國泰雙11優惠｜訂「機票+酒店」最高減$1,111！不限地點、不限酒店 即睇訂購攻略

聯合航空宣布，正式開通每日往返香港與曼谷及胡志明市的兩條全新航線。新航線將與聯合航空來往洛杉磯及三藩市的航班無縫銜接，為旅客提供更便捷的飛行選擇。聯合航空亦成為唯一提供香港直飛曼谷及胡志明市航班的美國航空公司。新增航班UA820將於每日早上9:20從香港出發，並於當地時間11:25到達曼谷。UA152則於每日晚上9:15從香港出發，於當地時間10:55到達胡志明市。兩條新航線將由波音787-9客機營運，機艙共設有257個座位 ，包括48個United Polaris?商務艙座位。 為慶祝香港全新航線的首航航班，聯合航空於重新開幕的 United Club 舉辨了切燒豬儀式，並於登機閘口舉行剪綵儀式。聯合航空國際航線網絡的高級副總裁帕特里克奎爾(Patrick Quayle)表示：「聯合航空致力於帶領旅客前往他們喜愛的目的地，並持續拓展航空網絡。全新開通的曼谷與胡志明市航線，體現了我們的承諾。作為東南亞最重要的商務及休閒目的地之一，曼谷與胡志明市的加入，進一步鞏固了聯合航空作為跨太平洋地區的領先航空公司的地位。」聯合航空持續拓展香港航線服務，以及本月初重新開幕的聯合航空貴賓室 (Unit

infocast ・ 1 小時前