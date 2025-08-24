潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
國際婦女會40周年 偕香港遊樂場協會、Ageless Arena合辦「新興運動．跨代共融運動會」
國際婦女會昨聯同香港遊樂場協會及Ageless Arena合辦「新興運動．跨代共融運動會」。運動會有多場新興運動賽事同時舉行，各運動健兒們都大展身手、場面墟冚。另外，場內亦設柔力球、布袋球、匹克球等運動攤供人試玩。
國際婦女會今年迎來成立40周年，適逢全運會以及全國第十二屆殘特奧會即將舉行，該會在灣仔修頓場館辦運動會，活動總共有三個比賽項目，分別為地壺、布袋球及軟標，除冠、亞季軍外，各賽事亦評估運動表演、姿勢、團隊精神同跨代合拍程度，設標準，並設「最佳眼力超卓獎」、「發最佳百發百中獎」等獎項。
徐守然：40周年里程碑
國際婦女會主席徐守然表示，婦女會40周年不僅是里程碑，更是傳承與創新的起點。她又提到，此次活動不僅增進了家庭成員間的情感聯繫，也鼓勵青少年從中學習尊重與關懷；對長者而言，則是一個展示活力與價值的平台，促進代際交流與社會參與。
李林麗嬋：堅持宗旨 成績卓越
主禮嘉賓行政長官夫人李林麗嬋在在致辭中恭賀婦女會成立四十周，續指該會堅持「服務社會、關愛社會」宗旨，致力為弱勢羣體謀福祉、傳承中華文化同培育青少年，成績卓越。而是次運動會，既標誌婦女會積極貢獻社會的重要里程；同時響應香港將要首次參與舉辦的全國運動會，以及全國殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/國際婦女會40周年-偕香港遊樂場協會-ageless-arena合辦-新興運動-跨代共融運動會-/592428?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
議員稱優化「Ｍ」品牌能更精準運用資源 學者相信已平衡各因素
大型體育活動事務委員會副主席、民建聯立法會議員鄭泳舜表示，歡迎政府公布優化「M」品牌計劃的措施和推行安排。 他認為有助將不同類型「M」品牌活動精準分類，提供適合規模支援，更精準運用資源，重申委員會把關角色重要，會以「量入為出」原則審慎審批資助申請。 鄭泳舜指出，過去一個年度，本港共舉辦30項「M」品牌賽事，較對上一年度的18項顯著增加；隨著啟德體育園啟用，可預見未來將有更多本地體育總會、私人或非政機機構申請大型體育活動的資助。 鄭泳舜說，未來重點資助國際公開賽事，有助集中資源扶助旗艦盛事，同時避免不同賽事過於集中某一段時舉行，影響觀眾體驗。 他又說，近年在港舉辦的大型體育活動主要吸引本地觀眾，對於吸引大灣區及東南亞等旅客仍有提升空間。他說，支持「M」品牌制度新增條款，要求主辦單位委聘專業機構對活動參與者進行調查，相信有助分析海內外旅遊客對活動的觀感及消費情況，為未來決策提供數據支持。 香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，政府資源有限，難以不斷資助所有地區賽事，又指啟德體育園落成後，國際體育賽事將越來越多，質量將陸續提升，將「M」品牌集中向國際級賽事撥款的決定合理，相信已平衡各香港電台-港聞 ・ 13 小時前
羅淑佩：完成「M」品牌計劃檢討提優化措施 聚焦國際公開賽事
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，資助大型賽事在香港舉行的「M」品牌計劃完成檢討，她說明白市民期望政府資源必需用得其所，當局會對申請的活動進行更嚴格甄選。 羅淑佩指出，新一輪優化措施包括聚焦國際公開賽事；調整評分標準，特別考慮推廣體育發展、旅遊及推動本地經濟效益成效；按各項申請評分以決定每項活動的資助上限，由600萬元至1500萬元不等；強化監察機制，要求申請人在活動完結後，提供有關訪客數字、經濟效益等資料。 她重申，有關措施目的為更有策略、更有效精準分配資源，以支持高質素及具經濟效益的大型體育活動。香港電台-港聞 ・ 16 小時前
「M」品牌檢討 政府按年遞減「大型體育賽事」首三年直接補助金
政府公布新一輪優化「M」品牌計劃的措施和推行安排，聚焦國際公開賽事；評分標準涵蓋推廣體育發展、旅遊及推動本地經濟效益成效；每項活動的資助上限，由600萬元至1500萬元不等，同時強化監察機制，相關措施將適用於所有在下月15日以後收到的「M」品牌活動申請。 當局說，每項活動的總資助上限由600萬元至1500萬元，以更有效分配資源；為鼓勵主辦單位逐步增加尋求私人贊助的金額，將按年遞減「大型體育賽事」首三年的直接補助金，推動業界邁向產業化發展。 政府又說，以先導計劃形式試行將選擇在非康文署場地或在香港大球場進行的「M」品牌活動的租場補助金撥款上限，從100萬元增加至300萬元，配合大型體育盛事使用香港不同場地的需要。 政府提到，「M」品牌活動的主辦單位在簽署資助協議條款，並提交已確認的現金贊助證明文件或保證書後，可在活動舉行前最多獲發放合資格配對撥款的50%。另外，主辦單位需委託獨立的專業機構就活動參加者進行調查，並提交報告，以更有效評估活動的成效，包括入場人次和經濟效益。香港電台-港聞 ・ 13 小時前
羅淑佩：國際級排名賽及表演賽優先獲「M」品牌資助 按評分獲600萬至1500萬元不等
【Now新聞台】政府完成「M」品牌檢討，未來將會按評分對體育賽事設資助上限，金額由600萬元至1500萬元不等。文體旅局局長羅淑佩指，日後會更嚴格考慮賽事是否能夠為本港帶來經濟效益。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「政府對於體育活動的贊助或資助是有很多方面，我們說的『M』品牌是大型體育盛事，現在的確希望集中在國際性的賽事，特別是表演或爭取國際排名、分數的賽事，當然會優先考慮。其他的表演賽並不是說我們不會考慮，但當然它帶來的經濟效益或旅遊收益會是更主要考慮。」#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
港隊乒乓代表黃鎮廷和陳顥樺凱旋回港 黃鎮廷稱滿意表現
剛在世界乒乓球職業大聯盟歐洲大滿貫賽瑞典站，奪得男雙冠軍的港隊代表黃鎮廷和陳顥樺凱旋回港。 「大師兄」黃鎮廷表示，滿意今次表現，奪冠和發揮都屬意料之外，提到賽前準備充足，有研究對手的打法作針對性的訓練，場上溝通亦很好。黃鎮廷提到，細節在比賽中會起到關鍵作用，之後會加強在頭三板的發球訓練，期望在之後的比賽中繼續取得好成績。 陳顥樺就表示，首次在這項大賽中奪冠，是對平時練習的肯定，亦增強了之後在訓練及其他比賽中的信心，形容去年年底和黃鎮廷開始合作，雖然磨合時間不是太長，但漸漸已經有默契，溝通亦越來越多，令他在場上的發揮可以更加果斷。 陳顥樺又提到，在準決賽和決賽中都「打足五局」，比賽中亦有被對手反超的情況，形容當時大家都只有「打好每一球」的想法。香港電台-港聞 ・ 15 小時前
香園圍口岸人流超負荷 姚柏良倡用口岸上層空間分流出境人士
【Now新聞台】香園圍口岸今年首7個月周末及假期日均出入境人次達9.7萬，是管制站設計流量的3倍。有立法會議員建議利用口岸的上層分流出境旅客，以免所有旅客集中下層的公共交匯處。 星期日早上九時許，香園圍口岸公共交匯處已經絡繹不絕。在繁忙時段，不單止人要等，車到都等，旅遊巴多到進不去上落客區，與巴士堵在入口處。有警員安排旅行團在指定等候區。有內地旅行團指，選擇非繁忙時段入境可以「等少陣」。內地旅客劉先生：「高峰我們沒來過 ，因為我們都是選擇錯峰出行，因為過關需要排隊，可能人比較多，這裡等車的人也比較多、也需要等，大概20分鐘，半個小時。」有市民指，不單止是假日，平日都會出現擠塞。Evan：「排曬隊，收工時間好多阿伯、老人家、老友記會上去買餸、接小朋友，就會多啲人，不過等一下都會有車。（大概要等多久？指示是否清晰？）都清晰，等十多分鐘。」旅遊界立法會議員姚柏良都來到了解情況。立法會議員(旅遊界)姚柏良：「我們預期大部分旅行團都會用這邊，因為這邊人車直達，過關方便。」他提到入境處雖然已增設臨時櫃位提升通關效率，但交通流量仍是難題，建議利用口岸上層空間分流車輛。姚柏良：「地下這層的交通交匯處容now.com 新聞 ・ 19 小時前
經緯線｜同性．框架‧爭議／橋底下的補鞋匠(二)
【Now新聞台】政府上月提交條例草案，建議設立同性伴侶關係登記機制，社會上有不少反對聲音，擔心影響傳統婚姻以及倫理關係，支持者認為社會應該為同性伴侶提供法律保障；條例通過與否，會帶來甚麼影響？他是承繼爸爸衣缽的補鞋匠，找他補鞋的人，曾經像排隊看醫生那麼多，他也是曾經參加不少國際越野賽的跑手，「鞋」如何成為他的人生座右銘？《經緯線》報料電郵nowreport@nownews24.com #要聞now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
何永賢：調查指逾九成簡約公屋住戶生活改善 毋須為居住煩惱
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，早前委託營運機構做的調查結果顯示，逾九成受訪住戶認為入住簡約公屋後生活有改善。 何永賢稱，營運機構早前向元朗攸壆路簡約公屋的居民進行意見調查，結果顯示九成七住戶認為毋須再為居住問題煩惱，亦有九成五住戶稱與家人入住後更幸福和愉快；另有九成四住戶認為，簡約公屋提供的社會服務幫助他們規劃更好的生活。她強調將繼續落實簡約公屋的工作，為更多有需要的市民提供改善生活機會。#要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
舉報濫用公屋｜何永賢稱首七個月三人「得獎」 違者包括經營美甲及穴位按摩
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，舉報濫用公屋獎自一月推出以來，已收到3500宗申請，其中有三人已獲發獎金。 房屋局局長何永賢：「剛剛七月份，我們派發第一批獎金，得獎人士只有3個，因為剛剛才開始。個案關於在家中做美甲，或利用家中進行穴位按摩服務，我們很多證據，很多環境證供去考慮，譬如他的家中已經變成店舖一樣，入到去就像有一個櫃位挑選指甲款式，放置在此有價錢標示。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
武漢桌球公開賽 傅家俊挫韋德打入第三圈
【Now新聞台】武漢桌球公開賽，傅家俊局數5比2擊敗韋德，打入第三圈。 傅家俊第一局落後24度下，一桿打出59度反敗為勝，9局5勝制下取得領先。綽號「白旋風」、英格蘭的韋德之後贏62比13追平局數。傅家俊緊接兩局連環取分，當中打出今場最高一桿88度，其後再來一桿86度，拉開到3比1。韋德再度追近也沒用，傅家俊贏多兩局，奠定5比2晉級，下一圈會對另一位英格蘭球手沙治。#要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
全運會｜保齡球群眾賽事完結 羅淑佩稱參賽者對安排有很好評價
全運會群眾比賽保齡球項目決賽完成一連3日賽事。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，賽事運作暢順，共有160名來自內地各省市、香港和澳門共27支隊伍參與，不論技術官員和球員對場地設施、賽事組織流程以及住宿接待安排有很好評價。 羅淑佩說，有部分港隊球員反映球道適應情況受影響，認為運動員需要汲取經驗，亦有球員反映空調太凍、需要保暖等小問題，之後會再作改善。 羅淑佩提到，全運會香港賽區競賽項目將於10月底陸續展開，首批賽事的4個競賽項目門票將於本月28日開始發售，粵港澳三地共同採用同一平台購票，期間需要使用賽區認可的有效入境身份證明文件，換言之市民購買香港和澳門賽區門票，可使用香港身份證、廣東賽區項目需使用回鄉證。她又指，殘特奧會的大眾項目輪椅舞蹈將於下月6日至7日在馬鞍山體育館舉行，門票將透過網上登記免費派發，下周將公布取票詳情。 另外，對於康文署今年接受符合要求的持牌桌球館，申請放寬青少年進入桌球館的限制，羅淑佩說，康文署至今收到32個相關申請，並已按多項因素嚴謹審核，考慮申請者的營運情況、周邊環境和檢控吸煙數字等，當中9個申請將會獲批，其他不獲批的原因與較高的違規檢控數字，以及周邊環境不符合香港電台-港聞 ・ 15 小時前
東涌東站設備房疑用非合約指定內地磚 港鐵：要求總承建商交報告
有報道指，正興建的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定德國品牌材料，而是用了內地牆磚。 港鐵回覆查詢時表示，早前接獲投訴信件，關注有關合約中使用的一些物料，港鐵在收到信件後已展開跟進工作，向總承建商查詢，並要求核查有關情況和就事件提供全面報告，港鐵將會對報告進行獨立檢查及核實。 港鐵又說根據了解，相關物料為用作砌造車站設備房間的非結構性間隔牆磚材，由總承辦商透過招標聘用的分判商負責採購及進行工程，工程於今年6月開始。總承辦商已向港鐵確認函件中提到的相關磚材批次，將不會在今次工程中使用，以回應有關的關注。港鐵會和總承辦商繼續跟進，並責成和督導其按合約，按時、按質、按量完成工程。香港電台-港聞 ・ 14 小時前
大型跨部門反恐演習周四將於啟德郵輪碼頭舉行以增社會防恐意識
跨部門反恐專責組將於周四，在啟德郵輪碼頭舉行「三層防範機制」成立後的首個大型跨部門反恐演習，各大電視頻道和警隊社交平台將作現場直播，向公眾傳遞反恐及應急訊息，提升市民在面對恐怖或極端暴力襲擊的應變能力，以增強社會整體防恐意識。 行政長官李家超是在去年施政報告宣布成立「三層防範機制」，加強本港的反恐準備，當中的「行政長官反恐督導組」月中召開首次會議，討論到環球及本地恐怖主義威脅形勢，以及特區政府未來反恐工作的方向及策略。 李家超在會上指示各相關決策局和部門舉行跨部門大型反恐演習。香港電台-港聞 ・ 10 小時前
【U士多】出血震撼價 風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒（即日起至04/09）
U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有雀巢早餐脆片School Pack或雀巢早餐脆片系列 $18/件、風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒、利是芝士夾心餅增量裝12件裝 $11.9/件、牛奶搭檔牛乳蛋糕或黃油蛋糕 $25/2件、蒟蒻果凍12粒裝 $12/包、固力果百力滋餅乾條8小包裝 $13.9/袋、美丹奶鹽原味梳打餅乾/黑胡椒梳打餅乾/芝士梳打餅乾 $12/袋、水仙花牌五香肉丁 $11.9/罐、梅林牌午餐肉 $9.9/罐、珠江橋牌豆豉鯪魚 $19.9/罐、梅林牌回鍋肉 $10.9/罐、超力銀絲米粉4片家庭裝 $9.9/包、華威八寶坊各款八寶粥 $4罐、勝獅梳打水玻璃樽裝 $3罐、藍冰啤酒巨罐四罐裝 $18.9/排。另外，於U士多任何消費即可加$9.9加購維他冷泡茶系列飲品6包裝一排或加$99.8加購獅球嘜花生油900毫升優惠4枝裝！YAHOO著數 ・ 1 天前
許正宇：用事實和數據說話 內地或香港樽裝水微生物金屬含量一樣
政府採購樽裝飲用水事件，跨部門檢討政府採購機制專責小組主席、財經事務及庫務局局長許正宇被問到，在專責小組內有涉及這次投標決定的官員，會否再設立調查委員會，許正宇回應指，審計署亦會參與事件調查，正是希望有一個獨立第三方，以一個獨立、專業的角度檢視事件。 至於事件會否令市民對內地品牌的樽裝水失去信心，傾向用回香港企業的樽裝水，許正宇認為最好是用事實、用數據說話，無論當局或由市場做的檢測，都證實在微生物以及在金屬含量，內地和香港相關的品牌都是一樣，認為無謂揣測並非基於事實。香港電台-港聞 ・ 16 小時前
大鳴大放｜清真認證及施政報告建議(二)
【Now新聞台】嘉賓：林世豪(香港工業總會主席) 題目：清真認證及施政報告建議工總近日推出「Q嘜優質清真計劃」，推動香港成為清真友善城市，背後有甚麼考量？食肆需要怎樣做，才可得到認證？作為新任主席，對於中東市場有甚麼看法？下月公布的施政報告又有甚麼具體建議？#要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
沙特超級盃｜海關拘捕6名流動小販 檢獲逾900件冒牌球衣
香港足球盛事連連，「香港足球盛會2025」及「沙特超級盃2025中國香港站」分別在上月及本周上演。海關期間採取特別行動，打擊售賣冒牌球衣，拘捕6名流動小販。 海關今日召開記者會，指留意有不法分子在會場附近售賣冒牌球衣，分別於7月26日及31日在啟德主場館，以及在8月19日及20日在香港大球場附近掃蕩一批流動小販。am730 ・ 1 天前
政府冒牌水｜許正宇：內地與香港品牌水均符標準 要以數據說話
政府捲冒牌水風波，檢討政府採購機制專責小組上周四召開首次會議，物流署長陳嘉信會後向市民大眾致歉。行政長官李家超昨開腔回應事件，批評物流署在採購樽裝飲用水事件上把關不力。財經事務及庫務局長許正宇表示，要先做好事件的「損害管制」，指局方上星期已終止與涉事公司的合約，及後亦協調其他部門終止合約，並聯同各政策局及部門召開專責小am730 ・ 22 小時前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓 釋放甚麼訊號？
香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前