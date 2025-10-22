國際可持續發展協進會（ICSD）與香港公共行政學會（HKPAA）舉辦亞太ESG論壇 倡議商界與政府加快可持續行動

匯聚香港、韓國、印度、新加坡及印尼領袖 為亞太可持續未來建言獻策

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月22日 - 國際可持續發展協進會（ICSD）與香港公共行政學會（HKPAA）於香港會議展覽中心聯合舉辦「亞太區ESG論壇：ESG對商業與政府的影響——亞太觀點」。這項活動標誌著ICSD成立五週年及HKPAA三十五週年的重要里程碑。





講者及論壇籌委會



本論壇雲集亞太地區的領袖專家，深入分析環境、社會及管治（ESG）框架於現代商業運營和政府政策中的轉型角色。隨著全球機構日益將ESG原則融入戰略規劃，這次活動正好回應私營及公營機構管理層對於理解ESG多元影響的迫切需求。



傑出國際講者陣容



論壇邀請多位地區專家發表主題演講及參與小組討論：



Professor Carlos Lo（香港），現任香港中文大學商業可持續發展中心主任及公共政策研究中心主任，主講「可持續發展指數：商業ESG及其未來」。



Professor Ryan S. Song（南韓），慶熙大學法學教授兼校長政策顧問，主講「監管十字路口：韓國、雙重重要性與ESG未來問責」。



Professor Ram Kumar Mishra（印度），公營企業學院前院長及企業管治與企業社會責任講座教授，分享「印度政府推動可持續發展目標（SDGs）策略」。



Ms. Hardini Kusumadewi（印尼），衛生部健康指標項目副協調員，介紹「ESG驅動的數碼健康創新：印尼機器人遙距外科手術經驗」。



Dr. Sabrina Luk（新加坡），南洋理工大學助理教授，剖析「運用數碼科技發展可持續城市：新加坡案例」。



Dr. William Yu（香港），世界綠色組織創辦人及行政總裁，討論「人工智能及地緣政治人才管理對ESG的影響」。



應對地區重大挑戰



組委會表示亞太地區仍是全球經濟增長焦點，提高對ESG框架在不同市場及管治體系下推動可持續發展的認識至為重要。論壇將探討機構如何加強環境可持續性、社會責任及管治實踐，並善用新興技術，包括人工智能達致策略目標。



ICSD創辦主席Dr. Angus Yip表示：「在全球政治及經濟迅速演變下，ESG框架融入商業及政府營運變得舉足輕重。論壇將透過多位地區專家的分享，協助與會者掌握最新ESG影響。」



HKPAA會長Professor Peter Fong強調：「了解ESG對商業與政府運營的影響，對長遠成功及應對全球挑戰至關重要。本會透過匯聚亞太區專家，促進知識交流及最佳實踐方案。」



全方位活動及專業發展



論壇時間由上午九時至中午十二時十五分，包括登記、主題演講、交流茶敘及問答互動小組討論。所有參加者均可獲頒三小時持續專業發展（CPD）證書，進一步提升專業人士於ESG和可持續發展的領域知識。



活動由Professor Peter Fong及HKPAA副會長Dr. Alice Te主持，確保演講者及與會者之間的優質討論。





主辦機構簡介

國際可持續發展協進會（ICSD）致力透過教育、研究及專業培訓推動ESG實踐。ICSD 是一個以使命驅動的NGO及學習型組織，現有超過4,500名來自不同行業的認可ESG策劃師（CEP®）。



香港公共行政學會（HKPAA）三十五年來一直是本港公共行政學術界和從業者的專業領導機構。由會長Professor Peter Fong擔任領導，推動公共管治及政策發展的卓越表現。



