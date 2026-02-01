國泰高雄往香港客機起飛後漏油緊急折返 200旅客受影響

涉事客機順利降落小港機場。(網民趙小德@FB群組「高雄機場航空器資訊交流」)

國泰航空有客機因漏油緊急折返，200名乘客獲安排轉乘其他航班。航班CX449今早7時45分由台灣高雄小港機場飛往香港，惟起飛不久有機組人員發現1號引擎壓力不足，機長遂按規定緊急折返，並順利在早上8時49分降落小港機場。

客機降落小港機場後，高雄機場消防車隨即尾隨戒備。台灣傳媒報道指，涉事空中巴士A321neo經檢查後確認引擎漏滑油，導致壓力顯示異常和出現相關警示，評估需時2小時清理滑油和檢查。

旅客轉乘其他航班

國泰航空回覆《am730》稱，涉事CX449航班的客機因技術原因，在起飛後折返高雄機場，按既定程序檢查後已安排乘客落機和協助轉乘其他國泰航班。國泰航空向受影響旅客提供點心或餐券，並調派較大型機型以加強疏運，盡力降低對行程的影響，並就事件向受影響顧客致歉。

