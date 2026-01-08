國泰80周年｜經典「生菜葉」特別塗裝A350飛機＋懷舊制服限定登場

國泰航空自1946年創立以來，由最初只有一架名為「Betsy」的道格拉斯C-47運輸機，發展至今日享譽國際的民航機隊。踏入2026年，國泰正式啟動「同心飛躍八十年」周年慶祝活動，並將經典的「生菜葉三文治塗裝」飛機帶回現代，帶領旅客重溫過去八十載由啟德機場到赤鱲角機場的輝煌歲月，見證香港航空業的變遷。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

與香港共度的八十載旅程

回顧國泰航空的發展史，這家以香港為家的航空公司由Roy Farrell與Sydney de Kantzow創辦，從最初主要往來馬尼拉與上海，到後來逐步擴展全球版圖，國泰不僅在風雨中見證了香港的成長，更在多個關鍵歷史時刻負責運送重要物資，並串連起無數留學生、商務旅客與家人的團聚時刻。是次80周年活動以「同心飛躍」為主題，旨在向這段悠久的歷史傳承致敬。國泰表示將繼續投資超過一千億港元於機隊及機艙產品，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。未來一年，乘客將在不同範疇感受到這份濃厚的情懷，體驗品牌如何將傳奇歷史與現代創新結合。

廣告 廣告

國泰航空由Roy Farrell與Sydney de Kantzow於1946年創辦，從最初主要往來馬尼拉與上海，到後來逐步擴展全球版圖。（圖片來源：國泰航空）

是次80周年活動以「同心飛躍」為主題，旨在向這段悠久的歷史傳承致敬。（圖片來源：國泰航空）

A350重現「生菜葉」傳奇

為了慶祝這個重要里程碑，國泰率先揭幕一架機身塗上特別圖案的空中巴士A350長途客機。這架客機結合了經典的「生菜葉三文治塗裝」（Sandwich Livery）與80周年標誌，那標誌性的綠白間條設計是國泰最深入民心的品牌符號，勾起不少老香港人的集體回憶。這架特別塗裝的A350並非僅供觀賞，而是會實際投入服務，穿梭於各大長途航線。緊隨其後，另一架波音747貨機亦會換上同款懷舊塗裝。當這架揉合復古美學與頂尖航天科技的飛機翱翔天際時，象徵著國泰將過去的奮鬥精神帶向未來，為全球旅客送上驚喜。

空中巴士A350長途客機結合了經典的「生菜葉三文治塗裝」（Sandwich Livery）與80周年標誌。圖片來源：國泰航空）

機艙服務員懷舊制服驚喜亮相

在2026年期間，國泰航空的服務團隊亦會換上懷舊新裝。約有1,000至2,000名機艙服務員及地勤員工，將於執勤時穿著並展示不同年代的國泰經典制服。這項特別安排讓乘客在萬尺高空中，能親身體驗品牌隨時代演變的風格與魅力，同時向歷代在機艙內提供貼心服務的人員致敬。乘客在2026年搭乘國泰航班時，隨時有機會在客艙內遇上這些穿著懷舊制服的服務員，彷彿置身於時光隧道，感受一場跨越八十年的飛行體驗。

除了視覺上的飛機塗裝，國泰航空的服務團隊亦會換上懷舊新裝。（圖片來源：國泰航空）

乘客在2026年搭乘國泰航班時，隨時有機會在客艙內遇上這些穿著懷舊制服的服務員，彷彿置身於時光隧道，感受一場跨越八十年的飛行體驗。（圖片來源：國泰航空）

80周年限定商品陸續登場

除了飛行體驗，國泰亦會陸續推出一系列以不同年代標誌性設計為靈感的限定商品。這系列商品將重新演繹航空及旅遊用品，讓喜愛國泰歷史的收藏家可以將這份紀念帶回家中。有關商品的詳細名單及發售詳情，將會於2026年內陸續公佈。

除了飛行體驗，國泰亦會陸續推出一系列以不同年代標誌性設計為靈感的限定商品。（圖片來源：國泰航空）

有關商品的詳細名單及發售詳情，將會於2026年內陸續公佈。（圖片來源：國泰航空）

更多相關文章：

香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣

日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免

北海道一日遊低至78折！人均$447起暢遊支笏湖冰濤祭＋大玩刺激雪盆戲雪＋洞爺湖展望台＋登別地獄谷

2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期

東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗

怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企

歐遊必買！歐洲鐵路通行證75折優惠，最低每日$187.8起｜33個歐洲國家無限次搭乘｜附折上折優惠碼

全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名

2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜

日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店

東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗

東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

京都好去處｜「楓葉隧道」叡山電車100週年！和服美學融入列車、直奔貴船神社「結緣之路」