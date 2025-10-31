國際扶輪3450地區成為「讓冰川退燒」全國聯合保育行動協作夥伴

注資十萬元培育冰川保護人材 將於新疆天山冰川站建扶輪地標

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月31日 - 國際扶輪3450地區(扶輪) 今日宣布，正式成為全國首個冰川保護聯合行動—「讓冰川退燒」保育及教育計劃(「讓冰川退燒」計劃)的全面協作夥伴。為彰顯扶輪熱心和堅持不懈地服務的承諾，「讓冰川退燒」冰川保育啟動儀式已於四川達古冰川地標廣場成功舉行。儀式上，國際扶輪3450地區宣布向「冰川科研和人才培養專案」捐贈10萬元人民幣，並將於新疆天山冰川國家野外科學觀測研究站內，建設地標，標誌著國際扶輪3450地區在香港與內地在應對氣候變化、守護潔淨水供應及衞生的合作上邁入新里程。





國際扶輪3450地區向「冰川科研和人才培養專案」捐贈10萬元人民幣，資金將用於培訓新一代科研人才、助力冰川生態及水資源可持續發展提供關鍵資源



「讓冰川退燒」計劃是由緯利綠色生活有限公司(緯利) 及中國科學院西北生態環境資源研究院(中科院西北研究院) 共同發起的保育行動，計劃是全國首個以保護冰川為主題的跨地域聯合行動，旨在應對全球氣候變暖下冰川加速消融的嚴峻挑戰。是次在達古冰川舉行的冰川保護啟動儀式，匯聚了來自國際扶輪3450地區、香港緯利、達古冰川風景名勝管理局，以及中科院天山冰川觀測試驗站的代表和嘉賓，共同見證此歷史性時刻。



在啟動儀式上，國際扶輪3450地區正式將「讓冰川退燒」計劃納為其年度重點目標。扶輪同時「冰川科研和人才培養專案」捐贈10萬元人民幣，資金將用於培訓新一代科研人才、助力冰川生態及水資源可持續發展提供關鍵資源。





左起：國際扶輪3450地區總監當選人 (2027-28) 陳俊禾 (DGN Frank)、國際扶輪3450地區候任總監 (2026-27) 劉富成 (DGE Jimmy)、國際扶輪3450地區總監 (2025-26) 鄭卓群 (DG Cassy) 、中國科學院天山冰川觀測試驗站學術站站長李忠勤博士研究員、達古冰川風景名勝管理局長長王剛、「讓冰川退燒」保育及教育計劃發起人洪偉念先生參與「讓冰川退燒」冰川啟動儀式



國際扶輪3450地區更與中國科學院西北生態環境資源研究院天山冰川站達成協議，將於天山冰川站所在地建設地標，見證扶輪在冰川保育工作的里程碑。此舉不僅踐行了「璀璨香港，大美新疆，兩地共融」的倡議，更將進一步深化香港與新疆在保育、教育、科普及文化交流上的務實合作，共同書寫兩地交流的嶄新篇章。





國際扶輪3450地區參與「讓冰川退燒」冰川保育考察團全體成員合照



冰川對於調節全球氣候和提供數十億人所必需的淡水至關重要。然而，由於 19 世紀以來人類活動引起的氣候變化，這些重要資源正在迅速融化。2025年3月21日，聯合國教科文組織（UNESCO）宣布設立首個「世界冰川日（World Glaciers Day）」，並與世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）共同將2025年定為「國際冰川保護年」。未來，國際扶輪3450地區將積極引領其會員及社會各界，參與冰川考察及導賞團、綠色校園講座等活動，以社區層面主導和推動「讓冰川退燒」計劃，攜手各方共同邁向人與自然和諧共生的可持續發展美好未來。





國際扶輪3450地區成員前往4860米高的達古冰川推動冰川保育



國際扶輪3450地區

國際扶輪3450地區覆蓋香港、澳門及蒙古國等地，共有121個扶輪社，超過2,700名扶輪社員。







