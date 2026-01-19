國泰大阪航班取消派餐券 乘客：太遲公佈、安排混亂｜航班取消賠償一般如何安排？

國泰大阪航機取消派餐券 乘客：太遲公佈、安排混亂｜航班取消賠償一般如何安排？

1月18日晚國泰航空一班由大阪返港航班（CX507）因技術問題突然取消，在社交媒體引起廣泛討論。事件導致數百名乘客滯留，需轉乘翌日早上的航班返港。航空公司隨即發放餐券並提供住宿津貼，有部份乘客指現場混亂，但亦有乘客還原真實情況，再次引發大眾對航班取消賠償安排的關注。

CX507航班機件故障取消

涉事航班為18日原定於日本時間傍晚6時05分起飛的CX507。國泰航空證實，該航班因技術問題需要進行檢查及維修，最終宣佈取消。航空公司隨即安排受影響旅客轉乘翌日（19日）早上9時25分的航班。在安排住宿方面，航空公司指示乘客自行預訂酒店，隨後再向公司申領相關費用，賠償上限為每人20,000円，當中已包括住宿及往返機場的交通開支。

國泰航空證實，原定於日本時間1月18日傍晚6時05分起飛的CX507因技術問題需要進行檢查及維修，最終宣佈取消。（圖片來源：Getty Images）

網民還原真相評價兩極

雖然有乘客向傳媒以「混亂」形容現場，但亦有乘客於Threads分享指，地勤人員早於原定登機時間已標示延誤。有乘客提到：「現場秩序大致良好，大家會主動交流訂酒店資訊，並非單純如報導所言的一片混亂。」然而，部分網民對於每人20,000円的津貼額度有所微言，認為在旅遊旺季期間，大阪機場附近的住宿費用不菲，該金額未必足以全數覆蓋酒店及深夜乘車的支出，令乘客需承擔額外成本。

有乘客向傳媒以「混亂」形容現場，但亦有乘客於Threads分享指，地勤人員早於原定登機時間已標示延誤。（圖片來源：Getty Images）

航空公司一般賠償標準

當航班因非天氣因素（如機件故障、操作問題）取消時，傳統航空公司通常會採取以下程序：第一，安排乘客轉乘該公司最快起飛的後續航班；第二，若延誤涉及過夜，航空公司一般會提供酒店住宿或津貼。以是次事件為例，國泰選擇讓乘客先行墊支再申領賠償。乘客必須保留所有酒店收據及交通票據，並確保開支不超過航空公司設定的上限，否則超出的差額往往需要自行承擔。

如航空公司選擇讓乘客先行墊支再申領賠償，記得保留所有酒店收據及交通票據。（圖片來源：Getty Images）

保險索償及單據留存要點

遇上航班取消，乘客應第一時間向航空公司索取「航班取消證明」。旅遊保險一般會賠償因行程延誤而產生的額外住宿費用，但若航空公司已承諾賠償，保險公司則僅會補償差額或提供現金津貼。乘客需留意，20,000円的上限若不足以支付實際開支，保險可能發揮關鍵作用。建議受影響乘客回港後，同時聯絡航空公司及保險公司，並備妥所有實體或電子收據，以確保獲得最大程度的保障。

若航空公司已承諾賠償，保險公司則僅會補償差額或提供現金津貼。（圖片來源：Getty Images）

