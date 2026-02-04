國泰表示，公司業務表現穩健。(資料圖片)

國泰航空行政總裁林紹波向員工發出內部信，預告2025年利潤分享計劃(PSS)將向合資格員工發放利潤分享酬金，預計金額會高於2024年的相當於員工6.2星期薪酬。

林紹波表向員工發的內部信透露，今年為國泰航空成立80周年，公司業務表現穩健，各部門亦正展現強勁的發展勢頭，相信可朝著更高的目標不斷邁進。他提及下月中旬將會公布去年的全年業績，預計會勝於2024年。

花紅發放金額按年輕微增長

林紹波又指，集團致力透過員工利潤分享計劃(PSS)與員工分享成果。雖然國泰去年為支持集團發展增聘人手，但2025年的PSS收益仍維持在略高於2024年的水平。除了因為有穩健的財務表現外，客戶體驗亦顯著提升；因着集團員工努力贏得客戶信任，使集團客戶淨推薦值(cNPS)達到了創紀錄的+34.8新高；亦令PSS計劃總資金池獲得7%的加成倍數。

廣告 廣告

林紹波表示，展望2026年，集團將投放超過1,000億港元投資計劃，以提升客戶體驗，並鞏固香港作為領先國際航空樞紐的地位。同時，將更加重視成本控制和持續的效率提升，從而打造具有韌性和永續發展的業務。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009099/國泰向員工預告pss計劃-料派逾6.2周花紅勝2024年?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral