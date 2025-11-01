國泰邀共創明Teen學員坐飛機遨遊香港

【Now新聞台】國泰邀請180名共創明「Teen」及非牟利機構的學員乘坐飛機遨遊香港。

活動連續第三年舉辦，政務司司長陳國基亦會與學生一同乘搭，體驗在香港上空乘坐波音777客機，飛行約90分鐘，不少學生在登機閘口前手持機票合影留念，有國泰職員和他們玩遊戲以及派發紀念品。

參加活動的學生主要來自共創明「Teen」計劃以及其他非牟利機構，有學生表示，期望在飛機上俯瞰香港的景色。

阿晴：「很多雲，藍天白雲之類的，我想拍張照。」

Charlotte：「可能玩手機，拍一下風景以及試下坐飛機，很有新鮮感。」

阿杭：「有點期待，就是期待上了飛機之後，看到香港的風景如何，或者我沒看過的地方地貌究竟有多奇妙，類似大帽山、太平山上面的樣貌。」