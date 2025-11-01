國民黨全代會 鄭麗文承諾捍衞民主自由

【on.cc東網專訊】國民黨周六（1日）上午在台北成功高中體育館舉行第22屆第一次全代會，黨主席當選人鄭麗文正式上任，接替朱立倫，並首次主持會議。她強調，國民黨有信心展現空前團結力量，向人民許諾，絕對會是捍衞民主自由、重新創造經濟奇迹、開創百年兩岸和平、帶領台灣的最重要政黨。

今次會議主軸為「努力進前、藍天再現」，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道的概念寄望順利接棒，前主席馬英九、吳伯雄、洪秀柱、江啟臣及立法院長韓國瑜與會。會上進行交接儀式，鄭麗文在吳伯雄監誓下，從朱立倫手中接下黨主席印信後發表談話，並率領全體第22屆黨代表宣誓就職。

廣告 廣告

鄭麗文致詞提到，這是一個最壞的時代，台海兵凶戰危，全世界高度關注，過去長期所遵守奉行的世界經貿遊戲規則正激烈變化。她指出，台灣不僅有來自外部挑戰，內部在民進黨長期執政下，主政者正一點一點侵蝕民主法治社會，眾人關切國民黨如何撥亂反正。她表示，要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，該黨要把最壞的時代變成最好的時代，還要繼續轉型變強，吸引所有人才與年輕人投入與認同。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】