國民黨主席選舉明起登記 鄭麗文民調66%領先

【on.cc東網專訊】國民黨主席選舉將於下月18日舉行，周一至周五（15至19日）開放領表登記參選，已有8人表態角逐。台媒上周五（12日）開始舉行網絡投票，截至周日（14日）上午，前立委鄭麗文以66%支持率大幅領先。

鄭麗文目前正爭取軍系支持，上周六南下高雄出席海軍陸戰隊退伍隊員總會慶祝隊慶活動。針對羅智強需借1,000萬元（新台幣，下同，約261萬港元）保證金參選黨主席，她認為參選的門檻太高，國民黨應該一改過去形象，成為代表庶民的政黨，不要給人早期權貴、高門高戶難以靠近的形象。

鄭麗文強調在決定參選國民黨主席時，已詢問丈夫是否可負擔1,320萬元（約344萬港元）保證金，得到肯定答案後才對外宣布「參選到底」。

