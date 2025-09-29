國慶中秋好去處2025｜廣州融創樂園「國潮演出季」開催！人均$160起玩足3日 逾50場演藝節目：非遺歌舞、魔幻特技秀 即睇交通方法

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

國慶中秋2025｜廣州融創樂園「國潮演出季」開催！每日逾50場演藝節目：非遺歌舞、魔幻特技秀、仙俠大巡遊 人均$160起玩足3日！附交通方式

國慶中秋假期將至，廣州融創樂園舉行「國潮演出季」，全日帶來超過50場演藝節目，5大主題秀包括非遺歌舞、仙俠大巡遊、南越聖火秀、魔幻特技秀、嶺南實景秀等，帶來視覺與聽覺的盛宴，另還有燈謎會、大馬戲、古風市集等，充滿節日氣氛！Yahoo購物專員為大家詳情講講活動內容、演出時間，再附上門票及交通詳情，今個長假不妨北上廣州旅遊～

國潮演出季上演50場演藝節目

廣州融創樂園屬廣州融創文旅城的重點遊玩主場，設6大主題區域，包括冒險島、童夢王國等，提供各種刺激好玩的遊樂設施，如最受歡迎的「飛越雲霄」過山車、結合先進科技和精彩表演的「魔幻城堡」等，每日有卡通主題花車巡遊與小型舞台演出。今個國慶中秋假期，樂園重點推出「國潮演出季」主題活動，以非遺英歌舞、南越聖火秀、仙俠大巡遊、魔幻特技秀、嶺南實景秀五大主題演藝為核心，結合傳統文化元素與現代表演，構建沉浸式國潮文化體驗空間。另還有NPC互動、古風市集、民族音樂Live、大馬戲、中秋燈謎會等，猜對燈謎更可參與抽獎，節目超級豐富。

NPC互動（相片來源：廣州融創樂園@微信）

中秋燈謎會（相片來源：廣州融創樂園@微信）

廣州融創樂園主題秀1. 《國潮英歌舞》

潮汕傳統非遺「英歌舞」將傳統鼓點、百年傳承的舞步與嶺南場景融合，演員們磅礴的氣勢與剛勁雄渾的演繹，將古老的藝術重現於新時代的舞台上，只於10月1至4日舉行。

《國潮英歌舞》

日期：10月1至4日

時間：2pm、4pm、6pm

地點：噴泉廣場、太陽廣場、五羊廣場、花園派對、噴泉廣場

《國潮英歌舞》（相片來源：廣州融創樂園@微信）

廣州融創樂園主題秀2. 《國潮仙俠大巡遊》

以嶺南歷史傳奇人物如冼夫人、何仙姑、南越龍帝、山海靈獸等為靈感，構建了一個充滿東方幻想的仙俠世界。旅客可以親眼見到這些「歷史人物」，與巡遊隊伍互動，沉浸式體驗仙俠穿越奇遇。

《國潮仙俠大巡遊》

日期：10月1至8日

時間：3pm、6:30pm

地點：嶺南千燈坊-大舞台

《國潮仙俠大巡遊》（相片來源：廣州融創樂園@微信）

廣州融創樂園主題秀3. 《南越聖火秀》

重現南越古老部族的火祭儀式，傳承自千年民間絕技，帶來驚險震撼火刀、火魔方、火裙舞、火壺等，以火為舞呈現中式美學盛宴。

《南越聖火秀》

日期：10月1至8日

時間：1:30pm、4:30pm

地點：國風劇場

《南越聖火秀》（相片來源：廣州融創樂園@微信）

廣州融創樂園主題秀4. 《國潮魔幻劇》

匯聚了全球頂尖魔幻元素的大型舞台秀，呈現魔幻月蝕幻象、驚險逃脫術、極限換人術、魔術脫口秀等多元節目，以沉浸式情景劇讓觀眾穿越四季的冒險之旅。

《國潮魔幻劇》

日期：10月1至8日

時間：12nn、3:40pm、5:20pm

地點：國風劇場

《國潮魔幻劇》（相片來源：廣州融創樂園@微信）

廣州融創樂園主題秀5. 《夢回嶺南》

國風實景大秀，將經典嶺南建築、經典人民故事與國家級非遺「打鐵花」融合，萬千鐵花如星河傾瀉般照亮夜空，打造一場極具衝擊力的沉浸式視聽盛宴。

《夢回嶺南》

日期：10月份

開演時間：10月1至8日7:30pm、10月9至31日6:30pm（10月10、13、20、27日）

地點：國風劇場

《夢回嶺南》（相片來源：廣州融創樂園@微信）

《夢回嶺南》演出時間表（相片來源：廣州融創樂園@微信）

廣州融創樂園「國潮演出季」

地址：廣東省廣州市花都區鳳凰北路78號（地圖按此）

日期：2025年10月1日至8日

時間：10am-10pm

3日票人均$160起 無限暢玩遊樂項目+演藝節目

今次國慶中秋假期，廣州融創樂園將於10月1日至8日期間延長營業時間至晚上10點，由即日起至9月30日期間可入手3日暢玩套票，Trip.com定價為成人每位$215.9，包3日歡樂套票及夢迥嶺南普通席門票，憑券可每日入園一次，不限次暢玩遊樂項目、隨心看每日超過50場演藝節目，以及觀演1次《夢回嶺南》；Klook亦有雙人歡樂3日聯票，內容與上述一樣，二人入場只需$320起，除開每位$160起，計落更划算呢！留意每位購票成人可帶同一名1米以下兒童入園，適合親子旅客入場。

【3日聯票】融創樂園（贈夢迴嶺南普通席）雙人歡樂票

價錢：$320 （原價$497）

按此經Klook預訂

歡樂套票+夢迴嶺南普通席套票3日暢玩票

價錢：$215.9 （原價$248.6）

按此經Trip.com預訂

廣州融創樂園每日逾50場演藝節目。（相片來源：廣州融創樂園@微信）

廣州融創樂園將於10月1日至8日期間延長營業時間至晚上10點。（相片來源：廣州融創樂園@微信）

高鐵夠快、直通巴勝在舒服又平

至於交通方便，廣州融創樂園位於花都區，選擇乘坐高鐵從九龍高鐵站前往廣州南站，車程約1小時，再轉乘的士前往樂園，全程約2-3小時，票價為$236起。想舒服一點，亦可乘坐花都融創直通巴士，從香港各區如上環、太子、黃大仙、沙田或荃灣直達融創文旅城內的花都融創施柏閣酒店，車程約3.5小時，價錢較高鐵平，單程$132，抵坐又方便。

香港西九龍來往廣州南高鐵

價錢：$236起

按此經Trip.com預訂

香港-花都融創直通巴士（環島中港通提供）

價錢：$132起

按此經Klook預訂

花都融創直通巴士（相片來源：KLOOK）

