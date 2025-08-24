國際婦女會迎40周年 辦新興運動會響應全運會

「新興運動・跨代共融運動會」

第十五屆全運會將於11月舉行，國際婦女會聯同香港遊樂場協會及Ageless Arena合辦「新興運動・跨代共融運動會」，舉行多場新興運動賽事，各運動健兒在場大展身手，場面熱鬧。另外，場內亦設柔力球、布袋球、匹克球等運動攤供試玩。

國際婦女會今年迎來成立40周年，適逢全運會和殘特奧會即將舉行，該會在灣仔修頓場館辦運動會，設有地壺、布袋球及軟標3個比賽項目，除冠、亞、季軍外另設「最佳眼力超卓獎」、「發最佳百發百中獎」等獎項。

國際婦女會主席徐守然表示，婦女會40周年不僅是里程碑，更是傳承與創新的起點。她又提到，此次活動不僅增進了家庭成員間的情感聯繫，也鼓勵青少年從中學習尊重與關懷；對長者而言，則是一個展示活力與價值的平台，促進代際交流與社會參與。

李林麗嬋：婦女會堅持服務社會宗旨

主禮嘉賓行政長官夫人李林麗嬋致辭恭賀婦女會成立40周年，指該會堅持「服務社會、關愛社會」宗旨，致力為弱勢群體謀福祉、傳承中華文化和培育青少年，成績卓越。而是次運動會，既標誌婦女會積極貢獻社會的重要里程，同時響應香港將首次參與舉辦的全國運動會和殘特奧會。

