國慶、中秋北上｜入境處料10月4日最多人去深圳/澳門/珠海！跨境交通加密班次、金巴最高峰1分鐘一班 即睇過關貼士

今年國慶、中秋假期相距只有5日，相信不少港人會自製長假期到大灣區來個快閃旅行！Yahoo Travel為大家整合了8個深港口岸的開放時間，以及官方預計國慶黃金周過關人次、人潮高峰時間，再附上多個過關貼士，即睇詳情！

Yahoo Travel為大家整合了8個深港口岸的開放時間，以及官方預計國慶黃金周過關人次、人潮高峰時間，再附上多個過關貼士，即睇詳情！（Getty Images）

10月4日為出境香港高峰期 料出境人次約66萬

按照入境事務處（入境處）的估算，預計今年內地國慶黃金周期間（即10月1日至8日），約有876萬人次包括香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港，當中預料約有752萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。另外，入境處預計，陸路出境高峰期為10月4日星期六，出境人次約66萬，而入境高峰期為10月1日星期三，即內地國慶黃金周首日，入境人次約61萬。

入境處預計，陸路出境高峰期為10月4日星期六，出境人次約66萬。（Getty Images）

跨境口岸交通加密班次 金巴最高峰1分鐘一班

交通安排方面，口岸相關交通服務有調整。

港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）班次增至最高峰時1分鐘一班 落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）班次增至最密約2分鐘一班 增發跨境直通巴士配額以加強服務

運輸署同時制定預案，有需要時會在落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸實施特別交通管理安排，包括啓動專用通道以保障公共交通服務暢順。港鐵也會在9月下旬至10月8日期間，加密多條鐵路線的班次，包括東鐵線。專營巴士公司亦會按需要加強服務。

港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）班次增至最高峰時1分鐘一班。（圖片：港珠澳大橋）

善用應用程式 一覽各個口岸實時人潮情況

除了避開官方預計的人潮日期外，還可以善用香港入境事務處及深圳市政府提供的應用程式，查看各個深港口岸實時人潮情況，以選擇到哪一個關口通關北上。

香港入境事務處APP

App主頁「所有服務」選單內，點選「陸路邊境管制站等候時間」，即可查看香港各個陸路邊境管制站的繁忙情況，以及預估各口岸出入境所需時間。系統每15分鐘更新一次，非常貼近各口岸現場情況。

大家可以下載「香港入境事務處」App，應用程式可以一覽全港8大出入境口岸人潮情況，而且系統每15分鐘更新一次，非常貼近各口岸現場情況。

出入境口岸人潮情況用顏色劃分繁忙程度。

深圳市政府「i口岸」

WeChat搜尋「i口岸」，進入後就看到港深陸路口岸及高鐵口岸通關實時情況，還可以看到「口岸通關圖文直播」，以查看口岸的實時人流畫面及預估各口岸出入境所需時間。「i口岸」亦有提供兩個水路口岸及高鐵口岸的實時人流情況資訊。

WeChat搜尋「i口岸」，進入後就看到港深陸路口岸及高鐵口岸通關實時情況。

澳門出入境事務站實時資訊平台

如要查看澳門出入境情況，可以到澳門治安警察局的「澳門出入境事務站實時資訊平台」，網站上有澳門各口岸實時人流情況，以及出入境大堂的人流實時畫面。

過關口岸國慶、中秋開放時間

皇崗口岸（落馬洲管制站）｜24小時開放

蓮塘口岸（香園圍管制站）｜7am-10pm

深圳灣口岸｜6:30am-12am

羅湖口岸｜6:30am-12am

福田口岸｜6:30am-10:30pm

文錦渡口岸｜7am-10pm

蛇口口岸｜7am-10:30pm

港珠澳大橋香港口岸｜24小時開放

快速過關小貼士！登記內地「E道」服務

想北上過關時更加暢順、節省排隊時間，大家可以提前登記「自助查驗通道」，即大陸關口「E道服務」，過關時只需掃瞄證件、核對指紋及面相後，最快6秒完成辦理出入境手續，比傳統人手查驗櫃檯快得多！深陸路港口岸的出入境大廳設有現場辦理櫃檯，只要本人帶備回鄉證，在現場便可直接辦理。

登記過程十分簡單，只需要收集指紋、面相資料，最快登記後30分鐘便可經「自助查驗通道」過關。不過建議大家不必在現場等30分鐘，可先經人手查驗櫃檯過關，消費玩樂後回港時就可以使用，省卻時間。

內地「E道」自助通關登記口岸位置及服務時間

皇崗口岸｜1樓出境大廳，開放時間：8am-6pm 福田口岸｜3樓出境大廳，開放時間：8am-6pm 羅湖口岸｜2樓出境大廳，開放時間：8am-6pm 深圳灣口岸｜2樓出境大廳，開放時間：8am-6pm 蓮塘口岸｜3樓出境大廳，開放時間：8am-6pm 廣深港高鐵西九龍站口岸｜B3層入境大廳，開放時間：8am-6pm 文錦渡口岸｜2樓出境大廳，開放時間：星期一至五8am-6pm

