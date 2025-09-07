國民黨主席改選9人表態參加 黨團書記長羅智強稱獲資格

【on.cc東網專訊】台灣國民黨主席將於下月18日改選投票，現任黨主席朱立倫已決定交棒，目前有9人表態參選。其中宣布參選黨主席的國民黨團書記長羅智強周日（7日）表示，黨中央已確認他的參選資格，並於即日起啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會」。

台媒周日報道指，自從宣布參選黨主席後，羅智強被黨內質疑不符參選資格，除非朱立倫循前黨團書記長洪孟楷、王鴻薇的先例，最遲於下周五（19日）黨主席候選人領表登記前頒發「指定中常委」證書給羅智強，才能順利領表登記。羅智強周日發文稱，黨中央已確認他的參選資格，懇請大家拉票、催票。

羅智強強調若自己當選，會為黨內打造年輕有活力的「最強戰隊」，在2028年「下架」台灣地區領導人賴清德，一定全力平反被民進黨政治迫害的朋友們。民進黨在立委大罷免中全部失敗，羅智強認為賴清德雖然一時受挫，但其「台獨引戰爭，獨裁想專制」的「雙獨大夢」並沒有醒，賴清德仍會用無限資源、無限詭計、無限東廠、無限清算、無限網軍，為他的雙獨大夢築起一座「無限城」，只是等待下一個時機，再次發動檢調清算，用對付台北前市長柯文哲等人的方式，對付台灣所有人。

