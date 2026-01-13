國際建築師樓 Benoy 結束香港業務 約半百人被裁 資深建築師：寒冬仍未到︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】近年建造業界私人工程量大減，業界迎來寒冬。《Yahoo 新聞》接獲消息指，國際建築設計事務所 Benoy（貝諾）昨日（12日）向員工發信指，香港與上海辦事處合併，即日結束本港和新加坡業務，約 50 名本港僱員受影響，須即時離職。有資深建築師指， Benoy 是在國際上有一定規模，之前毫無先兆，行內對此感到詫異。《Yahoo 新聞》已就此向 Benoy 查詢，正待回覆。

標誌性項目包括圓方商場、希慎廣場

據了解，Benoy 昨日向員工發信指，香港辦事處會與上海辦事處合併，並即日結束香港和新加坡業務，約 50 名僱員即時被解僱，僅餘下少數本港高層。消息指， Benoy 仍有部份香港項目，相信會交由其他辦事處接手。

有建築師指，Benoy 雖然在港未算龍頭，但具國際性，加上其優勢在於商業規劃，多個地標性商場，如九龍站的圓方商場、銅鑼灣希慎廣場、荃灣如心廣場等均出自其手筆，近年標誌性項目亦包括「香港國際機場一號航站運力提升」，形容 Benoy 孕育了幾代商業設計師，對本港和內地影響深遠。

不過，此強項卻成為其致命傷。資深建築師潘浩倫指，由於 Benoy 主打商場設計，但近年國內經濟轉弱，本港市道亦不景，故其生意重心不再放在內地和香港。他續指，雖然市道艱難，但無想到 Benoy 毅然結束本港業務，行內不少人都對此感到意外，「未必 expect 到呢個名聲、規模嘅公司會喺呢個時間做咁嘅決定。」

業界：寒冬仍未降臨

他坦言，現時市道不景，50 名建築師突然失去飯碗，相信短期內或較難能在行內找到工作，「好多公司都冇開新空缺招聘」，甚至有初出茅廬的年輕人畢業逾一年仍未找到工作，連入行的機會也欠奉。

本港多間建築商先後倒閉、裁員、放無薪假和減薪，潘浩倫認為主要致命傷是欠缺私人項目，「政府賣地都無地產商承接，少咗好大嘅項目來源，政府喺好多項目嘅 budget 上都放緩咗，所以整體在公在私，項目源頭都係少咗」，他慨嘆，現時仍未見到市道有反彈跡象。被問到現時是不建築界「大寒冬」，他卻指，寒冬仍未降臨，因為仍有舊項目繼續做，但未來兩三年這些項目都完工，但又未有新項目出爐，真正的寒到便會殺到。

僅餘五個據點

他又指，不少人會將現時的艱難時期與 2003 年沙士和 2008 年金融海嘯比較，但當時的影響期較短，加上政府仍會繼續推出新項目，但今次的擊衝由疫情維持至今，連政府都因為財赤減少項目，大部份建築師樓也只是「撐住」，或者將市場轉到東南亞和中東等新興市場。

Benoy 官方網頁的聯絡方式，已無再列出香港和新加坡辦事處，僅餘下杜拜、英國倫敦、英國諾丁漢郡、印度孟買和上海辦事處五個據點。

業務遍及全球 85 個國家

翻查資料，Benoy 是英國創立的國際知名建築、規劃、室內及平面設計公司，於 1947 年創立，業務遍及全球 85 個國家。

根據其公司網頁，Benoy 香港辦事處在 2022 年才從太古坊遷至銅鑼灣 Tower 535，佔地 6,600 平方呎，坐擁海景，強調期望新址能「促進創意、創新和協作，使我們能夠繼續為該地區和其他地區的客戶提供誠信且卓越的綜合服務」，但遷址未夠 4 年便已結束本港業務。