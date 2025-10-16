不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
「希哥，有比鑽石卡更高的卡別！」國泰會員制度2027年5大改動！鑽石行政卡、積分續存機制等
「有甚麼比鑽石卡更高的卡別嗎？」——這句話曾經在網上引起熱議，源自陳冠希在機艙被要求讓路給另一位日籍VIP旅客時的反應。當時大家都以為鑽石卡已是國泰會員制度的最高級別，但到了2027年，這句話可能要改寫了。國泰剛宣布，將於2027年1月1日起新增「鑽石行政卡」，同時調整制度，即睇5大主要改動！
國泰會員計劃將由2027年1月1日起全面更新，全面更新旗下會員制度，當中最矚目的改動莫過於新增一個比鑽石卡更高級的會籍——「鑽石行政卡」（Diamond Executive Card），重新定義了「尊貴」的標準，新制度過渡階段將由2026年1月1日開始。
5大主要改動｜1. 鑽石行政卡
鑽石行政卡的門檻極高，需於一年內累積2,400會籍積分，足足是現時鑽石卡的兩倍。換句話說，只有真正頻繁出差、長途飛行的商務旅客，才有可能達標。而這張卡的福利亦相當吸引，包括所有鑽石卡的基本權益外，還額外享有專屬客戶關係經理、四張單程升艙禮遇（最高可升至頭等艙）、以及免費提名一位金卡會員。對於經常飛行的高端旅客而言，這些禮遇絕對是實用又貼心。
5大主要改動｜2. 飛得多儲得穩
除了新增卡別，國泰亦推出「鑽石卡備儲」制度。只要你是鑽石卡會員並持有五年以上，每當累積6,000會籍積分，就可以獲得一個可兌換的年度鑽石卡資格。即使某一年飛得少，也不怕失去會籍，真正做到「飛得多，儲得穩」。
5大主要改動｜3. 廢除清零制度
現行制度中，會員一旦升級，原有的會籍積分會被清零，令不少人感到不便。新制度取消了這個安排，積分將會保留，讓會員在同一年內有機會連續升級。
5大主要改動｜4. 積分續存制度
對於已是金卡或以上的 (Gold、Diamond、新增Diamond Exec) 會員，新制度亦加入「積分續存」機制，讓部分額外積分可以保留至下一年度，減輕保級壓力。例如金卡會員最多可續存300會籍積分到下一年，鑽石卡會員為600會籍積分，鑽石行政卡會員則為1,200會籍積分。
5大主要改動5．統一會籍年度
國泰將統一所有會員的會籍年度，改為每年由1月1日至12月31日，避免因個人入會日期而出現混亂。
查詢官方網頁：按這裡
更多相關文章：
旅遊熱話｜卡塔爾航空素食餐事件：85歲長者不幸鯁死，家屬提出控訴、索償 即睇網民意見
香港航空東京機票連稅只需$588起！優惠旅行日期至2026年1月、包含紅葉/聖誕檔期
日本廉航ZIPAIR獲四星評級！機艙走黑白型格風、免費Wi-Fi、全平躺商務艙
2026白川鄉點燈｜免預約抽選行程推介 每位$614起！東京/大阪/名古屋出發、半日團包展望台門票、包飛驒牛晚餐
北海道星野TOMAMU度假村冬季優惠！2晚或以上低至52折 大玩Ice Village/霧冰平台/滑雪場
大阪酒店優惠｜梅田Intergate酒店人均低至$349.5！鄰近大型購物中心/免費歎咖啡、下午茶、宵夜
行李箱優惠推介｜American Tourister低至35折！免運費入手20吋/24吋/28吋喼 多色選擇：薰衣草紫、型格鼠尾草綠、經典黑
加拿大黃刀鎮玻璃帳篷睇夢幻極光！限時89折優惠 包3晚極光導賞、1日黃刀鎮觀光！可3日前免費取消
快閃曼谷優惠｜曼谷來回機票連酒店人均只要$1,288！Qiu Hotel Sukhumvit離BTS站只是3分鐘步程
其他人也在看
黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好
現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 1 天前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
從市場分析《魷魚遊戲》看試當真《墨魚遊戲2》：本地人才 海外資金
試當真《墨魚遊戲2》於10月16日晚首播，市場熱議香港YouTube界將出現史無前例的大製作，改編自韓國《魷魚遊戲》的《墨魚遊戲》，將創下香港綜藝先河。Netflix《魷魚遊戲》並非綜藝，不過參考其背後的商場操作以及市場對其影響力所出作出分析，或揭示了日後的可能方向Yahoo財經 ・ 2 小時前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 1 天前
Dyson優惠｜Dyson 洗地吸塵機省近千元，HK$2,790 輕鬆入手二合一空氣清新機
家裡還在為打掃和空氣品質煩惱嗎？現在正是升級家電的最佳時機！Dyson 十月震撼優惠，超人氣Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機直減 HK$990，再送價值 HK$1,380 的多功能座地式設計收納架及 Submarine 洗地滾筒。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 1 天前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 1 天前
香港電訊或被 FCC 踢出美國電訊網絡
香港電訊(06823)或被美國聯邦通信委員會(FCC)踢出美國電訊網絡。infocast ・ 5 小時前
啟德居民投訴冇食肆要搭車先食到飯 留言笑爆嘴呢個係豪宅證明？有冇見過邊到嘅居民投訴？
最近有網民於Facebook群組「啟德居民自由講～」發帖，投訴啟德跑道附近豪宅區內一間食肆都無，每次午餐晚餐都要搭巴士到啟德站解決，或者靠Apps叫外賣，超級不方便！樓主還提到樓下其實有舖位但無人租，質疑為何貴價住宅區沒有配套。帖文一出，網友熱議紛紛，有人笑言「住豪宅就嫌無野食？山頂富豪有冇投訴過？」，有人諷刺「樓價已經priced in交通不便」，還有網民調侃「再投訴就插臨時大排檔喺隔離」，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 6 小時前
Baby Shark 爆紅十年 跳舞男孩長大成人變小鮮肉！
唔少家長同小朋友實識得Baby Shark呢首兒歌金曲，亦可能係家長們嘅「美好回憶」。韓國版MV原來已經推出近十年，負責製作嘅Pinkfong早前出post，搵嚟MV入面當年嘅小男生Geon Roung拍片。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
自助餐快閃1折！美麗華酒店自助餐超值搶購 人均$70起食栗子蒙布朗、京式片皮鴨、芝士牛油煙肉燒蠔
美麗華酒店Yamm的超精彩優惠千萬別錯過，又是一場手快有手慢無的1折兼買一送一優惠！自助午餐享受多種主題美食，韓臺風味盛宴、港式味力、星馬尋味、喜越之泰4大主題任你選擇；更有秋日限定的栗香朱古力週末下午茶自助餐，優惠後人均$70起，即可嘗栗子蒙布朗、咖啡忌廉榛果果仁糖朱古力撻、Nutella脆皮布里歐等，甜品控又怎可錯過？自助晚餐載譽歸來的Yamm海洋鮮貝主題，任食各類海鮮，定能大飽口福，10月15日12:00在KKday準時開搶！Yahoo Food ・ 1 天前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 1 天前
《金田一》友坂理惠與第三任老公香港慶生 歎點心早晚坐天星小輪
日本女星友坂理惠16歲時於日劇《金田一少年事件簿》飾演「七瀨美雪」一角爆紅，更曾獲唱片公司安排來港舉行粉絲活動。除咗歌影視受到注意，其感情狀況亦成為話題。友坂理惠2003年與舞台劇導演兼演員河原雅彥結婚，翌年誕下一子，婚姻僅維持5年。後來與音樂人渡邊健二交往，並於2011年再度步入婚姻，但6年後再次離異。直到2022年底，友坂理惠再次結婚，成為她人生中嘅第三次婚姻。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物會定期為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。Yahoo Style HK ・ 1 天前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱力讚大S個性「能禮貌說不」！揭2003年合作秘辛：在娛樂圈這樣真的不容易
近日，香港演員宣萱過往對大S（徐熙媛）的評價再度引起討論。2003年兩人曾合作電視劇《倩女幽魂》，讓宣萱留下非常深刻的印象，她坦言欣賞大S「有性格、不輕易妥協」的處事風格，認為在複雜的演藝圈中，這樣的特質格外難得。姊妹淘 ・ 21 小時前
國泰會員｜國泰2027年更新會員計劃 新增鑽石行政卡 明年點儲分保住鑽石會員？
國泰航空（293）宣佈，將於2027年1月1日起全面更新會員計劃，包括會籍可跨級提升、統一會籍周期、新增鑽石行...BossMind ・ 18 小時前
沈震軒組「好犀利男團」被指欠債 親回「要賺好多錢」 住千呎獨立屋擁私人健身室
42歲沈震軒於今年2月被網民揭以真名HO MING加入Uber開車行列，接載乘客，被讚型格車輛及評分高達4.96。事後，沈震軒承認自己的確係揸Uber，指平日主要管理自己經營嘅健身室，其健身室尚未回本；另外參與劇本創作等幕後工作，坦言「真係幾大壓力」，而減壓方式就係開車，於是興起接載乘客嘅念頭。日前，沈震軒與梁烈唯、黃長興、高鈞賢及黃嘉樂組成「好犀利男團」，5個男人加埋2百幾歲，被網民嘲笑為「200歲男團」，更有網民留言：「軒，條數好大咩？」，取笑沈震軒係咪欠債而被逼參加。對於網民指控，沈震軒拍片澄清自己冇爭人錢，但直言的確需要賺好多錢：「點解呢？同大家一樣，我要養家，我亦都希望可以賺多啲錢，畀更好嘅生活我身邊嘅另一半。大家亦都知道我係Gym Room老闆，我亦都需要出糧畀我員工。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前