國慶76周年｜李家超：著力做好發展經濟及改善民生等三方面工作

【Now新聞台】行政長官李家超在國慶酒會上致辭，指特區政府會主動對接國家發展策略，發揮香港在一國兩制下的獨特優勢，著力做好三方面工作，包括統籌好安全及發展、發展經濟、改善民生，以及深化改革、同創未來。

行政長官李家超：「政府會透過政策，大力疏通紅利轉化的樽頸，縮短效益實現的時間，讓市民更快、更多地受益於經濟發展成果。潮平兩岸闊，風正一帆懸，世界百年未有的大變局加速演進，科技急速發展帶來急速轉變，我們處於不可逆轉的經濟轉型期，在邁向經濟更強大的必經過程，香港正站在邁向由治及興的關鍵節點，我深信只要我們團結一致，改革創新，我們的共同家園香港必定更美好，東方之珠更耀目光芒。」

#要聞