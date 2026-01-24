國防部：中央軍委張又俠、劉振立涉嚴重違紀違法被查｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中國國防部今（24 日）通報，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

本周二「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」在中央黨校（國家行政學院）開班，據官媒報道，張又俠、劉振立當時均缺席，另外中央組織部長石泰峰、前新疆書記馬興瑞、國務院副總理何立峰等人亦未有出席，何立峰正出國訪問。

據中央社，張又俠、劉振立最後一次公開露面是2025年12月22日，出席中央軍委舉行的晉陞上將軍銜儀式。