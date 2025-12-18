國泰客機馬尼拉機場疑誤闖跑道 國泰：正開展全面調查 (更新)

國泰客機馬尼拉機場疑誤闖跑道，另一國泰機及時復飛。(資料圖片)

國泰航空一架客機，昨日(17日)在菲律賓馬尼拉國際機場準備起飛期間，據報疑誤闖跑道。同時有另一班國泰客機準備降落，幸機場人員及時發現，通知降落的客機及時復飛，誤闖跑道的客機即時停下，幸未釀成嚴重事故。事件中無人受傷。涉事航班分別安全降落、及繼續返港行程。

事發在17日傍晚6時許，據航班追蹤網站Flightradar24的資料顯示，航班編號CX918的國泰客機，準備由馬尼拉尼諾伊·艾奎諾國際機場準備起飛前往香港。當客機駛離客運大樓，沿滑行道滑行。根據航空交通管制無線電錄音網站LiveATC的資料顯示，當時一架國泰航班編號CX918客機離開客運大樓，按空管人員指令於06跑道停止點前停下。當時另一架正由香港前往馬尼拉的國泰客機CX903，已獲得空管人員的06跑道降落許可，但於空管人員指令下復飛；空管人員又指令CX918原地停止；尾隨CX903的宿霧太平洋航空CEB358(5J358)航機，亦被空管人員要求復飛。

CX903 的高度計一度顯示為 0 呎

在跑道清空後，CX918客機反方向進入06跑道，在前方一個出口離開跑道進入滑行道，並調頭後重新進入06跑道，準備起飛前往香港。復飛的CX 903客機，則在復飛15分鐘後安全降落機場。翻查flightradar24的資料，CX903的高度計一度顯示為0呎，對地速度為146節，意味客機機輪或於已接觸跑道地面，在空管指令下重復飛。

國泰：正開展全面調查

國泰航空發表聲明，CX918航班由一架波音777客機營運，於馬尼拉阿基諾國際機場前往香港。航機在滑行期間，使用了不正確的滑行道。當地空管人員為安全起見，指示兩架抵達客機，執行標準的復飛程序，再重新降落，並批准CX918駛入跑道，起飛前往香港。

在事件期間，乘客及機組人員的安全未受影響。國泰航空正就事件開展全面調查，並全力配合相關當局的工作。

