李小姐：「香港也有很多我們覺得港片中，很多那種比較有市井氣息的小吃，或者老城區的港味很足的店，我們也想去逛一逛。」
不少旅客也排隊買雪糕，打卡之餘消暑。亦有來自北京的旅客為了節省旅費，選擇在深圳的酒店過夜。
北京旅客格小姐：「我感覺(房價)相差挺多，差不多一倍。(內地)當然會便宜啊，因為這邊物價高，看個夜景就回去了。」
入境處統計，內地國慶中秋長假，首日出入境人次超過99萬人次，其中訪港內地旅客達23.2萬人次，較去年同期多5%，超過一半人次經高鐵西九龍站和落馬洲支線以及深圳灣來港。
有旅遊業界人士指，整體酒店預訂理想，預計接下來數天會有更多北方旅客訪港。
香港旅遊促進會總幹事崔定邦：「昨天大部分的酒店，我相信入住率其實都接近9成多，我也有問過一些行家，精品酒店一些價單比較便宜的，他們是爆滿的。長江以南的客人計劃今日10月2日早上才搭高鐵來港，我覺得我們的旅客大軍，應該今天也會維持一個很高的數字。」
有零售界立法會議員指，首日市面人流和銷售均理想。
立法會議員(批發及零售界)邵家輝：「因為是長假期，來的內地旅客可能是遠、長途的，很多都會是過夜，而這些朋友因不是經常來港，購物意欲會比一些經常來的人高，對買一些化妝產品、一些藥品、奢侈品、金飾都是特別喜歡。」
邵家輝又建議部分本港品牌可推出更多有特色產品，吸引旅客光顧。
#要聞
其他人也在看
名古屋近郊靚景！日本唯一雙層纜車 飛驒高山地區海拔2,000米觀星
名古屋雖然經常被日本人票選為最沉悶城市，但正因為它是中部地區的交通樞紐，反而成為探索周邊秘境的最佳起點。除了人氣景點高山老街和白川鄉合掌村，奧飛驒溫泉鄉的新穗高纜車更是隱藏版好去處。這裡有日本唯一的雙層纜車，白天可以登上海拔2,156米山頂眺望北阿爾卑斯山脈，入夜後更有期間限定的觀星活動，在標高2,000米的星空下欣賞銀河，體驗與別不同的日本山岳之旅。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
遊日限定福利！不用再找Locker 免費到大阪梅田貴賓室寄存行李箱 即睇使用方法
去日本旅行，最怕就是拎住行李四處走，特別是大阪梅田這種熱鬧地方，大型行李便成為負擔。想解放雙手找個投幣式儲物，盡情行街血拼，卻不是易事。現在，只要持有指定信用卡可免費寄存行李，地點就在大阪梅田巴士總站。此活動去到今年年尾，對自由行旅客來說相當實用。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
檳城升旗山與The Habitat之旅：自然與文化的交響曲｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》
在2025年5月一個溫暖的早晨，我懷着對自然與文化的期待，踏上了前往檳城升旗山的旅程。這座聯合國教科文組織認定的世界遺產城市，以其多元文化和自然景觀聞名，而升旗山與其生態公園The Habitat，正是這片土地上歷史與自然的完美交匯處。我渴望在這片1,300萬年的古老雨林中，尋找片刻寧靜與冒險的火花。Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露同阿蘇共事8年，曾經試過被人兜口兜面掟筆批評稿件Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」
「Physically well, financially terrible.」盛匯商舖基金創辦人李根興以這金句來形容自己及旗下基金的現況，可謂非常貼切。他接受本報專訪時坦言，面對香港零售市道持續低迷，商舖價格大幅回落，基金被傳不穩，現階段「已經沒有銀行肯借錢給我」。然而，不同於其他「舖王」在逆市中投降、破產、銷聲匿跡，他表示仍然想迎難而上，計劃在艱難市況下「full pay」出擊，或許能成就撈底「新舖王」。信報財經新聞 ・ 12 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美政府停運 反成特朗普黃金機會？
白宮似乎打算利用資金短缺來擴大特朗普的影響力。特朗普已表明或在停擺期間動用擴張權力來解僱聯邦僱員，甚至削減部分項目。不少評論認為，這初步的行動就像馬斯克曾主導的「政府效率部門」一樣，有人更戲稱這是「DOGE 2.0」。Yahoo財經 ・ 56 分鐘前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 1 天前
風林火山影評︳觀眾毀譽參半 網上影評人批「不如唔好上」 內地開畫票房僅過2千萬
由麥浚龍Juno執導、雲集金城武、劉青雲、梁家輝等巨星嘅電影《風林火山》，喺2018年煞科之後一直未有消息幾時上映，成為影迷口中嘅「都市傳說」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
綠置居2024攪珠出爐 即睇頭10個數字
房委會將於今早舉行綠置居2024的攪珠儀式，申請者將按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持攪珠儀式。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 1 天前
方力申積極搵奶粉錢 爆太太三心兩意善變
【on.cc東網專訊】歌手方力申（Alex）將於12月榮升「新手爸爸」，雖然身家早已過億元，但為快將出世的囡囡搵奶粉錢，就算「紅日」都不休息，趕往廣州出席乳品活動，而作為專業藝人，他不停和圍觀者揮手打招呼，又任影唔嬲，還大方公開他的「待產」心情，指和太太葉萱現時東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Converse日本限定鞋太誘人！粉紅黑厚底ALL STAR TREKWAVE BP HI登場
日本Converse經常都會推出一些特別款來引誘一眾鞋迷，這次就來推出限定「ALL STAR TREKWAVE BP HI」高筒厚底款，以黑粉紅撞色設計，甜酷氛圍滿分！Yahoo Style HK ・ 5 小時前