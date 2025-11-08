蕭美琴歐洲議會演說 中方促停止為台獨撐腰

【on.cc東網專訊】台灣副領導人蕭美琴周五（7日）突然到訪布魯塞爾的歐洲議會，並在「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)的會議上發表演說。蕭美琴說，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。

中國駐歐盟使團指，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關系的前提和基礎。中方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為「台獨」行徑撐腰張目，以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。

國民黨主席鄭麗文同日在台北一個研討會上表示，兩岸2008年至2016年在「九二共識」基礎上頻繁交流，迎來「春暖花開」。事實證明，「九二共識」可以帶來兩岸局勢緩和、和平交流，國民黨將堅定地在正確路線上繼續走下去，成為主動的、關鍵的和平締造者。

