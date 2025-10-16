澳門好去處｜國際威士忌盛會空降澳門上葡京！暢飲全球逾80個品牌、約500款威士忌 設亞洲酒吧秀/音樂演出/專題大師班

葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」
酒迷注意！國際威士忌盛會「Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025」將於11月28及29日一連兩日在澳門上葡京綜合度假村舉行，現場能與專家交流、品嚐12間頂尖酒吧的創意雞尾酒、欣賞音樂表演，以及入手多款限定酒款等，體驗比去年更多元化，即睇活動詳情及門票價錢！
亞洲酒吧秀 品嚐亞洲頂尖酒吧雞尾酒
由《 威士忌雜誌 》與澳娛綜合聯手舉辦的年度國際威士忌盛會Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025，將於11月28至29日在澳門上葡京綜合度假村舉行，今年活動規模比去年更大，結集全球80多個品牌、超過500款不同風味的威士忌，特設「亞洲酒吧秀」，雲集12間亞洲頂尖酒吧，包括由 「世界雞尾酒大賽 2024 」冠軍調酒師馬銘康 （ Frederick Ma ） 主理的味賞酒吧（ Mesa Bar ）、由Hennessy My Way Hong Kong & Macau 2025 冠軍Jennifer Ho 主理的Alibi - Wine Dine Be Social 等，帶來創新的招牌雞尾酒。
設音樂演出+專題大師班
現場設有音樂演出，邀得首位與國際唱片公司簽約的香港爵士樂手包以正（Eugene Pao ）、香港人氣粵語流行DJ樂團「 節拍星期五 」（Beat Friday）等輪流登場，從爵士樂到廣東流行曲，帶來精彩表演；同時亦舉辦多場專題大師班，邀得來自日本本坊酒造株式會社（Hombo Shuzo）的代表Hiroaki Nakamura先生、日本新道蒸餾所（Shindo Distillery）的行政總裁Michiaki Shinozaki先生、英國Elixir Distillers的創辦人之一Sukhinder Singh先生等專家，介紹其品牌故事、各酒區威士忌品鑑、威士忌釀造及熟成過程等，保證獲益良多。
年度限定活動酒款：津貫單一麥芽日本威士忌
活動每年均推出多款年度限定活動酒款 ，今年也不例如，必買「津貫單一麥芽日本威士忌 – 澳門 Whisky Live 限定版」，經六年熟成於奶油雪莉桶，並採用泥煤麥芽釀造，展現出濃烈而層次豐富的風味，是本年度活動的珍稀之選，限量500支。
單日通行證$250起
門票可透過Trip.com預訂，單日通行證由$250起，包代幣3個，每個代幣價值30澳門元，可兌換所有食物和精選威士忌；若想入手上述的限量威士忌，則可入手$2,980起的威士忌限定套票，包VIP區入場、威士忌杯一隻、10個代幣及「津貫單一麥芽日本威士忌 – 澳門 Whisky Live 限定版700ml」一枝，極具收藏價值。
Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025 單日通行證（標準）
票價：$250（連代幣3個 ）、$390（連代幣10個 ）
Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025 威士忌終極套票
票價：$1,880
套票內容：
免費專屬VIP區入場
Whisky Live Macau 威士忌酒杯1隻
品酒代幣10枚（儲存於智能卡內，於活動接待處領取）
格蘭花格 · 世紀 (Glenfarclas Decades) -日本限量版威士忌700毫升一支（於活動接待處領取）
Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025 威士忌限定套票
票價：$2,980
套票內容：
免費專屬VIP區入場
Whisky Live Macau 威士忌酒杯1隻
品酒代幣10枚（儲存於智能卡內，於活動接待處領取）
津貫單一麥芽日本威士忌 - 澳門Whisky Live限定版700ml 一支（於活動接待處領取）
Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025
日期：2026年11月28及29日
時間：1pm-10pm
地點：澳門上葡京綜合度假村上葡京禮堂（地圖按此）
