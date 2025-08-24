國際婦女會40周年 偕香港遊樂場協會、Ageless Arena合辦「新興運動．跨代共融運動會」

國際婦女會偕香港遊樂場協會、Ageless Arena合辦「新興運動．跨代共融運動會」。(林俊源攝)

國際婦女會昨聯同香港遊樂場協會及Ageless Arena合辦「新興運動．跨代共融運動會」。運動會有多場新興運動賽事同時舉行，各運動健兒們都大展身手、場面墟冚。另外，場內亦設柔力球、布袋球、匹克球等運動攤供人試玩。

國際婦女會今年迎來成立40周年，適逢全運會以及全國第十二屆殘特奧會即將舉行，該會在灣仔修頓場館辦運動會，活動總共有三個比賽項目，分別為地壺、布袋球及軟標，除冠、亞季軍外，各賽事亦評估運動表演、姿勢、團隊精神同跨代合拍程度，設標準，並設「最佳眼力超卓獎」、「發最佳百發百中獎」等獎項。

徐守然：40周年里程碑

國際婦女會主席徐守然表示，婦女會40周年不僅是里程碑，更是傳承與創新的起點。她又提到，此次活動不僅增進了家庭成員間的情感聯繫，也鼓勵青少年從中學習尊重與關懷；對長者而言，則是一個展示活力與價值的平台，促進代際交流與社會參與。

李林麗嬋：堅持宗旨 成績卓越

主禮嘉賓行政長官夫人李林麗嬋在在致辭中恭賀婦女會成立四十周，續指該會堅持「服務社會、關愛社會」宗旨，致力為弱勢羣體謀福祉、傳承中華文化同培育青少年，成績卓越。而是次運動會，既標誌婦女會積極貢獻社會的重要里程；同時響應香港將要首次參與舉辦的全國運動會，以及全國殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會。

