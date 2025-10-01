國慶76周年｜戲院餐廳推優惠 酒樓指有助生意

【Now新聞台】政府在十一國慶推出多項優惠，包括免費搭電車、半價戲票等，而超過三千間食肆同日亦都推出不同優惠，有酒樓負責人指生意比平時多了三成。

今年國慶又有看戲優惠，全港52間戲院所有場次的戲票一律半價，長者、學生及小童戲票都可以再半價。有市民到旺角百老匯買票入場。

林先生：「好看就看，甚麼都看，韓國、美國，甚麼都不緊要。免費會很多人濫用，未必想看戲的人會走進去，半價已夠。」

但戲票「手快有手慢無」。

內地生George：「計劃看這個電影，趁國慶假期，然後看這個滿場就沒有看，挺可惜的，我覺得場可開多一點，就是盡量嘗試安排多一點。」

看不到戲不要緊，國慶日出街有多種優惠，包括電車全線不用錢，連醫務衞生局局長盧寵茂都聯同副局長范婉雯一起在灣仔乘搭免費電車。每架電車都人頭湧湧，乘客都幾乎企滿車廂。

港鐵亦透過抽獎形式，送出合共7.6萬張電子單程票，中獎者可以免費乘搭一程車。

除搭車外，出街食飯都一樣有優惠，全港超過三千間食肆提供折扣優惠。葵芳一間酒樓堂食炒粉麵飯一律七折，午市座無虛席，就連門口都大排長龍。

她們認為折扣足以令她們留港消費。

食客曾女士：「市道太差，若酒樓要再給更多優惠，根本它們很難經營。我覺得身為香港人，個個都上(內地)消費，香港不就很慘？」

酒樓負責人指，國慶優惠令生意有改善，午市訂枱較平時的周日多三分之一。

酒樓經理表示，今日中枱和大枱比例較多，不少人專程一家大細，來飲茶歡度國慶。

