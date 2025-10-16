「希哥，有比鑽石卡更高的卡別！」國泰會員制度2027年5大改動 鑽石行政卡、積分續存機制等

「有甚麼比鑽石卡更高的卡別嗎？」——這句話曾經在網上引起熱議，源自陳冠希在機艙被要求讓路給另一位日籍VIP旅客時的反應。當時大家都以為鑽石卡已是國泰會員制度的最高級別，但到了2027年，這句話可能要改寫了。國泰剛宣布，將於2027年1月1日起新增「鑽石行政卡」，同時調整制度，即睇5大主要改動！

國泰剛宣布，將於2027年1月1日起，新增「鑽石行政卡」，同時調整4大制度。（官網圖片）

國泰會員計劃將由2027年1月1日起全面更新，全面更新旗下會員制度，當中最矚目的改動莫過於新增一個比鑽石卡更高級的會籍——「鑽石行政卡」（Diamond Executive Card），重新定義了「尊貴」的標準，新制度過渡階段將由2026年1月1日開始。

廣告 廣告

鑽石行政卡的門檻極高，需於一年內累積2,400會籍積分，足足是現時鑽石卡的兩倍。（官網圖片）

5大主要改動｜1. 鑽石行政卡

鑽石行政卡的門檻極高，需於一年內累積2,400會籍積分，足足是現時鑽石卡的兩倍。換句話說，只有真正頻繁出差、長途飛行的商務旅客，才有可能達標。而這張卡的福利亦相當吸引，包括所有鑽石卡的基本權益外，還額外享有專屬客戶關係經理、四張單程升艙禮遇（最高可升至頭等艙）、以及免費提名一位金卡會員。對於經常飛行的高端旅客而言，這些禮遇絕對是實用又貼心。

只要你是鑽石卡會員並持有五年以上，每當累積6,000會籍積分，就可以獲得一個可兌換的年度鑽石卡資格。（官網圖片）

5大主要改動｜2. 飛得多儲得穩

除了新增卡別，國泰亦推出「鑽石卡備儲」制度。只要你是鑽石卡會員並持有五年以上，每當累積6,000會籍積分，就可以獲得一個可兌換的年度鑽石卡資格。即使某一年飛得少，也不怕失去會籍，真正做到「飛得多，儲得穩」。

新制度取消了清零安排，積分將會保留，讓會員在同一年內有機會連續升級。（官網圖片）

5大主要改動｜3. 廢除清零制度

現行制度中，會員一旦升級，原有的會籍積分會被清零，令不少人感到不便。新制度取消了這個安排，積分將會保留，讓會員在同一年內有機會連續升級。

5大主要改動｜4. 積分續存制度

對於已是金卡或以上的 (Gold、Diamond、新增Diamond Exec) 會員，新制度亦加入「積分續存」機制，讓部分額外積分可以保留至下一年度，減輕保級壓力。例如金卡會員最多可續存300會籍積分到下一年，鑽石卡會員為600會籍積分，鑽石行政卡會員則為1,200會籍積分。

統一所有會員的會籍年度，改為每年由1月1日至12月31日。（官網圖片）

5大主要改動5．統一會籍年度

國泰將統一所有會員的會籍年度，改為每年由1月1日至12月31日，避免因個人入會日期而出現混亂。

查詢官方網頁：按這裡

更多相關文章：

旅遊熱話｜卡塔爾航空素食餐事件：85歲長者不幸鯁死，家屬提出控訴、索償 即睇網民意見

香港航空東京機票連稅只需$588起！優惠旅行日期至2026年1月、包含紅葉/聖誕檔期

日本廉航ZIPAIR獲四星評級！機艙走黑白型格風、免費Wi-Fi、全平躺商務艙

2026白川鄉點燈｜免預約抽選行程推介 每位$614起！東京/大阪/名古屋出發、半日團包展望台門票、包飛驒牛晚餐

北海道星野TOMAMU度假村冬季優惠！2晚或以上低至52折 大玩Ice Village/霧冰平台/滑雪場

大阪酒店優惠｜梅田Intergate酒店人均低至$349.5！鄰近大型購物中心/免費歎咖啡、下午茶、宵夜

行李箱優惠推介｜American Tourister低至35折！免運費入手20吋/24吋/28吋喼 多色選擇：薰衣草紫、型格鼠尾草綠、經典黑

加拿大黃刀鎮玻璃帳篷睇夢幻極光！限時89折優惠 包3晚極光導賞、1日黃刀鎮觀光！可3日前免費取消

快閃曼谷優惠｜曼谷來回機票連酒店人均只要$1,288！Qiu Hotel Sukhumvit離BTS站只是3分鐘步程

消委會旅行購物｜外遊消費出事可報消委會！自駕遊還車遭高額索償/北上訂造傢俬規格不符均獲退款