國泰、快運下月減航班 有保險業指大部分旅遊保不涵蓋(梁柏晞報道)
【Now新聞台】國泰航空和香港快運下月中起削減航班，有旅行社預料影響不大。有保險業界相信，即使旅客已購買旅遊保險，遇上同類航班更改而影響行程，都未必能獲得賠償。
國泰航空和香港快運周六宣布因應油價飆升，5月中至6月尾分別削減2%和6%航班，主要是短途航班，會為受影響旅客安排24小時內的其他航班。
有旅行社指，5月的日韓團分別有80至100個，暫時未收到航空公司通知取消航班，但指兩間航空公司削減航班的比例不高。
縱橫遊執行董事袁振寧：「旅行團影響其實不會太大，可能同日其他時間或者前後一日出發，反而自由行的旅客，因為他們除了機票可能會訂酒店，或者當地一些不同門票交通券和活動，那些未必能因航班取消免費更改。」
有保險業界指，大部分旅遊保險都不涵蓋航空公司減航班，建議旅客做任何預訂時，不要即時支付全額。
國際專業保險諮詢協會會長羅少雄：「現在很清楚問題出於航空公司，不是因為天氣問題或者飛機有問題，或者其他事項，主要是商業上的決定，所以基本上一般的旅遊保險單不會保障商業性的行為，反而這要提醒大家，當你要去自由行，特別是酒店，透過網上預訂也知道，是去到後期才要付全額，這個對自己來說有個保障。」
他建議旅客買保險時，看清楚有無附加保障條款，可以增加旅遊期間的保障。
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