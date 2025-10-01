國慶76周年｜特區政府在會展舉行國慶酒會 李家超：香港必定更美好

【Now新聞台】國慶76周年，特區政府舉行酒會。行政長官李家超致辭時稱，政府會主動對接國家發展策略，同時發展經濟、改善民生，透過政策疏通紅利轉化的樽頸，令市民更快受益經濟發展成果。

國慶酒會在灣仔會展舉行，行政長官李家超和太太林麗嬋、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任周霽等出席。

李家超在致辭時稱，政府未來會主動對接國家發展，發揮一國兩制下獨特優勢，包括完善法律制度和執行機制，辦好12月舉行立法會選舉，並會全力發展經濟、改善民生。

廣告 廣告

行政長官李家超：「發展經濟帶來更多優質職位，帶動工資上升，經濟蓬勃會增加財政收入，讓政府建設更多基建、提供更多服務。在這個聯動關係中，部分行業好像金融、貿易等會較快獲得紅利，一些行業則可能間接受益，但紅利最終會遍及整個社會，讓大家共享發展成果。政府會透過政策，大力疏通紅利轉化的樽頸，縮短效益實現的時間，讓市民更快、更多受益經濟發展成果。」

李家超又提及他上任三年多以來，積極推進政府和社會改革，香港的金融中心地位上升，反映政府施政方向正確，本港的經濟前景光明。

李家超：「潮平兩岸闊，風正一帆懸。世界百年未有的大變局加速演進，科技急速發展帶來急速轉變，我們處於不可逆轉的經濟轉型期，是邁向經濟更強大的必經過程。香港正站在由治及興的關鍵節點，我深信只要團結一致、改革創新，我們的共同家園，香港必定更美好，東方之珠更耀目光芒。」

李家超強調會落實好施政報告的政策和理念，做到心繫民生、同創未來。

#要聞