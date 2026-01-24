錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
國防部：中央軍委張又俠、劉振立涉嚴重違紀違法被查｜Yahoo
俄羅斯：俄美烏三方會談具「建設性精神」
（法新社莫斯科26日電） 俄羅斯克里姆林宮今天指出，美國斡旋下在阿拉伯聯合大公國舉行的俄美烏三方會談展現「建設性精神」，但仍有「大量工作要做」。不過，接下來仍有大量工作要做。」法新社 ・ 19 小時前
Alex Honnold 赤手獨攀成功登頂 Taipei 101：挑戰 1,667 呎天際線
在這場足以載入垂直探索史的壯舉中，Alex Honnold 以無保護自由獨攀 Taipei 101，再次改寫人類耐力極限，而整個過程則被凝聚於這部扣人心弦的 Netflix 原創紀錄片之中。以傳奇攀登 El Capitan 聞名於世的他，這次從 Yosemite 的花崗岩峭壁，轉而投向由玻璃與鋼骨構築而成的世界指標性摩天樓。影片極度貼身地記錄，他如何在沒有任何繩索、吊帶或安全網的情況下，攀上 508 公尺幾乎垂直的建築外牆，以令人屏息的鏡頭呈現每一分準備與心理強度的驚險細節。HYPEBEAST ・ 1 天前
雨中聲援波索納洛 巴西利亞逾千人集會遇雷擊釀89傷
（法新社巴西利亞25日電） 巴西消防單位表示，前極右派總統波索納洛的支持者今天在首都巴西利亞舉行集會時，附近區域遭遇雷擊，造成89人受傷。波索納洛目前被關在巴西利亞的帕普達監獄（Papuda Penitentiary Complex）。法新社 ・ 18 小時前
港超聯 傑志重返將軍澳主場出擊 4比2擊敗大埔
【Now新聞台】港超聯，傑志相隔13年再在將軍澳運動場主場出擊，贏衛冕的大埔4比2，以10勝兩和不敗姿態，繼續排榜首。十年人事幾番新，更何況13年。深藍衫的傑志在翻新了的將軍澳運動場，有慈英踢出翻身一仗，傳中找到利安度，頭槌被謝家榮救到再中楣。在省港盃被批評出球沒威脅，今場用表現證明自己，傳給祖連奴心口控定再回後，神田夢實一控一射，11分鐘打開紀錄。外流布力般流浪青年軍後，慈英首次踏足將軍澳場，賽前已指很期待，今場過後相信很難忘，27分鐘助攻祖連奴插水式頂入，拉開到兩球優勢。走到中間傳球一樣出色，神田夢實快人一步理想達到，頭頂腳踢個人入兩球，將比數改寫成3比0。助攻「一不離二，二不離三」，今次到阿祖安受惠，用怪腳射入，在1424名觀眾見證下，慈英左中右全方位造就隊友，大演助攻帽子戲法。傑志完半場前3分鐘入兩球，4球遙遙領先入更衣室。換邊後慈英繼續發威，像飲了隱形藥水般，衝入禁區都沒人緊逼，但近射被謝家榮破壞好事。大埔主帥李志堅形容，球隊半場交出災難性表現，但下半場有起色，保連奴接應角球頂入，67分鐘破蛋。他們一追再追，又是角球攻勢，馬卡雷拿接應二傳，頂入成2比4，時間是87分鐘。他之後now.com 新聞 ・ 1 天前
陳雨菲印尼羽球大師賽摘冠
【Now Sports】周日進行印尼羽毛球大師賽女單決賽，賽事頭號種子的中國球手陳雨菲，面對年僅19歲的泰國新星奧柏妮般，憑著經驗稍勝下，最後以23:21及21:13直落兩局勝出，3年後再次於這個超級500系列賽摘冠。陳雨菲是中國隊今次印尼大師賽少數以主力出戰女單的球手，決賽遇上奧柏妮般（Pitchamon Opatniputh），對手雖然擁有超過1.70米的身高優勢，但陳雨菲比賽經驗豐富，縱使首局錯失了多個致勝機會，最後總算可以23:21險勝先取首局。兩人曾經在今季的馬來西亞公開賽碰頭，當時陳雨菲花了64分鐘將奧柏妮般淘汰，今次再遇，作為中國主將的陳雨菲，第2局沒有給予對手機會，加上奧柏妮般經過首局後，體力下降，多次判斷上失誤，最後陳雨菲再勝21:13，贏得今個賽季首項錦標。now.com 體育 ・ 1 天前
全球首條 機械人關節自動化產線浦東投產
【on.cc東網專訊】全球首條機械人關節自動化產線近日在上海浦東投產，該生產線圍繞關節模組全製造流程進行系統化設計，集成了裝配、測試、標定與質量檢測等關鍵製造環節，能夠實現從零件到成品關節模組的全流程自動化生產。on.cc 東網 ・ 1 天前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 6 小時前
林俊一性侵未成年學生罪成判囚43個月 曾參加《中年好聲音》 戰友支嚳儀曾批評林行為令人髮指
參加過TVB《中年好聲音》第一季並打入一百強嘅歌唱導師林俊一，因涉及非禮及普通襲擊男學生案件，早前被區域法院裁定9項非禮及兩項普通襲擊罪成立。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 12 小時前
高市早苗再談台海危機：若日本袖手旁觀 日美同盟恐將瓦解
日本首相高市早苗近日再度就台海情勢發表談話，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，日本與美國的戰略同盟關係將瓦解，但她同時也刻意淡化先前引發爭議、被解讀為可能動用武力的說法。鉅亨網 ・ 1 小時前
內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區
【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高on.cc 東網 ・ 3 小時前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好
歐倩怡（Cindy）與郭晉安於2006年結婚，一直被認為是模範夫妻，直至2024年無預警下宣布離婚，結束18年婚姻，而一對仔女郭令山及郭以雅與爸爸郭晉安同住。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華 $15、Suisai酵素洗顏粉 $78（即日起至02/02）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta碳酸潔面泡沫 $29、Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華10ml $15、Suisai酵素洗顏粉 $78、OLAY全效UV修護霜SPF15 50 $52、L'OCCITANE潤手霜30ml $32！YAHOO著數 ・ 3 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處
謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在女人我最大 ・ 22 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。法新社 ・ 23 小時前
飛機餐可以多要１份嗎？內行人分享妙招，釣出空服員解答
飛機餐的品質與口味一直是旅客選擇航空公司的重要考量之一。許多人甚至認為，飛機餐的美味程度比其他機上服務更為重要。近日，有民眾在網路上分享了一個有趣的問題：既然聽說飛機餐通常會準備多餘的分量，那麼是否可食尚玩家 ・ 22 小時前
小松本遙收可愛娃娃變殺機！ 前男友大內拓實上門狠殺！
這案子聽起來像偵探小說，但偏偏是真實悲劇！2025年12月31日跨年夜，日本茨城縣水戶市一戶人家傳出慘劇，31歲的美甲師小松本遙被丈夫發現倒在家裡血泊中，全身傷痕累累，包括頭部鈍器擊傷和手臂防禦創傷。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
話題 ｜哈利簡尼與拜仁傾續約 英超歷史入球王夢碎
拜仁體育總監Max Eberl證實，球會正在跟哈利簡尼就新合約展開談判。若他選擇與拜仁續約，成為英超歷史入球王的夢想或將就此告終。Yahoo 體育 ・ 12 小時前