國際援助遭砍 比爾蓋茲稱今年兒童死亡數恐攀升

【Now新聞台】大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架周三(11月26日)下午起發生火警，火勢蔓延至毗鄰六座。火警最新消息更新如下：12月4日【19:42】銀行業界推更多措施支援大埔火災受影響人士，包括提供緊急免息貸款等。【17:45】宏福苑災民每戶生活津貼由五萬元增至十萬元。12月3日【20:00】陳茂波：宏福苑業主及居民無需繳交早前發出的2024/25課稅年度稅單【19:40】北角富澤花園及柴灣峰華邨維修工程使用的棚網涉用虛假文書，會立案調查【19:35】甯漢豪︰全港樓宇不論公私營，凡外牆有棚網須在三日內下架【17:12】部分單位發現骨頭，會交法醫檢測是否人或動物，死亡人數或會調整。【17:04】宏福苑五級大火，死亡人數增至159人。12月2日【21:42】政府成立的「大埔宏福苑援助基金」收到外界捐款達20億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為23億元。【17:12】警方拘捕15人涉誤殺。【17:10】宏福苑宏志閣居民明日後日(3至4日)可以返回住所一次，取回個人物品。【17:05】死亡人數增至156。【14:15】警方就大埔宏福苑火災已設立以下十條熱線電話，呼籲市民如有相關影片或相片可提供，可以致電熱線與警務人員聯絡，以協助警方調查。熱線電話如下：5337 66715337 66725337 66735337 66745337 66755337 66765337 66775337 66795337 66805337 668110條熱線即日起，每日由上午8時至晚上8時運作，只用於收集此次火災有關的影片或相片。市民如欲查詢此次火災的死傷者資料，請致電警方傷者查詢熱線1878 999。宏福苑五級火災｜九龍殯儀館宏福苑罹難者舉行公眾悼念活動李家超行會前見記者｜回應宏福苑火災善後工作／立法會選舉如期進行【10:01】李家超宣布，成立由一名法官主持的獨立委員會，審視起火及迅速蔓延原因等問題。12月1日【20:48】政府向火災受影響人士發放受傷補助、學生補助、工友補助、外籍家庭傭工補助，而大埔宏福苑援助基金收到外界捐款達13億元。【17:08】警方在宏昌閣再發現遺體，死亡人數增至151人。宏福苑五級火災｜死者增至151名 39具遺體待辨認 分布單位走廊等位置宏福苑五級火災｜四大廈棚網樣本未達阻燃測試標準 疑有人將不合標準棚網混入工程使用【16:07】陳國基：宏泰閣、宏道閣、宏仁閣、宏志閣合共7個棚網樣本，初步未達阻燃標準。【15:05】12名受傷消防員已出院。【14:37】港澳辦主任夏寶龍在深圳聽取宏福苑火災詳細匯報。11月30日【23:06】政府成立的「大埔宏福苑援助基金」收到外界捐款達9億元，連同政府投入的3億元啓動資金，總額約12億元，會用在協助居民重建家園。【18:52】沙田賽馬今以閉門形式進行，馬會承諾捐出7020萬元，當中包括賽事收益，予政府的宏福苑援助基金。宏福苑五級火災｜警方稱死亡人數增至146人 多發現18具遺體 房署指所有樓宇整體結構無即時危險【17:18】房屋署表示，宏福苑所有樓宇整體結構無即時危險。【17:11】災難遇害者辨認組在宏福苑發現18具遺體，死亡人數增至146死。大埔直擊｜市民沿大埔河畔排隊獻花悼念 人龍見首不見尾【10:45】災難遇害者辨認組人員在火場抬出數具懷疑遺體。11月29日【23:15】據了解警方拘捕一人，涉藉宏福苑火災作煽動。【22:41】宏福苑五級火災｜屋宇署勒令30個私人樓宇工程項目暫時停工，當中28個為宏業建築承建項目。【20:52】宏福苑五級火災｜廉署再拘3名大維修承建商宏業建築負責人，3人早前已被警方拘捕。宏福苑五級火災｜「大埔宏福苑支援服務」專題網站已推出【18:00】宏福苑五級火災｜駐港國安公署：堅定支持特區政府依法嚴懲反中亂港分子「以災亂港」行徑。宏福苑五級火災｜政府簡報最新情況 死亡人數或再上升【17:02】宏福苑火災｜麥美娟：1萬應急錢及5萬生活津貼均是給予受影響住戶，包括租戶，重複登記個案會個別處理。大埔直擊｜社署為宏福苑居民辦災民證 入境處安排車輛載人到將軍澳辦各類證件全城哀悼宏福苑遇難者 祝願傷者早日康復、災民走出悲痛【10:30】房委會放寬大埔宏福苑未補地價業主按揭還款等規定，可延期償還按揭供款或本金，減輕受影響業主供樓負擔。政府官員默哀三分鐘哀悼宏福苑罹難者（附18弔唁處地點）11月28日【20:07】廉署拘八人涉大維修工程貪污，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人【19:35】明日起所有政府建築物及設施將下半旗誌哀，特首李家超明早聯同主要官員於政總默哀悼念罹難者大埔直擊｜大批廣福邨宏福苑居民聚集廣福商場平台觀察火勢 有宏昌閣住戶料單位或財物盡失【17:41】麥美娟：向死者家屬發放20萬慰問金，食環署協助殮葬事宜；每戶發5萬元生活津貼宏福苑五級火災｜鄧炳強交代最新傷亡情況 料需3至4周調查【15:25】楊恩健表示，火警鐘不能有效操作，將採取執法行動。【15:23】鄧炳強表示，警方最快今日進入部分樓宇調查，料整個調查需三至四星期。【15:19】鄧炳強表示，初步相信宏昌閣低層外圍圍網先起火，燃燒到易燃的發泡膠板，火勢迅速蔓延至玻璃爆破，令室內外大面積同時起火。【15:15】教育局將向大埔區每間中小學(包括特殊學校)和幼稚園分別發放十萬元和五萬元的「特別事故支援津貼」。另外，賽馬會亦會透過「賽馬會緊急援助基金」，由學校協助向每名受影響學生提供五千元以應對即時的學習需要，減低事件對學生的影響。【15:05】死亡人數增至128人。【13:30】廉署就宏福苑的維修工程是否貪污展開調查。據了解，廉署已拘捕一名涉案疑犯。大埔直擊｜東昌街社區會堂堆有大量物資 現場貼標示籲市民不用送水【12:32】中央港澳辦協調，廣東省迅速調集有關救援裝備和醫療物資及耗材，分別於昨晚和今早交付香港。大埔直擊｜物資持續送達物資站 備乾糧及床上用品等供宏福苑居民領取宏福苑直擊｜部分單位死灰復燃 火光熊熊冒出濃煙【06:36】死亡人數增至94人，76人受傷。【01:23】消防表示滅火行動大致完成，會爆破所有單位，確保無人被困。 宏福苑五級火災｜死亡人數增至83人 另逾70人傷 消防爆破所有單位確保無人被困【00:08】死亡人數增至83人11月27日【23:17】教宗良十四世為大埔宏福苑五級火死者禱告。宏福苑五級火災｜截至晚上10時 增至75死、76傷【22:43】死亡人數增至75人。【21:56】維修承建商另涉11項私樓工程，屋宇署已巡查有關地盤，會作適當跟進行動。宏福苑五級火災｜增至65死、逾70人傷 傍晚再救出一男性生還者【20:19】死亡人數增至65，70人受傷。宏福苑五級火災｜政府慶祝活動將會取消或延期【19:58】馬會：周日賽馬閉門舉行，總收益料約七千萬元悉數捐出，周六的六合彩延至下周二攪珠。【19:50】以下5所學校周五繼續停課：中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局劉進幼稚園。【19:48】旅發局宣布取消明晚「光影匯•中環」啟動儀式，周日舉辦的單車節也取消。宏福苑五級火災｜政府成立三個工作組 分別處理調查規管、支援募捐及應急住宿宏福苑五級火災｜災民即晚起可於庇護中心領取1萬元現金應急【18:14】李家超表示撥3億元成立援助基金，每戶派發1萬元應急補助金，啟動公務員動員機制候命支援。【18:10】李家超指7棟大廈火勢基本受控，政府將提供1800單位供災民留宿。宏福苑五級火災｜港澳辦副主任徐啟方及農融到港開展救災工作 李家超：正草擬清單冀內地協助【17:05】港澳辦主任夏寶龍組成工作小組赴港協助救災，由副主任農融率領，今早已抵港開展工作。【17:05】「幻彩詠香江」即日起暫停至另行通知。宏福苑五級火災｜被問會否延後選舉 李家超：審視救援情況再決定【16:42】政府宣布暫停舉行餘下所有官方立法會選舉論壇。【16:36】金管局呼籲銀行業界對受火災影響人士酌情處理，盡量靈活提供支援，包括協助相關人士提取流動資金及提供延遲還款寬限。【14:59】廉署就大維修工程懷疑涉及貪污展開調查。【14:58】消防指4座已救熄，另外3座受控，增至最少55死。【13:32】入境處宣布，受影響市民若需補領身份證或特區護照，毋須預約。【13:13】李家超：政府已即時安排巡查全港所有正進行大型維修屋苑，檢視棚架及建築物料安全。【12:32】李嘉誠對受災人士面對的重大損失與挑戰深感難過，基金會撥款3000萬元設緊急援助基金，額外撥出5000萬元幫助社區重建復元。【12:30】樂施會宣布取消今年毅行者活動，全數公眾捐款及適用物資撥予支援宏福苑火災居民。【10:53】中國紅十字會捐出200萬元支持救援行動。【10:16】大埔直擊｜其中一個安置點有過百名居民休息【08:18】因應大埔宏福苑五級火，財政司司長陳茂波提前結束意大利訪問行程返港。宏福苑直擊｜五級火通宵未救熄 火勢較昨晚減弱【06:47】受大埔宏福苑火警及附近道路阻塞交通影響，以下學校今日（11月27日）停課：中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學、靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學、⁠德萃小學、大光德萃書院、挪威國際學校（幼稚園部）、恩主教書院、王肇枝中學、保良局劉進幼稚園及安基司國際幼兒園（滌濤山分校）。宏福苑五級火｜警方經查以涉嫌誤殺拘三男子 被捕者為維修工程公司董事及顧問【06:11】消防指，大埔宏福苑增至44人死亡，當中40人當場證實死亡，4人送院後證實死亡。【06:06】消防︰宏福苑四座大廈火勢已受控，料其餘三座需在中午至黃昏才能搜救至天台。【05:57】警方指，宏福苑維修大廈工程公司負責人涉嚴重疏忽，以誤殺罪拘捕兩名董事及一名顧問。【05:00】受大埔公路元洲仔段近廣福邨一段和廣宏街來回方向，及完善路往大埔工業邨方向近宏福苑一段封路影響，九巴及龍運以下路線服務需要調整：大埔區內線：* 九巴路線71K：不停廣福邨、宏福苑及廣福街市（往大埔墟站）/廣福邨商場（往太和）* 九巴路線75P：不停廣福邨* 九巴路線K18：改由南運路廣福球場開出區外路線：* 九巴路線64X、65X、72、72A、72X、73A、73P、73X、74A、74B、74D、74P、74X、263C、265S、271、271B、271P、272E、272P、272X、274P、307、307P、907C、907D、W3、龍運路線A47X、E41：不停廣福邨* 九巴路線72、72A、73A、74A：往沙田/市區方向不停大埔公路沿線各站* 九巴路線73D：改由白石角變電站開出，不停廣福街巿及宏福苑* 九巴路線73X、75X、275X：不停廣福街巿及宏福苑* 九巴路線74A：往大埔方向不停運頭塘邨* 九巴路線73F、74F：往大埔方向改道行駛，沿途巴士站不受影響【04:46】因大埔宏福苑的五級火警，附近一帶將實施特別交通及運輸安排。受影響地區多個路段仍需封閉，駕駛人士需改用其他道路。運輸署預計，大埔公路、吐露港公路、粉嶺公路及大埔市中心的道路的交通可能會較繁忙，駕駛人士應避免駕車前往受影響地區。公共運輸服務方面，途經封閉路段的39條專營巴士日間路線受影響，需改道行駛。另外，港鐵會在上午繁忙時段加強東鐵線列車服務，並會加派人員在站內協助乘客。運輸署緊急事故交通協調中心已提升級別並繼續24小時運作，密切監察區內交通及公共運輸服務情況。區域交通控制中心會按需要調整交通燈的燈號時間，以紓緩交通擠塞。【03:38】警方就大埔宏福苑五級火拘捕三名男子涉嫌誤殺。宏福苑五級火(三)｜鄧炳強指外牆保護網及防水帆布等物料蔓延猛烈及快速 情況不尋常宏福苑五級火(二)｜醫衞局、民青局及消防交代最新情況 盧寵茂指目前有7人危殆宏福苑五級火(一)｜李家超指首要滅火及支援居民 警務處已成立專責小組調查事件【01:49】保安局局長鄧炳強表示，消防員在滅火過程中，發現有關大廈外牆的保護網及防水帆布等受火後的蔓延程度較合規格的物料猛烈及快速，又在部分單位的玻璃窗發現貼有發泡膠板，認為有關情況不尋常並會深入調查，亦會循刑事方向調查。【01:37】李家超指，大埔火勢宏福苑五級火已逐漸受控，消防處評估有足夠人手及能力控制及撲滅大火，將全面調查事件，警務處已成立專責小組，並將交由死因庭。【01:18】增至36人死亡，超過270人失聯。【00:58】受大埔五級火警影響，教育局宣布，德萃小學、大光德萃書院、挪威國際學校（幼稚園部）、恩主教書院，以及王肇枝中學，今日停課。【00:44】港澳辦表示堅決貫徹習近平重要指示精神，密切跟進火災救援情況，全力支持特區政府應對處置火災。【00:01】火警造成至少13人死亡、34人受傷。2025年11月26日【23:42】大埔民政事務處加開太和鄰里社區中心、東昌街體育館、香港傷健協會新界傷健中心，作為臨時庇護中心。較早前已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）、東昌街社區會堂（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓1樓）、大埔社區中心（大埔鄉事會街）、富善社區會堂（大埔安埔路12號）和善樓（善導會）（大埔船灣陳屋168號）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。因應警方行動，今日較早前已開放的廣福社區會堂臨時庇護中心（大埔廣福邨）現已關閉。除了大埔民政事務處早前在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立的跨部門援助站（熱線：2658 4040）和沙田民政事務處在威爾斯親王醫院設立跨部門援助站（熱線：3505 1555），北區民政事務處亦已在北區醫院設立跨部門援助站（熱線：2683 7567），為市民提供協助及供市民查詢。【23:11】行政長官李家超到大埔社區中心及沙田威爾斯親王醫院，探望受火災影響的居民。【22:17】港鐵會於明早繁忙時段額外增加一列東鐵綫列車，以加密相關路段的班次，並於沙田、大埔墟及太和站加強人手協助乘客。【22:03】國家主席習近平向火災事故遇難人員和殉職消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。【22:03】因應大埔宏福苑五級火，中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學等，將於周四停課。另外，如個別學校因實際情況需要停課，可按機制在徵詢法團校董會或校董會同意，以及通知教育局分組學校發展組後，作停課決定，並應盡快通知持份者。就停課安排，請家長留意教育局及學校最新公布。另外，周四是小一自行分配學位的註冊日期。教育局會要求相關學校聯絡受影響家長，為其獲派小一入學自行分配學位的子女辦理註冊手續作適切安排。【21:34】因應大埔宏福苑火警，九巴及龍運積極配合救援工作和該區的封路措施，並會密切留意事態發展，調派資源協助疏導明天早上大埔居民出行。九巴及龍運呼籲乘客留意最新交通消息，考慮明天(27日)早上提早出門。九巴及龍運下列通宵巴士路線須改道行駛，不停廣福邨站：來回方向：N42A、N73、N271、N307、NA47往大埔方向：271S【20:43】消防處指火勢波及七座大樓，個別大廈樓層火勢猛烈，未能攻入部分求助單位，會打電話保持聯絡。消防處簡報大埔宏福苑五級火 接報後5分鐘抵達棚架著火已向周邊蔓延【20:23】火警造成至少13死，另有多人受傷。【19:35】因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處開放廣福社區會堂、東昌街社區會堂、大埔社區中心、富善社區會堂、善樓（善導會），作臨時庇護中心。【19:31】李家超：即時啟動緊急事故監察及支援中心，指示部門全力做好滅火救援。【19:22】因火警關係，以下路段需要封閉，駕駛人士需改用其他道路：-由南運路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段（往沙田方向）全線-吐露港公路（來回方向）通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行車線-廣宏街全線（來回方向）-由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路（往汀角路方向）的全線運運輸服務：途經有關路段的超過30條巴士路線受影響，需改道行駛。運輸署已通知專營巴士營辦商派員到巴士站協助受影響乘客及維持秩序。宏福苑直擊｜火勢燒逾四小時未受控 記者距火場500米能感受強勁熱力消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職【18:35】火警造成至少4死5傷，包括一名消防員殉職。【18:32】警方設立熱線1878999，讓市民查詢大埔宏福苑火警的死傷者資料。【18:27】因應大埔發生火警，大埔公路–元洲仔段(往沙田方向)近廣宏街全線封閉，及吐露港公路(往上水方向)通往大埔公路–元洲仔段支路行車線封閉。城巴部分途經大埔的巴士路線正實施臨時改道安排，包括79(來回方向)、B8(來回方向)、307(來回方向)及307P(往大埔方向)、907C(往大埔方向)、 907D(往大埔方向)號線，上述路線於廣福邨一帶的巴士站將臨時停用。城巴呼籲經香園圍 (蓮塘) 口岸往返沙田及大埔的乘客，請使用城巴B7號線於粉嶺站轉乘其他服務。【18:22】火警升至5級。【17:38】因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。【17:32】據了解一名消防員殉職。【17:25】受大埔宏福苑火警影響，廣宏街、大埔公路元洲仔段近廣福邨一段及吐露港公路連接大埔公路元洲仔段的支路來回程均已封閉，九巴及龍運多條大埔區路線需改道行駛，班次亦有所延誤。下列巴士站需臨時取消︰* 廣福邨* 廣福道* 寶鄉橋* 大埔公路往九龍方向（雍怡雅苑至九肚山路）沿途各站【17:17】火警釀四死三傷，其中兩人危殆。宏福苑直擊｜大火蔓延多幢大廈 火勢猛烈濃煙沖天【16:58】附近廣福邨有警員上樓呼籲居民疏散。【16:46】據了解有消防員昏迷送院。【16:13】因應火警，大埔公路–元洲仔段(往沙田方向)近廣宏街的全線現已封閉。同時，由吐露港公路(往上水方向)通往大埔公路–元洲仔段支路的惟一行車線現已封閉。另外，以下受影響的巴士路線須改道行駛:九巴第72, 72A, 73A, 74A, 73X及75X號線(往九龍/荃灣方向)第71K號線(往來回方向)城巴:第79, B8及307號線【15:34】消防將火警升為四級，初步兩人嚴重燒傷昏迷送院。【15:29】初步至少一人嚴重燒傷。【15:02】消防將火警升為三級。【約15:00】大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，消防接報到場射水灌救。【14:51】消防處接獲報告指大埔宏福苑發生火警。 #要聞

