曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
國泰大阪航班取消派餐券 乘客：太遲公佈、安排混亂｜航班取消賠償一般如何安排？
1月18日晚國泰航空一班由大阪返港航班（CX507）因技術問題突然取消，在社交媒體引起廣泛討論。事件導致數百名乘客滯留，需轉乘翌日早上的航班返港。航空公司隨即發放餐券並提供住宿津貼，有部份乘客指現場混亂，但亦有乘客還原真實情況，再次引發大眾對航班取消賠償安排的關注。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
CX507航班機件故障取消
涉事航班為18日原定於日本時間傍晚6時05分起飛的CX507。國泰航空證實，該航班因技術問題需要進行檢查及維修，最終宣佈取消。航空公司隨即安排受影響旅客轉乘翌日（19日）早上9時25分的航班。在安排住宿方面，航空公司指示乘客自行預訂酒店，隨後再向公司申領相關費用，賠償上限為每人20,000円，當中已包括住宿及往返機場的交通開支。
網民還原真相評價兩極
雖然有乘客向傳媒以「混亂」形容現場，但亦有乘客於Threads分享指，地勤人員早於原定登機時間已標示延誤。有乘客提到：「現場秩序大致良好，大家會主動交流訂酒店資訊，並非單純如報導所言的一片混亂。」然而，部分網民對於每人20,000円的津貼額度有所微言，認為在旅遊旺季期間，大阪機場附近的住宿費用不菲，該金額未必足以全數覆蓋酒店及深夜乘車的支出，令乘客需承擔額外成本。
航空公司一般賠償標準
當航班因非天氣因素（如機件故障、操作問題）取消時，傳統航空公司通常會採取以下程序：第一，安排乘客轉乘該公司最快起飛的後續航班；第二，若延誤涉及過夜，航空公司一般會提供酒店住宿或津貼。以是次事件為例，國泰選擇讓乘客先行墊支再申領賠償。乘客必須保留所有酒店收據及交通票據，並確保開支不超過航空公司設定的上限，否則超出的差額往往需要自行承擔。
保險索償及單據留存要點
遇上航班取消，乘客應第一時間向航空公司索取「航班取消證明」。旅遊保險一般會賠償因行程延誤而產生的額外住宿費用，但若航空公司已承諾賠償，保險公司則僅會補償差額或提供現金津貼。乘客需留意，20,000円的上限若不足以支付實際開支，保險可能發揮關鍵作用。建議受影響乘客回港後，同時聯絡航空公司及保險公司，並備妥所有實體或電子收據，以確保獲得最大程度的保障。
更多相關文章：
香港新酒店2026｜九龍東帝苑酒店登陸將軍澳！設兒童天地＋主題家庭客房打造親子及寵物友善的現代都市度假勝地
農曆新年2026｜香港商場新春好去處合集（持續更新）！和風新春造型HANGYODON、開運旋轉木馬、光影泡泡溜冰場
香港啟德JOYPOLIS SPORTS門票買1送1優惠｜人均$180！暢玩3大主題遊樂區、逾20個高科技遊戲
香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣
其他人也在看
「Hermès版叉燒」、大寶冰室，從Threads爆紅貼文看「羊群心理」：人都會被潮流「牽著鼻子走」？｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
城中熱話之一的元朗大寶冰室，這家食店突然爆紅，引來無數人排隊朝聖。表面上看，這似乎只是一場美食熱潮，但若深入剖析，我們會發現其中隱藏著有趣的心理機制，例如「羊群心理」（herd mentality）。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
風速颱風遊客雪淋臉痛爆！ 航班大亂新千歲滯留6小時！
日本北海道這新年暴雪來勢洶洶，像老天爺在辦雪花派對，結果遊客變成淋雪主角！1月13日當天，札幌市區積雪厚重，風速直逼颱風等級，新千歲機場能見度掉到100米以下，多架航班停飛或延誤，部分旅客卡在機場長達6小時。成田機場也遭強烈側風襲擊，飛機晃得像在跳迪斯科，迫使班機轉降仙台或大阪。Japhub日本集合 ・ 59 分鐘前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 分鐘前
自助餐買一送一優惠｜WM酒店燕窩鮑魚盛宴自助餐 人均$317起食蒜蓉牛油焗鮮鮑魚、鮑汁炆魚肚花膠雞鍋、燕窩杏仁朱古力果撻
位於西貢的WM酒店咖啡廳，遠離人煙，也遠離煩囂，開揚的環境加上時尚裝修設計，氣氛十分Chill，感覺像去了一趟小旅行！不少人會選擇WM酒店自助餐，皆因食物高質、款式又多，由即開生蠔、波士頓龍蝦，至即燒牛肉等都有！WM酒店1月19日中午十二點起在KKday推出快閃買一送一優惠，人均$317起就食到，最適合一家大細去歎下！Yahoo Food ・ 2 小時前
醒來就被美醒！全球5間神級日出飯店，鬧鐘再早都願意起床！
神級日出飯店推薦1.峇里島．安縵丘瀾安縵丘瀾依偎在阿貢山腳下，佔據龍目海峽一段令人驚嘆的海岸線。三層無邊泳池如瀑布般層疊而下，復刻印尼傳統稻田之美。雖然11月至翌年3月是峇里島雨季，卻也是淡季，熱門景點無需排隊，早晨與中午多半陽光普照，午後偶有短暫陣雨。神級日...styletc ・ 1 小時前
吸引旅客 中大學者倡新設施與社區細節結合 滿足不同客群
【on.cc東網專訊】港府早前透露2025年訪港旅客達4,990萬人次，其中海外旅客比例增加，佔26%，內地旅客則佔74%。香港中文大學地理與資源管理學系助理教授陳宗誠表示，現時旅客大致分為兩類，一類是會到訪主要景點；另一類是傾向尋求特定主題或深度體驗。他認為，on.cc 東網 ・ 1 天前
泰國奢華旅遊推薦！從摩登曼谷到沙美島、羅勇的海島假期
當旅遊已不再只是走馬看花，而是追求質感與感官體驗的極致，那麼這場從曼谷出發，延伸至羅永(Rayong)與沙美島(Koh Samet)的海島奢華假期，無疑是所有時尚旅人最值得期待的夏日行程。無論是曼谷的頂級購物商場、五星級酒店、米其林星級料理，還是沙美島的細緻白沙與靜謐碧海，這條黃金路線不只療癒身心，更滿足你對風格生活的所有想像。bella儂儂 ・ 14 分鐘前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
蔡俊彥自爆同前隊友江旻憓冇嘢講 祝福對方 「各行各路、人各有志」
賽馬會喺星期日賽馬日舉行儀式，向早前全運會得獎運動員頒贈超過1100萬元獎金。早前當選成為立法會議員、巴黎奧運重劍女子金牌得主江旻憓都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 4 小時前
76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年已沒有參與幕前演出，但仍有帶領精裝明星足球隊四出活動，更不時在社交網站更新近況，而近日小紅書流傳一條影片，嚇人題目寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際
近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？Yahoo Food ・ 5 小時前
69歲呂良偉狀態超好，分享身體報告生理年齡僅是39.9歲！保養得宜的秘訣：養髮靠「五黑食物」、健身日常深蹲防腿腳衰退
香港影帝呂良偉擁有濃密黑髮、健碩身材，依然是電力十足的不老男神！很難想像他是將要踏入70歲，把自己保養到好像40歲一樣，當中也下了不少苦工。他曾分享關於養髮到飲食運動的保養秘訣，強調「人老腿先衰」，教大家由內到外keep fit，適合中老年人士參考。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
詐騙園區成員逃出求助 中國駐柬使館現人龍
柬埔寨政府本月搗破多個電騙集團據點，大量集團成員逃亡後前往所屬國家的駐柬使館求助，位於金邊的中國大使館，昨日（18 日）起門外就大排長龍。報道稱，他們有些人身上沒有護照，向使館求助，想在農曆新年前辦理護照，以便回國。Yahoo新聞 ・ 43 分鐘前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 4 天前
《中年好聲音2》陳俞霏曬碩士畢業證書 網民質疑淘寶貨 刪帖惹更大爭議
2023年舉行的《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏）日前在社交平台曬出「MBA工商管理碩士」畢業證書，興奮留言表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jennie 30歲生日收到藍玫瑰，是媽媽每年的指定祝福！藍玫瑰的意義原來是勇敢追夢相信奇蹟
BLACKPINK成員Jennie，在1月16日迎來30歲生日！日前在東京舉行巡迴演唱會的她，也接受了很多的生日視福。不過說到最貼心與溫暖的祝福，莫過於在她IG上出現的「藍玫瑰祝福」，是Jennie媽媽每年都會送上的指定禮物，象徵獨特愛意與鼓勵。藍玫瑰不僅稀有，還承載「勇敢追夢、相信奇蹟」的深刻寓意，讓人聯想到Jennie在娛樂圈的蛻變之旅。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議
香港樓市回穩之際，「不婚不買」再成熱話。連登討論顯示年輕人置業取態趨保守，與內地資金持續入市並存，或促使發展商調整推盤部署。Yahoo 地產 ・ 1 天前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 小時前