天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
國泰80周年｜經典「生菜葉」特別塗裝A350飛機＋懷舊制服限定登場
國泰航空自1946年創立以來，由最初只有一架名為「Betsy」的道格拉斯C-47運輸機，發展至今日享譽國際的民航機隊。踏入2026年，國泰正式啟動「同心飛躍八十年」周年慶祝活動，並將經典的「生菜葉三文治塗裝」飛機帶回現代，帶領旅客重溫過去八十載由啟德機場到赤鱲角機場的輝煌歲月，見證香港航空業的變遷。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
與香港共度的八十載旅程
回顧國泰航空的發展史，這家以香港為家的航空公司由Roy Farrell與Sydney de Kantzow創辦，從最初主要往來馬尼拉與上海，到後來逐步擴展全球版圖，國泰不僅在風雨中見證了香港的成長，更在多個關鍵歷史時刻負責運送重要物資，並串連起無數留學生、商務旅客與家人的團聚時刻。是次80周年活動以「同心飛躍」為主題，旨在向這段悠久的歷史傳承致敬。國泰表示將繼續投資超過一千億港元於機隊及機艙產品，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。未來一年，乘客將在不同範疇感受到這份濃厚的情懷，體驗品牌如何將傳奇歷史與現代創新結合。
A350重現「生菜葉」傳奇
為了慶祝這個重要里程碑，國泰率先揭幕一架機身塗上特別圖案的空中巴士A350長途客機。這架客機結合了經典的「生菜葉三文治塗裝」（Sandwich Livery）與80周年標誌，那標誌性的綠白間條設計是國泰最深入民心的品牌符號，勾起不少老香港人的集體回憶。這架特別塗裝的A350並非僅供觀賞，而是會實際投入服務，穿梭於各大長途航線。緊隨其後，另一架波音747貨機亦會換上同款懷舊塗裝。當這架揉合復古美學與頂尖航天科技的飛機翱翔天際時，象徵著國泰將過去的奮鬥精神帶向未來，為全球旅客送上驚喜。
機艙服務員懷舊制服驚喜亮相
在2026年期間，國泰航空的服務團隊亦會換上懷舊新裝。約有1,000至2,000名機艙服務員及地勤員工，將於執勤時穿著並展示不同年代的國泰經典制服。這項特別安排讓乘客在萬尺高空中，能親身體驗品牌隨時代演變的風格與魅力，同時向歷代在機艙內提供貼心服務的人員致敬。乘客在2026年搭乘國泰航班時，隨時有機會在客艙內遇上這些穿著懷舊制服的服務員，彷彿置身於時光隧道，感受一場跨越八十年的飛行體驗。
80周年限定商品陸續登場
除了飛行體驗，國泰亦會陸續推出一系列以不同年代標誌性設計為靈感的限定商品。這系列商品將重新演繹航空及旅遊用品，讓喜愛國泰歷史的收藏家可以將這份紀念帶回家中。有關商品的詳細名單及發售詳情，將會於2026年內陸續公佈。
更多相關文章：
香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣
日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免
北海道一日遊低至78折！人均$447起暢遊支笏湖冰濤祭＋大玩刺激雪盆戲雪＋洞爺湖展望台＋登別地獄谷
2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期
東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗
怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企
歐遊必買！歐洲鐵路通行證75折優惠，最低每日$187.8起｜33個歐洲國家無限次搭乘｜附折上折優惠碼
全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名
2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜
日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店
東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗
東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅
其他人也在看
日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房
位於靜岡縣伊豆地區的「河津櫻花祭2026」是日本最早的賞櫻盛會，今年將於2月7日至3月8日期間舉行，河津川兩岸綿延4公里粉色花海，配上夜櫻燈光秀，營造出浪漫迷人的氛圍。Yahoo Travel為大家精選多個日本河津櫻櫻花旅行團，有東京或香港出發，最平每位$493便能看到漫天粉櫻的畫面，立即看看河津櫻櫻花旅行團推介！Yahoo 旅遊 ・ 2 年前
搭飛機這樣做很討厭！《CNN》統整10件機上顧人怨行為：座椅可以傾斜嗎？
長途飛行本就容易讓人心浮氣躁，偏偏機艙狹窄又充滿各種小摩擦。《CNN》盤點10大最惹人翻白眼的機上行為，從踢椅背、爭奪扶手，到座椅後仰與遮光板糾紛，全都是旅客最常抱怨的雷點。懂得避開這些NG舉動，能讓航程順暢許多，也讓彼此的旅途舒服不少。bella儂儂 ・ 5 小時前
《內房》碧桂園地產集團三支債券明日開市起復牌
碧桂園(02007.HK)在上海交易所公告稱，發行人碧桂園地產已於2025年12月26日完成三支債券的現金提前償付，債券自明日(9日)開市起復牌。三支債券為H20碧地4，H20碧地3及H19碧地3。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
中日交惡呈溢出效應 南韓成華客元旦假期外遊首選
【on.cc東網專訊】在剛結束的元旦假期，南韓成為最受中國遊客歡迎的旅遊目的地第一名，而往年最受華客愛戴的日本今次卻前10名不入。報道指，這現象凸顯出中國政府提醒避免赴日旅行的顯著影響。on.cc 東網 ・ 5 小時前
長輩去日本玩被坑錢？揭內幕：招牌出現這個要小心
旅台日本作家「日本人的歐吉桑」在FB指出，有位網友來信詢問，一位長輩打算獨自在日本旅遊兩週。在台灣，他們先購買了國際網路卡，並且台灣的電信公司提供了非常好的服務，對於問題都能即時回答，並親自指導長輩如何更換SIM卡以及輸入序號等操作。然而，當長輩到達日本後，試圖請當地的電信公司幫忙使用針將SIM卡彈出，卻被收取了500日圓（約台幣110元）的費用，而且還要由長輩自己使用帶來的針來操作，甚至在請店員幫忙輸入序號時也被拒絕。這位網友對日本的電信公司態度不友善並且收取服務費感到困惑，並問道這是日本文化中沒有免費服務的一部分嗎？Japhub日本集合 ・ 50 分鐘前
珠海度假村大變身！ 8 間必住度假村資訊彙整，CP 值高到你唔信
珠海毗鄰澳門，一直是許多旅客選擇住宿的熱門地點。而你又知不知道，珠海也隱藏著許多舒適迷人的度假村／酒店，非常適合全家大小一同放鬆玩樂！無論是散發和風古典氣息的設計、滋養身心的溫泉體驗，還是充滿創意的太空主題客房，這裡總有一種度假氛圍能滿足你的需求，讓你的旅程更加難忘！Trip.com 小編特意為你整理了珠海度假村的詳細資訊，助你輕鬆規劃一個完美的假期行程！Trip.com ・ 6 小時前
北海道一日遊低至78折！人均$447起暢遊支笏湖冰濤祭＋大玩刺激雪盆戲雪＋洞爺湖展望台＋登別地獄谷
北海道的冬天，有雪祭、破冰船、滑雪、玩雪等冬季限定活動及景點，令人百去不厭！Yahoo Travel今次為大家推介KKday的北海道一日遊，先後暢遊國營瀧野鈴蘭丘陵公園雪盆戲雪、支笏湖冰濤祭、洞爺湖展望台及登別地獄谷，感受冬日限定的冰雪世界。始終冰天雪地自駕向來不是港人強項，強烈建議參加這類有專車接送的一日遊，每位$447起就能輕輕鬆鬆暢玩多個人氣景點，既安心又超值！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
首爾滑雪超經濟之選｜人均$1,112.4起去維瓦爾第公園玩足三日兩夜！包雪具＋兩晚酒店＋來回交通＋暢玩冰雪王國
踏入滑雪旺季，不少港人都渴望飛往韓國感受白色冬日！想去滑雪又擔心由首爾市區出發交通轉折，或是擔心手提大包小包雪具感到狼狽？Yahoo Travel今次為大家發掘到一個性價比極高的「全包式方案」，只需一個價錢就包辦首爾往返交通、兩晚住宿、滑雪裝備及纜車證，更可暢玩熱門景點「冰雪王國Snowy Land」，地點是距離首爾只需約2.5小時車程的洪川大明維瓦爾第公園（Vivaldi Park），立即看看有多超值！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 56 分鐘前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅
樓市回穩，舊樓重建再受關注。仲量聯行獲委託公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號合共12分之11不可分割業權，佔約91.7%，由多名小業主聯合放售，出售業權已達強制拍賣門檻，餘下一份業權份數據稱因業主失蹤未能參與。物該處屬傳統豪宅地段，為區內近年少見放售的住宅地皮；有長線投資及重建潛力。市場估計其總市值約3.38億元，截標期定於2026年3月17日。28Hse.com ・ 3 小時前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
港漂退租遇「碰瓷式」驗樓 洗衣機外殼一點崩花遭索賠1萬！網民：業主靠退租發大財丨附退租攻略
近年多內地專才、高才人士來港工作並租樓生活，近日有港漂在社交平台大吐苦水，稱在退租一個馬鞍山2房單位時遭業主驗樓2小時，所有自然損耗均要賠償，索償金額高達2萬元以上，港漂對此感到震驚且無奈。28Hse.com ・ 1 小時前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 1 天前
網上熱話｜黃大仙地標直柱設計惹議 網民稱似直立拖板：大型偷電現場
社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。am730 ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區春裝推介 搖粒絨外套低至 $79
Uniqlo優惠專區今期帶來春裝推介，包括柔軟搖粒絨、暖笠笠PUFFTECH同羽絨外套等禦寒衣物，多種顏色任你選擇！YAHOO著數 ・ 1 天前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 1 天前
明尼蘇達州女子遭ICE當街槍殺 觸發全美多地示威 聯邦政府稱屬自衛 市長怒斥：胡說八道｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國國土安全部近日在明尼蘇達州展開大規模打擊非法移民行動，周三（7 日）明尼阿波利斯市（Minneapolis）一名37歲女子在遭移民局（ICE）執法人員截查時，試圖駕車駛離，期間被近距離連開多槍射殺。國土安全部形容當時事主試圖開車衝撞，故人員出於自衛開槍；明尼亞波利斯市長怒斥聯邦政府說法一派胡言，要求移民局執法人員立即離開該州。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
張曼玉逛街穿搭！皮衣牛仔褲＋「BALENCIAGA托特包」，Goyard單肩包變成購物袋
向來走在自己節奏裡的張曼玉，即使只是為了聖誕節出門採買，也依然把「隨性卻有型」演繹得恰到好處。近日她分享的採買畫面中，從外套剪裁、配件選擇到手上的包款，全都藏著滿滿細節。低調的黑色托特包來自 BALE女人我最大 ・ 1 天前
滙控(00005.HK)千億私有化恒生(00011.HK)方案今早表決 小股東表示不捨
恒生銀行(00011.HK)今日(8日)召開法院會議及股東大會，表決滙控(00005.HK)提出私有化建議，表決結果將於同日公布。AASTOCKS ・ 6 小時前