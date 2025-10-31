國泰航空獲全球首間7-Star PLUS全服務航空公司！飛行安全獲AirlineRatings認證

屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
近年有不少航空意外，引起大眾廣泛對航運安全的關注。在高空中，由機師、機艙服務員，到整個航空系統都是關鍵。國泰航空近日獲得國際航空安全評級機構AirlineRatings頒授「7-Star PLUS」評級，成為全球首間獲此殊榮的全服務航空公司，而且難得香港品牌乘載著飛行安全名號。
六次匿名航班審核 獲評「7-Star PLUS」
AirlineRatings的「七星級」安全航空公司，代表其在操作、監管及事故紀錄方面均達最高標準。而今次獲得「7-Star PLUS」評級，則是因為國泰在機艙安全方面表現卓越，通過一項涵蓋70個細項的機上安全審核，真正將「安全」落實到乘客最切身的體驗中。特別是這項新評級制度由AirlineRatings團隊獨立進行，透過六次匿名航班審核，涵蓋短途、長途、日間及夜間航班，全面評估航空公司在機艙內的安全表現。從安全簡報、電池政策、機艙檢查到服務質素。
國泰的安全哲學 細節見真章
AirlineRatings的安全與服務質素經理Josh Wood表示，國泰在每一次航班中都展現出一致且卓越的安全標準。無論是嚴格執行鋰電池政策、專業的安全簡報，還是高質素的機上廣播與服務，都體現出國泰對安全的堅持與用心，更讚揚國泰在地面與空中均保持高度一致的安全文化。AirlineRatings行政總裁Sharon Petersen指出，隨著機艙內事故（如氣流擾動及電池相關事件）日益增加，航空公司必須將安全重心由操作層面延伸至乘客體驗。
