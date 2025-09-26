專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
國慶、中秋北上｜入境處料10月4日最多人去深圳/澳門/珠海！跨境交通加密班次、金巴最高峰1分鐘一班 即睇過關貼士
今年國慶、中秋假期相距只有5日，相信不少港人會自製長假期到大灣區來個快閃旅行！Yahoo Travel為大家整合了8個深港口岸的開放時間，以及官方預計國慶黃金周過關人次、人潮高峰時間，再附上多個過關貼士，即睇詳情！
10月4日為出境香港高峰期 料出境人次約66萬
按照入境事務處（入境處）的估算，預計今年內地國慶黃金周期間（即10月1日至8日），約有876萬人次包括香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港，當中預料約有752萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。另外，入境處預計，陸路出境高峰期為10月4日星期六，出境人次約66萬，而入境高峰期為10月1日星期三，即內地國慶黃金周首日，入境人次約61萬。
跨境口岸交通加密班次 金巴最高峰1分鐘一班
交通安排方面，口岸相關交通服務有調整。
港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）班次增至最高峰時1分鐘一班
落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）班次增至最密約2分鐘一班
增發跨境直通巴士配額以加強服務
運輸署同時制定預案，有需要時會在落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸實施特別交通管理安排，包括啓動專用通道以保障公共交通服務暢順。港鐵也會在9月下旬至10月8日期間，加密多條鐵路線的班次，包括東鐵線。專營巴士公司亦會按需要加強服務。
善用應用程式 一覽各個口岸實時人潮情況
除了避開官方預計的人潮日期外，還可以善用香港入境事務處及深圳市政府提供的應用程式，查看各個深港口岸實時人潮情況，以選擇到哪一個關口通關北上。
香港入境事務處APP
App主頁「所有服務」選單內，點選「陸路邊境管制站等候時間」，即可查看香港各個陸路邊境管制站的繁忙情況，以及預估各口岸出入境所需時間。系統每15分鐘更新一次，非常貼近各口岸現場情況。
深圳市政府「i口岸」
WeChat搜尋「i口岸」，進入後就看到港深陸路口岸及高鐵口岸通關實時情況，還可以看到「口岸通關圖文直播」，以查看口岸的實時人流畫面及預估各口岸出入境所需時間。「i口岸」亦有提供兩個水路口岸及高鐵口岸的實時人流情況資訊。
澳門出入境事務站實時資訊平台
如要查看澳門出入境情況，可以到澳門治安警察局的「澳門出入境事務站實時資訊平台」，網站上有澳門各口岸實時人流情況，以及出入境大堂的人流實時畫面。
過關口岸國慶、中秋開放時間
皇崗口岸（落馬洲管制站）｜24小時開放
蓮塘口岸（香園圍管制站）｜7am-10pm
深圳灣口岸｜6:30am-12am
羅湖口岸｜6:30am-12am
福田口岸｜6:30am-10:30pm
文錦渡口岸｜7am-10pm
蛇口口岸｜7am-10:30pm
港珠澳大橋香港口岸｜24小時開放
快速過關小貼士！登記內地「E道」服務
想北上過關時更加暢順、節省排隊時間，大家可以提前登記「自助查驗通道」，即大陸關口「E道服務」，過關時只需掃瞄證件、核對指紋及面相後，最快6秒完成辦理出入境手續，比傳統人手查驗櫃檯快得多！深陸路港口岸的出入境大廳設有現場辦理櫃檯，只要本人帶備回鄉證，在現場便可直接辦理。
登記過程十分簡單，只需要收集指紋、面相資料，最快登記後30分鐘便可經「自助查驗通道」過關。不過建議大家不必在現場等30分鐘，可先經人手查驗櫃檯過關，消費玩樂後回港時就可以使用，省卻時間。
內地「E道」自助通關登記口岸位置及服務時間
皇崗口岸｜1樓出境大廳，開放時間：8am-6pm
福田口岸｜3樓出境大廳，開放時間：8am-6pm
羅湖口岸｜2樓出境大廳，開放時間：8am-6pm
深圳灣口岸｜2樓出境大廳，開放時間：8am-6pm
蓮塘口岸｜3樓出境大廳，開放時間：8am-6pm
廣深港高鐵西九龍站口岸｜B3層入境大廳，開放時間：8am-6pm
文錦渡口岸｜2樓出境大廳，開放時間：星期一至五8am-6pm
更多相關文章：
高鐵車票優惠｜福田、深圳北高鐵飛買一送一/減$100優惠券！今起訂購十一國慶、中秋假期車飛
深圳旅遊｜內地旅行必用7大app：電子支付、地圖搵路、Call車、遙距取號排隊、獨家優惠券
內地電子支付｜WeChat Pay HK/Alipay HK/八達通Pro大比併 一文睇晒3大電子錢包申請方法＋優缺點
深圳call車攻略｜滴滴出行、高德打車、地圖APP叫車教學 沒有內地電話號碼都用到！
內地乘車碼攻略｜不用買全國通！WeChat Pay支援最多城市/Alipay HK優惠低至5折/八達通×雲閃付免手續費
內地銀行開戶攻略！一文睇清戶口種類+開戶流程+所需文件+在港/內地申請注意事項
港車北上懶人包｜一文睇清申請方法、條件、費用 粵港車牌有咩分別？港珠澳大橋主橋收費、內地停車場付款方法
中秋節2025｜深圳中秋賞月好去處！發光雲朵鞦韆/沉浸式宮廷盛宴/古風小鎮彩色燈籠
中秋節好去處2025｜佛山嶺南天地超美中秋燈會！手工金魚/螃蟹/魚龍燈籠掛滿老街 同場設市集及駐唱演出
珠海十一國慶、中秋好去處推介！麥麥燈會贏限定周邊、冷焰火瀑布、澳門煙花觀賞地｜附交通方法
深圳酒店優惠｜深圳硬石酒店減$200再送$150優惠券，人均$365.3起！十一國慶無加價、行1分鐘到哈利波特禁忌森林會場
深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券
深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300
深圳酒店優惠｜深圳憬居酒店即減$300、人均$178起！國慶及中秋都適用 包早餐+兒童探索館門票＋宵夜
十一國慶煙花｜世星號、耀星號煙花維港遊大減$200！4小時船程包飲品小食
