國慶、中秋港車北上｜小型私家車免通行費！港珠澳大橋料中秋正日較其他日子少人出入境？

國慶假期明天（10月1日）開始，下星期一（10月6日）就是中秋假期，相信不少港人會自製長假期，快閃到大灣區玩玩。除了各個深圳口岸外，港珠澳大橋都是近年人氣的出入境關口之一，特別是港車北上，港珠澳大橋管理局宣布，在10月1日至10月8日國慶黃金周期間，港珠澳大橋將免收七座及以下（含駕駛人）小型私家車通行費！提提各位車主，出行前記得網上預約，即睇詳情。

港珠澳大橋管理局宣布，在10月1日至10月8日國慶黃金周期間，港珠澳大橋將免收七座及以下（含駕駛人）小型私家車通行費！（Getty Images）

國慶中秋假期免收港珠澳大橋通行費

港珠澳大橋管理局宣布，2025年國慶中秋假期港珠澳大橋將免收七座及以下（含駕駛人）小型私家車通行費，免費時段為2025年10月1日凌晨零時至2025年10月8日晚上12時。符合條件的小型私家車經電子自動收費車道（國標ETC、香港快易通用戶）或人工收費車道均可免費通行。另外，港珠澳大橋預測出入境車輛及人潮高峰期的日期及時間，當中未有列出10月6日，預計經港珠澳出入境的旅客比其他日子少，大家可以參考資料再決定出發、回程時間。

車輛入境高峰期

9月30日6pm-12am；

10月1日12am-2am、9am-2pm；

10月2日10am-12pm、7pm-9pm；

10月3日7pm-10pm；

10月4日10am-2pm；

車輛出境高峰期

10月5日4pm-10pm；

10月6日12pm-12am；

10月7日12pm-12am；

10月8日12am-1am；

旅客入境高峰期

9月30日6pm-11pm；

10月4日至5日，每日9am-12pm；

10月7日9am-12pm，4pm-11pm

旅客出境高峰期

10月1日至5日，8am-11am；

10月7日3pm-10pm；

港珠澳大橋預測出入境人潮高峰期，10月6日中秋正日反而比其他日子少人。

出行前一日的中午12pm前完成預約出行

港車北上在2025年9月1日起，每月都分有無須預約、須預約出行的日子，車主需要在出行前一日的12pm前，要透過指定日子預約系統完成預約，並於預約時段出行。今個10月因為有國慶、中秋及重陽假期，所以無須預約日子只有10月14日、15日、21日、22日四日，加上是先到先得方式處理，額滿即止，建議大家盡早完成預約手續。

預約網站按這裡

無須預約日子

逢星期二及三，以及指定日子 運輸署會於每個曆月的第一個曆日，在「指定日子預約系統」公布下一個曆月無須預約的日子

須預約出行日子

逢星期一、四至日 香港或內地公眾假日及前夕 港珠澳大橋免收橋費的日子 當局不時公布的日子

港車北上預約出行名額以先到先得方式處理，額滿即止，建議大家盡早完成預約手續。（Getty Images）

